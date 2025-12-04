Una automotriz lanza financiación a tasa 0 y 12 cuotas para su auto insignia

La automotriz china BYD anunció su propuesta de financiación en la Argentina para su SUV 100% eléctrico, el BYD Yuan Pro, en su versión de entrada de gama GL. La iniciativa permite adquirir el vehículo con hasta $10.000.000 a tasa 0% (TNA) en 12 cuotas, disponible en la red de concesionarios oficiales.

La oferta, que busca acelerar no solo las ventas de la compañía sino que también promover la adopción de la movilidad eléctrica, está sujeta a un cupo limitado de 30 unidades. Adicionalmente, la compañía incluye un cargador de pared con instalación básica sin costo para quienes adquieran cualquiera de sus modelos hasta el 31 de diciembre de 2025.

El BYD Yuan Pro cuenta con una autonomía declarada de 380 Km (bajo el ciclo NEDC europeo). Sus medidas son de 4310 mm de largo, 1830 mm de ancho, 1675 mm de alto y una distancia entre ejes de 2620 mm, con un baúl con capacidad de 265 L (extensible a 1210 L con los asientos rebatidos).

La potencia de su motor eléctrico es de 130 Kw, con un par máximo de 290 Nm de torque. Desde la versión base cuenta en el interior con un panel de instrumentos de 8,8″, cargador inalámbrico de celular, aire acondicionado automático, pantalla central de 12,8″ con Carplay y Android Auto, dos puertos de USB delanteros tipo A y dos traseros (uno tipo A y el otro C) y seis parlantes. Tanto el volante como los asientos son de imitación de cuero. El asiento del conductor es manual con seis posiciones y el del acompañante eléctrico con cuatro posiciones.

Sus luces delanteras son LED mientras que las luces son combinadas. El ingreso y encendido del vehículo se realiza sin llave, además de que cuenta con tres modos de conducción. En seguridad incorpora cuatro airbags (delanteros y de cortina), recordatorio de uso del cinturón de seguridad, control electrónico de estabilidad (ESC), sistema de control de tracción (TCS), control de descenso en pendientes (HDC) y control de velocidad crucero como los más destacados. Suma una cámara panorámica HD con dos radares delanteros y cuatro traseros.

BYD Yuan Pro GL: US$29.990

El interior del Yuan Pro

Este movimiento estratégico del gigante chino se inscribe en un mercado automotor argentino que busca aumentar la actividad en el último mes tras una merma en los patentamientos, a pesar que fue un un año de alta actividad. En noviembre de 2025, los patentamientos de autos 0km totalizaron 34.905 unidades, registrando caídas del 33,2% respecto a octubre y del 3,6% interanual.

No obstante, el panorama anual es notablemente más positivo: ya se vendieron 587.666 vehículos, un 49,7% más que el acumulado de 2024, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Sebastián Beato, presidente de la asociación, analizó que “las casi 35.000 unidades patentadas en noviembre son un buen número”, considerando dos días hábiles menos y que el mes es “históricamente de los más bajos del año”.