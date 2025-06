Las razones por las que hay que comprar un auto con caja manual

Si bien las transmisiones manuales cada vez son menos elegidas, todavía persisten en la mayoría de los modelos de la región. Por ello, si uno desea adquirir uno manual, pero no está totalmente seguro, El Comercio, un medio de noticias de Perú, elaboró una lista con 10 razones para elegir uno con transmisión manual en lugar de uno automático.

Actualmente, un vehículo con transmisión manual es más barato que uno con transmisión automática. No obstante, a medida que los fabricantes dejen de producir transmisiones mecánicas, tal como han anunciado, las pocas cajas de este tipo podrían volverse exclusivas.

1) Control total del auto

Con una transmisión manual, el conductor decide cuándo cambiar de marcha. No hay ningún ordenador que crea que sabe más que usted sobre conducción y cambios de marcha. No hay que preguntarse cuándo la transmisión cambiará a una marcha superior, ni la situación opuesta, cuando la transmisión cambia a una marcha superior por sí sola aunque la haya puesto en modo “manual”.

Si uno desea hacer que el motor alcance un rango de rpm más alto de lo normal, esa es su prerrogativa con una caja de cambios manual. Nunca se encontrará en una situación en la que su transmisión manual cambie de marcha por sí sola en el momento oportuno.

Con caja manual uno tiene el control total del vehículo, según el medio citado OSORIOartist - Shutterstock

2) Potencia del motor vs. potencia a la rueda

A nadie le gustan los parásitos, pero están al acecho en tu auto entre el motor y los neumáticos. Las pérdidas parásitas son un término de automoción que describe la potencia que consumen ciertos componentes, impidiendo así que esa potencia haga su trabajo de propulsar tu carro. En lo que respecta a las transmisiones, una transmisión automática tradicional tiene una bomba de aceite que necesita potencia para girar.

También pierden un cierto porcentaje de potencia del motor en la formación de deslizamientos que se producen en el convertidor de par y los embragues. Toda esa potencia es la que una caja de cambios manual envía felizmente a los neumáticos para ayudar a poner una sonrisa en el rostro del conductor.

3) Modificaciones de motor más sencillas

Entre el vacío y los controles electrónicos de una transmisión automática, junto con la velocidad de calado del convertidor de par, la modificación del motor tiene factores adicionales cuando se trata de una transmisión automática. A veces, las modificaciones del motor pueden alterar por completo los puntos de cambio de una transmisión automática controlada electrónicamente, quitando el potencial que se podría obtener con las modificaciones del motor.

Con la caja manual el auto tiene más capacidad de reacción, según El Comercio Pavel Gulea - Shutterstock

4) Sin retrasos

Pisar el acelerador y esperar a que una transmisión automática determine la marcha adecuada y varíe el deslizamiento del convertidor de par para proporcionar la aceleración deseada no es nada divertido. Con una transmisión manual, cuando uno quiere acelerar, elige reducir la marcha si lo considera necesario y existe una correlación directa entre las rpm del motor y la velocidad de los neumáticos.

5) Una conexión directa

Cambiar de marcha por uno mismo proporciona una conexión más potente, visceral y personal con el vehículo en comparación con un cambio automático. Además de la conexión personal, la conexión mecánica también es directa entre el cigüeñal y el eje de transmisión. Es precisa y constante; no hay un convertidor de par que retrase el movimiento.

6) Menos mantenimiento

Las transmisiones automáticas requieren cambios de líquido con regularidad y tienen un filtro que debe reemplazarse. Esto se debe a que una transmisión automática tradicional con convertidor de par tiene deslizamiento y una temperatura de funcionamiento del líquido relativamente alta con el uso normal. Esto degrada el líquido mucho más rápido que en una transmisión manual.

El costo de mantenimiento de una caja automática es más elevado

7) Porque cualquiera puede manejar un automático

La realidad es que la mayoría de las personas que hoy en día manejan un vehículo con transmisión manual lo hacen de forma intencionada. Hace 30 años lo que la gente tenía eran autos económicos o camionetas, y más gente sabía conducirlos. Pero hoy en día, lo predeterminado es uno automático. No hay dificultad alguna para mover la palanca de P a D, en cambio pocos son los que saben conducir un carro mecánico.

8) Para que uno pueda manejar cualquier cosa

Una moto, un tractor agrícola, un camión con transmisión de 12 cambios, etc. Lógicamente, puede que se necesite un poco de entrenamiento, pero si uno domina una transmisión manual y un pedal de embrague en tu conducción diaria, uno estará infinitamente mejor preparado para conducir casi cualquier cosa con un motor de combustión interna y neumáticos.

9) Es menos probable que la gente tome prestado el auto

Según El Comercio, no mucha gente sabe manejar con caja manual, por ende, es menos probable que a uno le pidan el auto prestado.

Son menos las personas que saben manejar con caja manual a comparación de una automática, según el medio de Perú

10) Más apto para autocross y días de pista

El problema con las transmisiones automáticas en estos casos es que ejercen mucha presión sobre el líquido y el enfriador conectados a la transmisión. Calentar el Automatic transmission fluid (ATF) en una transmisión automática es muy malo y puede provocar fallas o una disminución de la vida útil. Si bien algunas transmisiones manuales también vienen con enfriadores, no hay un aumento drástico en el calor generado en situaciones de alto rendimiento porque la transmisión manual no tiene una bomba de aceite que genere calor y no depende de la presión del líquido para realizar los cambios correctamente.

Además de eso, tener una transmisión manual en una carrera de autocross o de pista te da mucho más control del vehículo en el circuito en el que se encuentra. Uno puede controlar con mayor precisión las RPM del motor y mantenerlo en su banda de potencia a medida que pasas por las curvas del circuito.