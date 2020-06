Las 24 Horas de Le Mans, ahora en formato virtual

Hoy debía disputarse la clásica prueba en la Sarthe, pero a falta de acción sobre el asfalto, buena será la lucha en la primera edición virtual de la carrera, que incluye a un equipo y varios simracers argentinos

Las míticas 24 Horas se correrán por primera vez a nivel virtual

El automovilismo virtual adquirió una marcada preponderancia a partir de aislamiento social, preventivo y obligatorio producto del Covid-19. Una actividad que venía en alza en los últimos años se potenció exponencialmente a partir de la cuarentena. Hoy, desde las 10 de nuestro país, las históricas 24 Horas de Le Mans se disputarán, por primera vez, virtualmente.

Precisamente, este fin de semana debería haber finalizado la temporada 2019-2020 del World Endurance Championship (WEC), con la realización de la mítica prueba francesa, que se disputó por primera vez el 26 y 27 de mayo de 1923. La pandemia obligó a su aplazo para el 19 y 20 de septiembre próximos, pero la organización decidió que hubiese igualmente acción en el circuito de la Sarthe.

Al mismo tiempo que reorganizaba su calendario profesional, el WEC, en conjunto con el Automobile Club de l'Ouest (ACO), Le Mans Endurance Management (LMEM) y la firma MotorsportGames, planificaron la competencia virtual de este fin de semana, que no tiene antecedentes y que, para los argentinos en particular, significa una grata noticia porque nuestro país contará con la representación de un equipo nacional como lo es el Toyota Gazoo Racing Argentina.

La recreación del mítico circuito previo a la largada

Además de su actuación como piloto profesional de TGRA en Súper TC2000 y Turismo Nacional, y de correr con el Ford del Memo Corse en Turismo Carretera, Julián Santero es un reconocido simracer. Este año, el mendocino de 27 años se incorporó al Williams JIM Esport, equipo que tiene dependencia de Williams Racing (el equipo de Fórmula 1 de Frank Williams) para competir de manera virtual. Por ese medio fue que surgió la posibilidad de que Williams Esport y Toyota Gazoo Racing Argentina se unieran para afrontar las 24 horas de Le Mans digitales.

La aceptación de la inscripción por parte de la organización no fue sencilla. Hubo 85 equipos anotados para solo 30 plazas en la categoría LMP2 (para este fin de semana no hay autos híbridos LMP1). Sin embargo, el conjunto nacional logró ser parte de esta carrera histórica. "El equipo es una combinación de Gazoo Racing Latinoamérica entre Argentina y Brasil, y Williams Esport que no solamente aporta los dos simracers europeos sino toda la ingeniería y la estrategia de carrera", le cuenta a LA NACION Federico Luchessi, brand manager de Toyota Gazoo Racing Argentina.

Santero, quien viene de consagrarse campeón del Desafío de las Naciones del que formaron parte la Argentina, Brasil y México, también expresó su felicidad por defender la bandera nacional en Le Mans.

"Es un orgullo para mí poder llevar a un equipo argentino a una competencia global tan exigente. Durante este tiempo que no tuvimos competencias oficiales, me estuve dedicando bastante a los e-motorsports. Creo que Toyota Gazoo Racing Argentina logró presentar un equipo competitivo, estoy seguro de que vamos a hacer una buena carrera y divertirnos", afirma el mendocino, quien es uno de los dos pilotos profesionales que presenta el equipo.

Este es el LMP2 del equipo Toyota Gazoo Racing Argentina, que competirá desde hoy en las 24 Horas de Le Mans digitales

Una de las exigencias que estableció la organización es que por lo menos dos de los competidores de cada equipo tuvieran licencia FIA. Eso hizo que finalmente, en conjunto con Gazoo Racing Brasil, se optara por Nelson Piquet Jr. como el otro volante profesional. "Conozco bien el circuito de la Sarthe. Tuve el honor de correr las 24 Horas de Le Mans tres veces con diversos equipos y en diferentes clases. Si bien esta experiencia virtual es algo nuevo para mí, me entusiasma mucho poder participar en esta primera edición junto a pilotos tan destacados", expresa el brasileño de 35 años, campeón de la Fórmula E en 2015 y con pasado en la Fórmula 1 en el equipo Renault, entre 2007 y 2009.

Los dos simracers que completarán el elenco que lucirá la bandera argentina en el Toyota Nº 10 son los italianos Fabrizio Gobbi (39 años) y Moreno Sirica (24), ambos integrantes del equipo Williams Esport.

"Se debieron pasar muchas pruebas, incluso en la última semana. Hay mucho apoyo de los equipos reales trabajando en esta carrera. Ingenieros de Toyota, Ferrari o Porsche se involucraron en sus equipos. Sinceramente poder representar a la Argentina, y a Latinoamérica, es un gran orgullo y un enorme desafío para nosotros", agrega Luchessi.

Los 50 protagonistas se dividen en 30 autos LMP (Oreca) y 20 GTE (Aston Martin Vantage, Porsche 911 RSR, Corvette C7 R y Ferrari 488). De los 200 participantes, 85 de ellos serán simracers. La prueba se desarrollará en el simulador rFactor 2 y contará con la simulación de la condición de luz diurna y la nocturna, como sucede en la realidad. En nuestro país se podrá ver íntegra por la plataforma de ESPN Play.

¿Cómo se hacen los relevos virtuales?

Año tras año la tarea de los mecánicos de los equipos en los boxes de Le Mans nos sorprende por su eficacia. Asimismo, en algunos casos se cometen errores que cuestan demasiado caro para aquellos que luchan por la victoria. En la virtualidad, el paso por los pits también será determinante para el desarrollo de la prueba.

El Skype reemplazará a la comunicación habitual por radio y para hacer los cambios de pilotos, mientras el titular está girando, el compañero que va a tomar la posta tiene que ingresar al servidor en modo espectador y debe presionar sobre el nombre del piloto que está corriendo: a éste se le envía la solicitud de su team-mate para subirse al auto. Entonces, cuando el que está manejando va a los boxes debe apretar un botón para configurar la detención, mediante la que indica la cantidad de combustible a cargar, si hará o no cambio de neumáticos y una opción de cambio del piloto. Se puede seleccionar seguir o ceder la conducción al que le envió la solicitud; ahí se elige esta última y cuando el auto para en los pits el simracer que estaba en carrera pierde el control del auto y lo toma quien lo había solicitado.

Las claves de la carrera

De antemano suele decirse que lo primero que hay que hacer en una prueba de 24 horas es "dar la vuelta". La cantidad de imponderables que pueden sucederse durante el desarrollo de la competencia son muchos. No obstante, hay un factor que tiene mayor preponderancia: cuidar el auto.

"Sin duda, la clave de la carrera será no cometer errores que provoquen la rotura del auto. Un accidente puede hacerte perder una o dos horas de reparación en los boxes. Eso cuesta carísimo", señala Santero sobre cuál considera él que es el mayor cuidado que debe tener la alineación para tener un buen resultado final.

Uno de los Aston Martin virtuales

Para la ocasión, la organización determinó que todos los autos deben competir con el modo "daños activados" (ante un problema mecánico, el conductor puede dirigirse a los boxes para tratar de solucionarlos). Eso significa que ante un toque el auto se abolla o se rompe, si se golpea bruscamente contra el piano se rompe la suspensión.

Estos deterioros son como los de una competencia real, incluso las roturas de los motores. En las competencias virtuales de este nivel de realismo, los errores se pagan igual de caro que en las pruebas en la pista. Por eso, por ejemplo, si un piloto realiza mal un rebaje puede dañar la caja y hasta romper el impulsor.

Otro de los aspectos para tener en cuenta son los off-tracks. Todo competidor que no respete los límites de la pista adrede (queda exceptuado un despiste, lógicamente), recibirá una penalización. Cada cinco excesos de pista, se castiga con un pase y siga por los boxes, lo que representa, aproximadamente, una pérdida de 40 segundos.

Qué sucede ante una falla técnica

A los roces con otros competidores y a los problemas mecánicos que pueden sucederse en una carrera de Endurance como esta, en la virtualidad se le suman aquellos imponderables propios de la tecnología.

Entonces, ¿qué sucede ante un corte de luz, una falla de internet o alguna avería en el simulador? Si algo de eso ocurre, el auto automáticamente aparecerá en los boxes y allí debe tomar la conducción alguno de los restantes tres pilotos. El coche deberá permanecer en los boxes cinco minutos, como penalización, y recién ahí podrá volver a la competencia.

Compatriotas en la competencia

Además de Julián Santero, otros cuatro argentinos, todos pilotos profesionales, serán parte de la carrera: Esteban Guerrieri, de Bykolles - BurstEsport (Nº 4); José María "Pechito" López, de Toyota Gazoo Racing (Nº 7); Agustín Canapino, de Rebellion Williams Esport (Nº 13), y Franco Colapinto, de IDEC Sport Racing (Nº 17). Para la organización, el franco-argentino Sacha Fenestraz es francés.

Pilotos con experiencia en la F1

Contemplando los que compiten en la actualidad y a los que lo hicieron en el pasado, habrá 21 pilotos que corrieron en la Fórmula 1. Ellos son: Bruno Senna (Brasil), Juan Pablo Montoya (Colombia), Kamui Kobayashi (Japón), Sebastien Buemi (Suiza), Brendon Hartley (Nueva Zelandia), Olivier Panis (Francia), Nelson Piquet Jr. (Brasil), Fernando Alonso (España), Rubens Barrichello (Brasil), Stoffel Vandoorne (Bélgica), Max Verstappen (Holanda), Lando Norris (Inglaterra), Jenson Button (Inglaterra), Jean-Eric Vergne (Francia), Pierre Gasly (Francia), Giedo van der Garde (Holanda), Charles Leclerc (Mónaco), Antonio Giovinazzi (Italia), Giancarlo Fisichella (Italia), Felipe Massa (Brasil) y André Lotterer (Alemania).