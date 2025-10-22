El sugestivo mensaje de Nicolás Varrone ante los rumores de un desembarco a la Fórmula 1: “Dios es argentino”

En medio de los rumores sobre un posible desembarco a la Fórmula 1, el piloto argentino Nicolás Varrone publicó un sugestivo mensaje en sus redes sociales en el que abrió las puertas a un ascenso de categoría. De momento, el corredor hizo durante 2025 pruebas con monoplazas de Fórmula 2 con las escuderías AIX y VAR, sin embargo, desde hace un año se habla de que podría ocupar un lugar en la máxima competencia con la llegada de Cadillac.

“Dios no solo escucha, también es argentino”, expresó Varrone en su cuenta de X, donde citó un mensaje que había publicado en noviembre de 2024 y había escrito: “Dios, ¿tú me escuchas?“. El piloto había reaccionado a una publicación que aseguraba que la Fórmula 1 había llegado a un princpio de acuerdo con General Motors para que GM/Cadillac sea el undécimo equipo en la parrilla en 2026.

El sugestivo mensaje de Varrone

Cuando se oficializó el desembarco de Cadillac en la Fórmula 1, el piloto de 24 años, oriundo de Ingeniero Maswichtz, se mostró entusiasmado por la noticia ya que había sido campeón del Mundial de Resistencia de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) y de las 24 horas de Le Mans para la escudería estadounidense. “¡Buen día, gente! Que locura todo. Gracias a cada uno de los que está twitteando y dando manija. ¡Un orgullo ver todo el aguante y apoyo que tengo! Los sueños están para cumplirlos”, señaló tras el anuncio.

Varrone había conseguido Le Mans, en un triunfo compartido con Nicky Catsburg y Ben Keating, y sumó varias victorias en otras pruebas emblemáticas como 24 horas de Daytona y las Mil Millas de Sebring.

Semanas atrás, en una entrevista con LA NACION, el piloto argentino contó que comenzó a correr a los siete años en el kartodromo de Zárate, donde descubrió que quería transformar esa actividad que tanto le gustaba en su trabajo. “Vivir de un deporte es dificilísimo y en el automovilismo tenés el factor económico que ya para arrancar cuesta mucho correr. Desde el karting ya muchas cosas pasan por el presupuesto: motores, gomas nuevas, todo es dinero”, aseguró.

En tanto, los titulares de la escudería serán Sergio “Checo" Pérez y Valtteri Bottas, por lo que, en caso de formar parte del equipo, será como piloto suplente. Mientras, Cadillac, que espera su debut del 8 de marzo de 2026, en Melbourne, realiza simulacros de los GP para ponerse en forma.

El acuerdo entre General Motors y Fórmula 1

Cadillac será el equipo número 210 de la F.1, el 64° con la bandera estadounidense y se trepa a la aventura con el respaldo de un gigante del mercado automotriz como General Motors, que apunta a una estadía de largo plazo.

“A lo largo de este año, han dejado claro su compromiso de utilizar la marca GM/Cadillac como undécimo equipo, y que GM entrará como proveedor de motores en un momento posterior. Por lo tanto, la Fórmula 1 se complace en seguir adelante con este proceso”, expresaron los organizadores de la Fórmula 1, quienes comprobaron la “viabilidad” de su llegada e hiciese una “evaluación comercial”.

El presidente y CEO de Liberty Media -propietaria de los derechos de la Fórmula 1-, Greg Maffei, dio la bienvenida a GM/Cadillac y a General Motors -a la cual definió como “una marca estadounidense impresionante- como futuro proveedor de unidades de potencia. “Agradecemos al liderazgo de General Motors el progreso en su preparación para ingresar a la Fórmula 1. Estamos entusiasmados de avanzar en el proceso para que el equipo GM/Cadillac entre en el Mundial en 2026″, dijo.