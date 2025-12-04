Llegaron a la Argentina dos nuevos autos de lujo con foco en la potencia y el rendimiento

La oferta de vehículos deportivos de lujo en Argentina continúa al alza. En esta ocasión, se potencia con la incorporación del Mercedes-Benz CLE 300 4MATIC, disponible en versiones Coupé y Cabrio. El lanzamiento lo realizó Prestige Auto, representante oficial de la marca alemana en el país, quien dio inicio a su comercialización con pedidos abiertos a través de la red de concesionarios oficiales —los primeros arribos al país están previstos para abril de 2026—.

Ambas variantes se propulsan con un motor naftero de cuatro cilindros y 2.0 litros, asistido por un sistema híbrido (MHEV) con red de 48 V. Este conjunto eroga 258 CV y 400 Nm de torque, acoplado a una caja automática 9G-TRONIC y tracción integral 4MATIC.

En rendimiento, el Coupé acelera de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos, mientras que el Cabrio hace lo propio en 6,6 segundos. Ambos alcanzan una velocidad máxima limitada de 250 km/h.

El CLE 300 4MATIC Coupé se distingue por una silueta clásica de dos puertas con proporciones atléticas, capó largo y techo tendido. De serie, incluye el paquete AMG Line exterior, el paquete Night y llantas de aleación AMG de 19″ multirradio en negro.

En el interior viene con asientos deportivos con apoyacabezas integrados, tapizados en símil cuero negro, iluminación ambiental de 64 colores y las pantallas del sistema MBUX con asistente de voz y navegación. El confort se apoya en los asientos delanteros eléctricos con memoria y calefacción, climatización automática, un sistema de sonido premium, techo corredizo panorámico y carga inalámbrica para celular.

En seguridad y asistencia integra el asistente activo de distancia DISTRONIC con frenado activo, que actúa como control de velocidad mientras mantiene distancia con el auto de adelante, frenado automático en caso de riesgo de choque, alertas de punto ciego y protección preventiva ante una posible colisión (el auto ajusta cinturones y prepara los frenos para reducir daños), como así también sensores y múltiples cámaras para facilitar maniobras de estacionamiento.

El Mercedes-Benz CLE 300 4MATIC Cabrio ofrece la experiencia a cielo abierto, combinando un diseño atemporal de cuatro plazas con deportividad. Las puertas sin marco y ventanillas laterales retráctiles acentúan su carácter descapotable. Su capota acústica de tela multicapa se abre y cierra automáticamente en unos 20 segundos, operando en movimiento hasta 60 km/h.

El equipamiento de serie del CLE 300 4MATIC Cabrio comparte la mayoría de las prestaciones del Coupé. Adicionalmente, incluye un paquete de confort específico con el sistema automático de deflectores de viento AIRCAP y calefacción del espacio de la cabeza para conductor y acompañante, optimizando el confort a cielo abierto. Como opcionales se ofrecen el Paquete Night con llantas AMG negras y la opción de capota en rojo o gris, facilitando una mayor personalización.

Ambos modelos brindan una amplia gama de pinturas exteriores, incluyendo estándar, metalizadas y Manufaktur, con tonos como Gris Alpino, Rojo Patagonia y Gris Grafito Magno. También se pueden elegir combinaciones de tapizado símil cuero en tonos marrón tonka/negro y beige macchiato/negro. El precio para el Mercedes-Benz CLE 300 4MATIC Coupé es de US$124.900, mientras que el valor del CLE 300 4MATIC Cabrio será comunicado próximamente.