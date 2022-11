Las mujeres al frente de la industria automotriz local

escuchar

Ivana Dip, CEO de BMW Group y Luz Elena Jurado, presidente de Volvo Trucks and Buses Argentina, son dos mujeres que hoy lideran en la industria automotriz local. Pasión, energía, objetivos claros, aceptar las oportunidades y disfrutar los desafíos son algunos de los escalones que –dicen- han subido hasta alcanzar su actual rol profesional.

Sus inicios en el sector tienen la misma génesis: las finanzas. Dip es argentina y en 2001 comenzó en BMW con una pasantía es esa área en la casa matriz de la automotriz en Munich. Luego le ofrecieron la posición permanente como Controlling International con base en Munich y contacto con distintos países que le reportaban, como Italia, Bélgica y Holanda. Más tarde estuvo en BMW Group Ibérica y tuvo otras responsabilidades en países de Europa.

Con casi una década de experiencia internacional, regresó a la Argentina, donde asumió distintas funciones también en el área de finanzas. “Con 21 años de carrera en la compañía, estaba muy empapada de todo el negocio y a mediados de 2021, asumí mi función actual. El mayor desafío, ser la cabeza en la Argentina, representar a la compañía integralmente hacia afuera y poder incursionar en nuevos aspectos, ha sido la mayor satisfacción”, dice.

Ivana Dip, CEO de BMW Group

Por su parte, Jurado nació en México e inició su carrera en el sector automotriz en 1999. “Empecé trabajando en las empresas financieras de diferentes marcas de camiones, primero en el área de crédito y cobranza donde adquirí gran experiencia. Posteriormente, en el área comercial hasta llegar a ser la presidente de Volvo Financial Services México durante nueve años (2009-2018). En 2019, me invitaron a ser la presidente de Volvo y Mack Trucks México y en mayo de 2021, participé en el proceso de selección para presidente de Volvo Trucks y Buses Argentina, fui seleccionada y en agosto de 2021 llegué a la Argentina y asumí como presidente de la marca. Un gran desafío”, resume.

Espacios para la mujer

Ambas empresas (BMW y Volvo) viven un proceso de mayor participación de la mujer en sus estructuras en todo el mundo, señalan las entrevistadas. Por ejemplo, en el área jerárquica Volvo hoy tiene presidentes mujeres en varios países en Europa, en el segmento de buses, y la vicepresidente de Desarrollo de Producto en la sede corporativa en Suecia también es mujer. “No somos mayoría, pero, sí empezamos a incrementar la participación femenina en puestos claves de liderazgo. De hecho, uno de los principales objetivos del grupo es logar que en 2030 el 35% de posiciones de liderazgo sean mujeres y me parece vamos por un muy buen camino”, comenta Jurado y señaló, como un ejemplo de ello, a su actual directora de Personas y Cultura, Guadalupe Navedo; a Diana Vega, asesora de Servicio y a Julieta Machín, gerente de Marketing.

La marca sueca (que pertenece al gigante chino Geely) también desarrolla el talento femenino con su programa Women in Volvo, donde se habla del liderazgo y comparten experiencias de éxito, agrega Jurado. Y en el país junto con la Fundación Pescar becan y capacitan a 15 jóvenes a nivel técnico: este año cinco participantes son mujeres y el objetivo para 2023 es que sean la mitad.

En BMW, dos de las tres subsidiarias en América Latina tienen CEO mujer (Dip y Maru Escobedo, de México). A nivel global, Stefanie Wurst es la directora de MINI y Trudy Hardy es vicepresidente de BMW Motorrad para toda América. “En el resto de las áreas de la compañía hay mucha representación femenina y se incrementa cada vez más. En la Argentina, la participación de la mujer en el área gerencial es del 50 por ciento, estamos muy bien representadas en el nivel de management”, comenta Dip.

Las ejecutivas coinciden en destacar la importancia de los equipos de trabajo mixtos, de diferentes edades y nacionalidades, porque aportan varias formas de pensar soluciones y enfoques sobre un mismo aspecto. “En todas las áreas siempre hay que ocupar lugares, buscar activamente y donde hay una oportunidad, ir, presentarse y aprovecharla. Ser perseverantes. Nunca sentirse menos ni relegarse uno mismo”, aconseja Dip sobre la búsqueda de oportunidades para una mujer en una industria como la automotriz que ha sido preponderantemente masculina.

