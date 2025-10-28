La “nueva movilidad”: los usuarios como co-creadores del ecosistema del futuro

Chery, la automotriz china que más vehículos exporta al mundo y que acaba de ser relanzada en la Argentina, celebró en la ciudad de Wuhu del gigante asiático la Cumbre Internacional de Usuarios 2025, un evento global con más de 3.000 personas de casi 100 países con un objetivo que entusiasma: transformar la industria hacia entornos inteligentes y sostenibles a partir de la participación activa de los usuarios.

En ese contexto, el “2025 Chery International User Summit” fue el escenario perfecto para que Yin Tongyue, presidente de Chery Automobile Co. Ltd., informara que entre enero y septiembre de 2025, el Grupo Chery superó los dos millones de vehículos comercializados a nivel global, con un crecimiento superior al 100% en Europa, donde entregó 145.000 vehículos. La compañía busca evolucionar de fabricante de automóviles a constructor de entornos de movilidad inteligente. A partir de alianzas con universidades y empresas, y formando equipos locales, la compañía busca desarrollar productos adaptados a cada mercado.

Yin Tongyue, presidente de Chery Automobile Co. Ltd., en el “2025 Chery International User Summit”.

Por su parte, Zhang Guibing, presidente de Chery International, destacó que la marca ha liderado las ventas internacionales durante 22 años consecutivos, con más de 100.000 vehículos exportados mensualmente durante cinco meses consecutivos. La compañía construye una red tecnológica integral que conecta usuarios, vehículos, robots y big data, expandiéndose hacia autos voladores, robotaxis, robótica, energía solar y energías limpias. La hoja de ruta incluye reforzar el liderazgo en plataformas PHEV (vehículos híbridos enchufables) y BEV (vehículos 100% eléctricos), acelerar la comercialización de tecnologías de conducción autónoma, impulsar innovaciones en robótica y movilidad aérea, y profundizar la localización global. La plataforma Mars Architecture, que permite integrar tecnologías híbridas y eléctricas de manera modular y flexible, es uno de los avances centrales de esta estrategia tecnológica.

Zhang Guibing, presidente de Chery International, destacó que la marca ha liderado las ventas internacionales durante 22 años consecutivos.

Bajo el lema “co-crear, co-definir”, la Cumbre también sirvió para conocer algunas de las novedades globales de la compañía. Por ejemplo, la expansión de la Alianza Asesora Global ESG de Chery, que incorporó nuevos miembros de relevancia internacional como la IUCN, la Universidad de las Naciones Unidas y el Comité Paralímpico Asiático. Junto a Ban Ki-moon como asesor ESG, se refuerza así la proyección internacional de una iniciativa que se sostiene en tres pilares: transición baja en carbono y beneficio para la naturaleza, colaboración en la cadena de valor y desarrollo basado en la autorregulación y el cumplimiento. Entre los avances concretos se incluyen la plataforma híbrida Mars Architecture, baterías de estado sólido, reconocimiento mutuo de Evaluación de Ciclo de Vida (LCA) entre China y la Unión Europea, y programas sociales junto a UNICEF e IUCN.

Representantes argentinos en la Cumbre que Chery realizó en la ciudad china de Wuhu.

Durante el foro, representantes de Vietnam, Sudáfrica, Kazajistán, España e Indonesia compartieron sus experiencias con Chery. El artista sudafricano Samurai Farai pintó vehículos con motivos culturales, mientras que Humam, fundador de una comunidad en Indonesia, reunió a más de 300 propietarios de Chery para generar un entorno de contenidos local. Desde los modelos TIGGO, ARRIZO y HIMLA, hasta las pruebas de resistencia global del Chery Super Hybrid en 20 países y el desafío de seguridad en seis dimensiones, los usuarios se convirtieron en co-creadores del relato de la marca, aportando experiencias que humanizan la red de valor global de la compañía.

La Alianza Asesora Global ESG trabaja sobre tres pilares: transición baja en carbono y beneficio para la naturaleza, colaboración en la cadena de valor y desarrollo basado en la autorregulación y el cumplimiento.

El evento dejó en claro que la marca no construye un sistema cerrado de productos, sino un entorno de movilidad abierto, evolutivo y centrado en el usuario, donde la tecnología se combina con la participación humana y los usuarios dejan de ser consumidores para convertirse en co-creadores. Este enfoque establece un nuevo modelo de innovación global, en el que la movilidad se concibe como una plataforma dinámica y en constante evolución, marcando un punto de partida para el crecimiento compartido y la transformación de la industria automotriz.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.