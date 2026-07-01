Lanzan financiación para un nuevo SUV de 7 pasajeros presentado hace poco

DFSK, una automotriz de origen china que pertenece al Grupo Seres, continúa ampliando las alternativas para acceder a su nuevo SUV híbrido enchufable llamado E5 Plus.

Tras alcanzar un acuerdo comercial con Santander Argentina, la marca incorporó una nueva línea de financiación que permite adquirir este modelo mediante un préstamo prendario a tasa UVA 0%, con un plazo de hasta 24 meses y un monto máximo financiable de $25.000.000, cifra que representa casi la mitad del valor del vehículo (US$33.800).

Para acceder al beneficio, los interesados deberán solicitar un Súper Préstamo Prendario de Santander Argentina, bajo el sistema de amortización francés. De esta manera, la automotriz suma una nueva herramienta comercial para facilitar el acceso a uno de sus modelos más recientes.

Cómo es el DFSK E5 Plus

Presentado semanas atrás en la Argentina, el DFSK E5 Plus se posiciona como la evolución del E5 dentro del segmento C. Se trata de un SUV híbrido enchufable (PHEV) con capacidad para siete pasajeros, importado desde China y comercializado en una única versión.

Con 4,76 metros de largo, 1,865 m de ancho, 1,71 m de alto y una distancia entre ejes de 2,785 m, ofrece un habitáculo de tres filas de asientos con configuración 2+3+2. El baúl dispone de 187 litros de capacidad, que pueden expandirse hasta 1432 litros al rebatir la segunda y tercera fila.

El baúl dispone de 187 litros de capacidad

En cuanto al equipamiento, incorpora climatizador con salidas para las plazas traseras, tablero digital de 8,8″, pantalla multimedia de 15,6″, cargador inalámbrico para celulares, butacas delanteras con regulación eléctrica, calefacción y ventilación, tapizados en cuero ecológico, sistema de sonido con 13 parlantes, cámara de 360°, portón trasero con apertura eléctrica y sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

En seguridad ofrece seis airbags, frenos ABS con EBD, control de estabilidad, asistente de descenso en pendientes, anclajes Isofix y un paquete de asistencias a la conducción que incluye detector de punto ciego, asistente de mantenimiento de carril, alerta de colisión trasera, alerta de apertura de puertas, alerta de tránsito cruzado trasero y detector de fatiga del conductor.

La central multimedia es de 15,6″

A nivel mecánico, combina un motor naftero 1.5 de ciclo Atkinson de 93 CV y 135 Nm con un propulsor eléctrico de 214 CV y 330 Nm. La transmisión es automática DHT y la tracción delantera. La batería de 18 kWh le permite recorrer hasta 97 kilómetros en modo 100% eléctrico y alcanzar una autonomía total de hasta 1150 kilómetros con un tanque de combustible de 60 litros.