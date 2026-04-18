Las razones por las que los jugadores del Bayern Múnich no pueden comprarse el auto que quieren

En el Bayern Múnich, el principal e histórico club de fútbol de Alemania, las diferencias de jerarquía entre los jugadores no se limitan solo a la cancha, sino también se refleja en el estacionamiento del predio de Säbener Straße.

Desde 2002, Audi es socio estratégico del club bávaro y, desde 2010, posee el 8,33% de las acciones del club tras una inversión inicial de €90 millones. Parte visible de esa alianza es la flota de autos que cada temporada reciben los futbolistas profesionales.

En el uso de los vehículos la regla es clara, ya que los jugadores deben presentarse a entrenamientos y todos los eventos oficiales en vehículos de la marca de los cuatro anillos. En privado pueden conducir lo que deseen, pero en actos institucionales rige el principio de “solo Audi”, aplicado con mayor rigor en los últimos años.

Los jugadores deben presentarse a entrenamientos y todos los eventos oficiales en vehículos de la marca de los cuatro anillos

La potencia marca el estatus: qué maneja cada jugador

Aunque no esté establecido en los contratos, al momento de la distribución de los modelos aparece una clara regla tácita. Las figuras consolidadas eligen —o reciben— los modelos más potentes del catálogo.

El tope de gama es el Audi RS e-tron GT Performance, un deportivo 100% eléctrico que desarrolla hasta 925 CV y parte desde unos €160.500 en Europa. Entre quienes lo conducen figuran Michael Olise, Jamal Musiala y Alphonso Davies, según informó la automotriz al momento de repartir los autos.

El capitán Manuel Neuer, en tanto, optó por el Audi Q8 SUV TFSI e-quattro, un híbrido enchufable de hasta 490 CV. El volante Leon Goretzka también se inclinó por este modelo. Joshua Kimmich, padre de cuatro hijos, eligió el Audi Q7 SUV S line TFSI e quattro de siete plazas y 462 CV, con un enfoque más familiar.

El volante Leon Goretzka maneja un Audi RS e-tron GT Performance

Para los más jóvenes la política es distinta. Lennart Karl, recientemente mayor de edad, conduce un Audi Q4 Sportback e-tron de 340 CV, modelo que también fue elegido por otros talentos emergentes como Tom Bischof.

A pesar de que estos modelos evidencian una potencia abrumadora para cualquiera, la práctica evidencia que la potencia y el posicionamiento del modelo suelen acompañar el estatus deportivo dentro del plantel.

El capitán Manuel Neuer optó por el Audi Q8 SUV TFSI e-quattro

Un auto nuevo por temporada

Cada profesional recibe, en general, un vehículo nuevo por temporada. La elección se realiza exclusivamente dentro del catálogo vigente de Audi, con opciones eléctricas e híbridas enchufables. La gestión está centralizada: seguros, mantenimiento, asistencia ante siniestros y hasta el cambio y guardado de neumáticos forman parte del paquete.

La entrega de los modelos Audi a los jugadores del Bayern Múnich

La apuesta por la electrificación es explícita. En el predio de entrenamiento se instalaron 38 puntos de carga y en el Allianz Arena hay más de 50 disponibles. Si bien algunos SUV de gran tamaño siguen siendo híbridos enchufables, el discurso oficial tanto del club como del fabricante apunta a reforzar la movilidad eléctrica como eje central.

La entrega de autos es también un evento institucional en sí mismo. En la última ceremonia realizada en Neuburg an der Donau en octubre, los futbolistas participaron de actividades en la Audi Driving Experience y recibieron información exclusiva sobre el proyecto de Fórmula 1 de la marca, incluyendo visitas a talleres de ensamblaje y simuladores.