Jurado suma: “Lo importante es seguir rompiendo paradigmas, no hay puestos exclusivos de hombres ni de mujeres, simplemente hay posiciones y cada quien debe prepararse y atreverse a encarar retos en diferentes industrias y áreas, donde cada sexo no ha sido dominante por mucho tiempo”.

La presidenta de Volvo Trucks agrega que en todos los procesos de selección que encara la compañía hoy debe de haber siempre una mujer como candidata y cuenta que recientemente contrataron a una que está a punto de ser mamá. “Sabemos que en cuatro meses se irá a su periodo de maternidad, pero la pasión, su experiencia y la actitud que presentó en el proceso nos dejó muy impresionados y decidimos ir adelante con la contratación”, dice.

Los inicios

Como mujeres en esta industria, Jurado recordó cuando al inicio de su carrera se postuló para un primer ascenso de Analista de Crédito a Zonal de Ventas. “Los directivos estaban sorprendidos que aplicara a un puesto que siempre había sido ocupado por hombres y más grandes que yo, sin embargo, al final decidieron darme la oportunidad y aquí estoy”, rememora.

“Siempre he partido de la base que soy una profesional preparada y doy lo mejor de mí, entonces, estaba y estoy en igualdad de condiciones como los demás colegas hombre o mujeres”, comenta por su lado Dip. “Como argentina, comencé trabajando en casa matriz y mi desarrollo de carrera a lo largo de los años ha sido el mayor logro y hoy, el estar al frente de la subsidiaria argentina. Que se confíe en el equipo local es un logro”, agrega.

Jurado también coloca a su posición actual como el punto máximo. “Definitivamente, mi mayor logro y satisfacción es estar aquí en la Argentina, dirigiendo una marca de primer nivel y con una permanencia casi de 21 años, contar con la confianza de mis jefes y darme la oportunidad de hacer crecer un negocio en un país que no es el mío”.

Sobre las características que las definen para el cargo, Jurado menciona la “perseverancia”, porque “si quiero algo, no paro hasta conseguirlo, y si caigo, me levanto y vuelvo a empezar hasta lograrlo”. Dip dice “disfrutar y keep moving (seguir moviéndose)” porque “disfruto lo que hago y la frase mantenerte en movimiento tendría relación con la industria automotriz ¿no? Pero me la digo desde la escuela secundaria, es parte del destino. Llevo 21 años en movimiento en la industria automotriz”, se ríe.

Las dos ejecutivas rescatan el valor de sus familias. Dip está casada con Juan Carlos (a quien conoció cuando trabajó en Alemania y también es argentino) y tiene tres hijos, Francisco, Agustín y Ema. “Me acompañan muchísimo porque tener esta función y ser madre de tres hijos sin el apoyo de la familia, sería imposible. Mi jornada laboral es muy extensa, hago los ratitos para estar muy presente y lo logro con un marido con el que estamos a la par, somos un equipo y no hay diferenciación de roles, sí, repartimos tareas. Mis hijos me acompañan mucho, saben qué pasa en nuestros trabajos. Somos una familia muy unida”, destaca.

Jurado también dice que la familia “es su tesoro” y agrega que “afortunadamente tengo el apoyo de mi esposo y de mi hijo quienes me acompañan en esta gran oportunidad en un país tan bello como la Argentina”.

Acerca de cómo será 2023 para cada marca, la presidenta de Volvo Trucks comentó que seguirán evolucionando con nuevos productos esperados por sus clientes. “Tenemos el firme objetivo de ser el número uno en satisfacción del cliente y trabajamos muy fuerte con nuestros concesionarios para lograrlo. El objetivo en ventas es crecer y ser número uno en palpitación de mercado porque tenemos mucha demanda por parte de nuestros clientes para seguir renovando y ampliando su parque vehicular”.

Por el lado de BMW, Dip señala que “hoy somos líderes en el segmento premium con una participación de alrededor del 35%. Ya se está dando el aprovisionamiento de litio de BMW desde la Argentina para las baterías de vehículos eléctricos y recién lanzamos la electromovilidad de BMW Group en el país, con la X3 híbrida enchufable, un hito. El objetivo en 2023 es seguir creciendo en ese ámbito desde los modelos y algo relacionado con la infraestructura”.