Un reconocido SUV se renueva y suma más equipamiento y nuevo diseño

El Jeep Commander sale al mercado este año con una leve renovación que abarca desde retoques estéticos en el exterior hasta la incorporación de tecnología y elementos de confort.

Este modelo, el primero de la marca totalmente desarrollado y producido en América del Sur, específicamente en el Complejo Automotriz de Stellantis (en Goiana, Pernambuco, Brasil), busca mantener su buen nivel en ventas en el segmento premium.

Lanzado originalmente en 2021, el Commander ya superó las 70.000 unidades vendidas en la región. En un año donde Jeep celebra una década de producción regional, esta actualización pretende mantener actualizado al modelo en un mercado competitivo.

El Commander presenta un nuevo conjunto óptico con faros LED rediseñados

Uno de los cambios más importantes se observa en el diseño exterior. El Commander presenta un nuevo conjunto óptico con faros LED rediseñados, una parrilla frontal actualizada que mantiene las tradicionales siete ranuras de Jeep y un paragolpes delantero renovado que busca generar más presencia. La firma lumínica trasera LED continua y los nuevos diseños de llantas exclusivos para cada versión completan la estética exterior.

La firma lumínica trasera LED continua y los nuevos diseños de llantas exclusivos para cada versión completan la estética exterior PEDRO BRITO

En el habitáculo, las versiones Overland y Blackhawk ahora incorporan una cámara 360°. Otra novedad destacada es la adopción del selector de cambios Rotary Shifter, que reemplaza la palanca tradicional por un comando giratorio. Este elemento está disponible en todas las versiones (Limited, Overland y Blackhawk).

Las tres versiones incorporan la selectora de cambios rotary shifter PEDRO BRITO

En cuanto a tecnología y seguridad, toda la gama mantiene de serie el sistema ADAS Nivel 2. Este paquete incluye alerta de colisión con frenado autónomo, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, asistente de mantenimiento de carril, frenado de emergencia para peatones, ciclistas y motociclistas, detector de fatiga, reconocimiento de señales de velocidad, cambio automático de luces altas, control de velocidad crucero adaptativo y detección de manos fuera del volante.

Complementando lo anterior, el interior suma un tablero digital configurable de 10,25 pulgadas y una central multimedia de 10,1 pulgadas con Alexa integrada.

El interior suma un tablero digital configurable de 10,25 pulgadas y una central multimedia de 10,1 pulgadas con Alexa integrada PEDRO BRITO

La versión base Limited ofrece el motor T270 de 175 CV y 270 Nm de torque, acoplado a una caja automática de seis marchas y tracción 4x2.

Para quienes buscan mayor potencia y capacidad, las alternativas Overland y Blackhawk están disponibles con el motor Hurricane4 2.0T, que entrega 272 CV y 400 Nm de torque, permitiendo una aceleración de 0 a 100 km/h en siete segundos.

Las alternativas Overland y Blackhawk están disponibles con el motor Hurricane4 2.0T PEDRO BRITO

Esta motorización se combina con una caja automática de nueve velocidades y tracción 4x4 Jeep Active Drive Low, que incluye selector de terrenos y control de descenso (HDC). Además, incorpora páginas de información Off-Road en el tablero y la versión Blackhawk añade “Performance Pages”, que incluyen datos en tiempo real de presión de turbo, G-force, potencia y torque.

La versión Blackhawk añade “Performance Pages”, que incluye datos en tiempo real de presión de turbo, G-force, potencia y torque PEDRO BRITO

La garantía ofrecida para el Commander, al igual que el resto de la gama nacional de Jeep, es de 3 años o 100.000 kilómetros, con intervalos de servicio cada 12.000 km o un año y asistencia 24 horas. Los precios de las versiones disponibles en el mercado argentino son:

Jeep Commander Limited T270 AT6 4x2: $68.500.000

$68.500.000 Jeep Commander Overland GME 2.0 AT9 4x4: $83.230.000

$83.230.000 Jeep Commander Blackhawk GME 2.0 AT9 4x4: $83.950.000