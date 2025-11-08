La razón por la que no hay que lavar el auto bajo el sol y otros errores frecuentes

Los elementos que se utilizan para lavar el auto deben ser pensados dos veces, porque algunos contienen químicos que pueden dañar componentes como la pintura o las vestiduras. A esto se le suman prácticas incorrectas, que llevan a cometer ciertos errores de manera frecuente y a perjudicar nuestro vehículo, más que mejorarlo.

En ese sentido, muchos conductores lavan su automóvil pensando que le están dando los cuidados necesarios y en realidad es lo contrario. Usar productos demasiado agresivos, utensilios inadecuados e incluso asearlo a la hora equivocada afecta el resultado.

Limpiar con movimientos circulares es una técnica que debe evitarse

Por lo anterior, en primer lugar, se explica que usar el jabón equivocado puede generar grandes problemas. De acuerdo con el blog de la empresa dedicada a la venta de productos de limpieza Chemical Guys, lavar el auto con un jabón para uso doméstico (como el de trastes) puede resultar altamente dañino para el vehículo a largo plazo, ocasionando daños en la capa transparente de la pintura y oxidación.

Otro error común es lavar el auto bajo el sol. Según explica un artículo de la aseguradora Mapfre México, esta práctica puede ocasionar la adherencia de las sustancias usadas durante el lavado en la superficie, mismas que pueden resultar difíciles de eliminar.

A su vez, limpiar con movimientos circulares es una técnica que debe evitarse, ya que este tipo de movimiento puede provocar marcas y rayones sobre la pintura.

Se debe tener precaución con el vidrio trasero por el desempañador Freepick

Además, hay que tener especial cuidado al limpiar las líneas del vidrio trasero con herramientas afiladas. De acuerdo con el fabricante Ford México, utilizar métodos agresivos puede dañar el circuito del desempañante del auto. Por último, no enjuagar el auto previamente es otro error a evitar: saltarse este paso y empezar a tallar directamente puede ocasionar que partículas pequeñas (como tierra o arena) arañen la pintura.

¿Cómo lavar un auto de manera correcta?

Lavar un auto, aunque parece sencillo, implica toda una técnica. No hay una fórmula exacta, pero seguir un orden de pasos puede prevenir rayones, la acumulación de partículas de suciedad y hasta efectos más costosos de reparar como la oxidación.

No hay una sola fórmula para lavar el auto de manera correcta KULLAPONG PARCHERAT - Shutterstock

En ese sentido, la aseguradora Mapfre México recomienda realizar este paso a paso para asear un vehículo con éxito: