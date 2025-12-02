Cuánto cuesta la Toyota Hilux en diciembre 2025

La pickup que se fabrica en Zárate fue el modelo más vendido del mercado en noviembre; a cuánto se consigue durante este último mes del año
- 3 minutos de lectura'
La pickup mediana de Toyota, la Hilux, volvió a liderar el ranking general de ventas en la Argentina con 1831 operaciones durante noviembre, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
Con este desempeño, se mantuvo en el tercer lugar del acumulado anual: registra 28.959 unidades hasta noviembre y quedó por detrás del Fiat Cronos, que suma 29.138, y del Toyota Yaris, con 29.551 patentamientos.
Además de encabezar el mercado total en noviembre, también dominó el segmento de pickups en el conteo anual. En el segundo puesto se ubica la Ford Ranger, con 23.969 unidades, y completa el podio la Volkswagen Amarok, que alcanzó 22.959 ventas.
Por eso, para sostener el buen ritmo de ventas, la marca nipona decidió para diciembre aumentar en promedio un 1% a la gama de su camioneta:
HILUX DX/SR
- Toyota Hilux 4X2 DX MT: $47.596.000
- Toyota Hilux 4X4 DX MT: $55.744.000
- Toyota Hilux 4X2 DX AT: $48.927.000
- Toyota Hilux 4X4 DX AT: $57.302.000
- Toyota Hilux 4X4 SR MT: $64.128.000
- Toyota Hilux 4X2 SR MT: $54.579.000
- Toyota Hilux 4X4 SR AT: $66.896.000
- Toyota Hilux 4X2 SR AT: $57.053.000
HILUX SRV/SRX
- Toyota Hilux 4X2 SRV AT: $65.140.000
- Toyota Hilux 4X4 SRV AT: $73.704.000
- Toyota Hilux 4X4 SRV+ AT: $77.039.000
- Toyota Hilux 4x2 SRX AT: $75.190.000
- Toyota Hilux 4X4 SRX AT: $81.392.000
HILUX GR-SPORT
- Toyota Hilux GR-Sport 4X4 AT: $86.196.000
Cómo vienen las ventas de autos este año
Si bien en noviembre se comercializaron 34.905 autos 0km en la Argentina, una baja del 33,2% frente a octubre, el balance anual muestra un panorama distinto, porque se llevan vendidas 587.666 unidades, lo que implica un incremento del 49,7% respecto del acumulado de 2024, de acuerdo con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
“Las casi 35.000 unidades patentadas en noviembre son un buen número. Recordemos que tuvimos dos días hábiles menos y que este mes, junto con diciembre, son históricamente los más bajos del año”, analizó Sebastián Beato, presidente de Acara.
“Seguimos con buena actividad en nuestros locales, una tendencia que no parece detenerse de cara a los próximos meses. Esperamos que se avance con los temas laborales e impositivos que se mencionan, que sigamos con crédito a tasas cada vez más convenientes, algo clave para dinamizar nuestro sector, y que la rueda siga girando en 2026 como lo ha hecho durante todo este año”, amplió.
- 1
Crecen los casos de licencias de conducir falsas: hay multas de hasta $1,7 millones
- 2
Ferrari presentó un modelo que tiene más de 1000 caballos de fuerza
- 3
Con qué y cómo hay que lavar el auto para que quede como nuevo
- 4
La razón por las que las persecuciones de la policía americana dejarán de ser cinematográficas