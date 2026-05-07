La producción de autos no pudo sostener la suba de abril y se desplomó un 18,6%

La industria automotriz argentina volvió a mostrar en abril señales de un mercado en plena transformación. Mientras la producción nacional y las ventas mayoristas continuaron en retroceso, las exportaciones lograron recuperarse y el avance de los vehículos importados siguió modificando el mapa comercial del sector.

Según el último informe difundido por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), durante abril se fabricaron 37.521 vehículos entre automóviles y comerciales livianos, un 10,1% menos que en marzo y un 17,5% por debajo del mismo mes de 2025.

El dato se suma a una tendencia que ya se venía observando desde comienzos de año. En el acumulado del primer cuatrimestre, las terminales produjeron 129.867 unidades, lo que representa una caída interanual del 18,6%.

En el acumulado del primer cuatrimestre, las terminales produjeron 129.867 unidades, lo que representa una caída interanual del 18,6%

Parte de esa baja responde a factores coyunturales, como la menor cantidad de días hábiles —abril tuvo 17 jornadas productivas—, pero también a un escenario estructural más complejo para las fábricas locales.

“El sector está en plena transición y los datos del primer cuatrimestre de 2026 lo reflejan”, sostuvo Rodrigo Pérez Graziano. Según explicó el directivo, la caída interanual “responde al proceso de adecuación de las terminales por el recambio de oferta industrial y el impacto directo del cese de algunos modelos”.

La planta de Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires, donde fabrica los modelos Hilux, SW4 y Hiace

La contracara del desempeño industrial estuvo en el frente externo. En abril se exportaron 26.887 unidades, un 0,9% más que en marzo y un 18,8% por encima del volumen registrado en abril del año pasado.

Si bien el acumulado anual todavía permanece levemente en terreno negativo, la diferencia comenzó a achicarse. Entre enero y abril se enviaron al exterior 79.283 vehículos, apenas un 1,6% menos que en igual período de 2025.

Entre enero y abril se enviaron al exterior 79.283 vehículos, apenas un 1,6% menos que en igual período de 2025

El dato resulta relevante para una industria que depende fuertemente de las exportaciones, especialmente hacia Brasil, principal destino de los vehículos fabricados en el país. En ese contexto, las terminales continúan reclamando mejoras de competitividad para sostener el perfil exportador de la Argentina.

“El sector sigue enfocado en su agenda para mejorar la competitividad exportadora a través de la reducción o eliminación de impuestos nacionales, provinciales y municipales, además de promover nuevos acuerdos comerciales”, señaló Pérez Graziano.

Mientras tanto, el mercado interno también comenzó a mostrar un cambio de dinámica. Las ventas mayoristas —es decir, las unidades que las automotrices entregan a la red de concesionarios— alcanzaron las 35.976 unidades en abril, un 13,2% menos respecto de marzo y un 31,6% por debajo del mismo mes de 2025.

Las ventas mayoristas alcanzaron las 35.976 unidades en abril, un 13,2% menos respecto de marzo y un 31,6% por debajo del mismo mes de 2025 OATZ To Go FACTORY - Shutterstock

En el acumulado anual, las terminales comercializaron a la red 148.054 vehículos, con una caída interanual del 17,9%.

Detrás de esa baja aparece un fenómeno que viene creciendo desde el año pasado como lo es la mayor participación de vehículos importados en el mercado argentino.

La apertura comercial, la reducción de impuestos internos, el ingreso de nuevas marcas asiáticas y la flexibilización para importar determinados modelos comenzaron a modificar el equilibrio entre producción local e importaciones.

El escenario también coincide con el desembarco acelerado de marcas chinas y el crecimiento de la oferta electrificada, dos factores que incrementaron la competencia en distintos segmentos del mercado.