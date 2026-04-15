Lanzan un nuevo sedán a la Argentina que busca conquistar a un segmento olvidado

La industria automotriz hace varios años definió su futuro y viró hacia los Sport Utility Vehicle (SUV). Sin embargo, hay automotrices que todavía apuestan tanto por los hatchbacks como por los sedanes, esta última una silueta que supo ser furor en la industria.

Para mantener vivo al segmento, Kia Argentina, representada localmente por Astara, lanzó oficialmente el nuevo K4, un sedán del segmento mediano con una silueta tipo fastback de líneas dinámicas que pone el foco en el diseño, la tecnología, el confort y la seguridad. De hecho, viene a rememorar al reconocido Kia Cerato, también perteneciente al segmento C.

Proyectan comercializar 600 unidades en un año, incluyendo los próximos K4 hatchback

Este nuevo competidor llega desde México y lo hace en dos versiones de equipamiento: EX, como entrada de gama, y GT-Line como propuesta tope de gama. En el marco de este lanzamiento, también confirmaron que este año llegará el Kia K4 con silueta hatchback, aunque aún no hay fecha prevista debido a la situación del acuerdo con México para importar unidades sin pagar el arancel extrazona del 35%.

“No consideramos ingresar autos pagando el arancel del 35%, creemos que no tendría sentido. Nosotros tenemos un diálogo constante con la fábrica, cargamos las órdenes y se pueden aplazar, anular o volver a cargar; entonces estamos esperando una señal concreta para poder avanzar, aunque podría retrasar el lanzamiento del K4 hatchback”, dijo Sebastián Sicardi, Country Manager de Kia Argentina.

Cómo es el nuevo Kia K4 sedán

Si se analiza el diseño, respeta muy bien lo que es la familia de la automotriz surcoreana, bajo el concepto llamado “Opposites United”. Cuenta con faros delanteros y traseros LED de orientación vertical inspirados en el modelo insignia EV9.

El baúl cuenta con 508 litros de capacidad de carga

En lo que refiere a dimensiones, presenta una longitud total de 4710 mm, un ancho de 1850 mm y una distancia entre ejes de 2720 mm. Según la firma, se posiciona como uno de los más amplios y espaciosos dentro del segmento mediano. A su vez, el baúl cuenta con 508 litros de capacidad de carga.

Debajo del capot, ambas versiones equipan un motor 2.0 atmosférico con distribución por cadena, capaz de entregar 150 CV y un torque de 192 Nm; todo se acopla a una transmisión automática de seis velocidades con convertidor de par.

Puertas adentro, lo primero que llama la atención es que cuenta con tres pantallas: la instrumental de 12,3 pulgadas, una de 5 pulgadas para comandar el climatizador automático bi-zona y la multimedia de 12,3 pulgadas; todo combinado da una superficie total de 30 pulgadas.

La garantía de la marca es de 5 años o 100.000 km, lo que ocurra primero

Cuenta con carga por inducción y conexión inalámbrica a Android Auto y Apple CarPlay. Además, incorpora cámara de retroceso con guías dinámicas, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, freno de estacionamiento electrónico, sensores de lluvia y crepuscular, alerta de ocupación trasera y sistema de ingreso inteligente con encendido por botón y remoto.

En lo que concierne a la seguridad, un aspecto importante, este modelo obtuvo la máxima calificación en el test de Latin NCAP. El K4 integra una arquitectura de seguridad integral que combina sistemas activos y pasivos.

El habitáculo está protegido por seis airbags (frontales, laterales y de cortina), complementados por Control de Estabilidad (ESC), Asistente de Partida en Pendientes (HAC) y el Sistema de Freno Multi-colisión (MCB), diseñado para evitar accidentes secundarios tras un impacto inicial.

Incorpora también Kia Drive Wise, el conjunto de sistemas de asistencia a la conducción que incluye asistencia de pre-colisión delantero (FCA), en punto ciego (BCA) y en tráfico cruzado trasero (RCCA), además de asistencia de luces altas (HBA), seguimiento de carril (LFA) y mantenimiento de carril (LKA). A esto se suman la asistencia de atención al conductor (DAW), la alerta de salida segura (SEW), el sistema de monitoreo de presión de neumáticos y el control crucero adaptativo con función Stop & Go.

En qué se diferencian las dos versiones de equipamiento

Las diferencias entre las versiones EX y GT-Line se concentran principalmente en el nivel de equipamiento, el confort y algunos elementos técnicos.

La caja es automática de seis velocidades con convertidor de par

La EX ya ofrece una base con faros LED con halo, pantalla triple panorámica, climatizador bi-zona, tapizados de cuero, acceso con Smart Key y un paquete de asistencias a la conducción (ADAS). Además, suma llantas de 17 pulgadas bitono y freno de estacionamiento eléctrico.

Por su parte, la GT-Line eleva el nivel con un enfoque más tecnológico y orientado al confort premium. Incorpora faros Full LED y un paquete estético específico GT-Line, junto con mejoras en la dinámica como la suspensión trasera multilink. También agrega equipamiento de confort como techo solar amplio, butaca del conductor con regulación eléctrica y asientos calefaccionados y ventilados, además de iluminación ambiental.

La versión tope de gama trae un techo solar con apertura eléctrica

En términos de manejo y tecnología, la GT-Line suma levas al volante y llantas de 18 pulgadas, lo que refuerza su perfil más deportivo. A esto se agrega un plus en seguridad con el asistente de pre-colisión en punto ciego, un sistema más avanzado que complementa el paquete ADAS ya presente en la EX.

También se diferencian en su precio de lanzamiento: