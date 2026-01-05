Las subastas de autos que se vienen en el mes de enero 2026

El arranque de 2026 tiene una agenda cargada de subastas de vehículos que se desarrollarán a lo largo de enero a través de Narvaezbid, la plataforma de remates online que concentrará durante el mes una oferta variada de autos particulares, pickups, SUV y utilitarios.

Las subastas se realizarán entre el 8 y el 16 de enero, con vehículos ubicados en distintos puntos del país y valores que parten desde cifras inferiores al millón de pesos hasta unidades que superan los $40 millones, dependiendo del tipo, año y categoría del vehículo.

La primera jornada de remates incluirá una amplia oferta de autos compactos y medianos, además de pickups y utilitarios livianos. Comenzará el 8 de enero donde entre los autos, se destacan:

Renault Clio Mio 5p Confort (2016), con precios que parten desde $4.374.000 y $4.519.800.

Peugeot 208 Feline 1.6 (2014), con un valor actual de $5.544.000.

Volkswagen Suran 1.6 Comfortline (2016), desde $5.580.000.

Chevrolet Cruze 5p 1.4 Turbo LT MT (2017), con valores de $6.228.000.

Toyota Etios X 1.5 MT (2018 y 2019), con precios que van de $6.102.000 a $6.840.000.

Ford Focus 1.6 MT (2016 y 2018), con valores entre $6.067.440 y $7.841.760.

Toyota Corolla XEi CVT (2016), desde $8.109.000 hasta $9.180.000.

Chevrolet Prisma 1.4 LT (2020), con un precio actual de $5.469.000.

En el listado figura un Renault Clio Mio Confort cinco puertas del año 2016

Por el lado del rubro pickups y utilitarios, aparecen otras alternativas, como:

Ford Ranger DC 4x2 XLS 3.2 (2016), con un valor de $7.740.000.

Mercedes-Benz Sprinter 411 CDI (2014), desde $7.746.840.

Toyota Hilux 4x2 y 4x4 (2013 a 2015), con precios que van de $8.045.400 a $10.764.000.

Chevrolet S10 2.8 TD 4x2 LS (2019), con valores de $9.634.800.

Hay múltiples versiones de la Toyota Hilux, con tracción 4x2 y 4x4

Al día siguiente se llevará a cabo otro paquete de subastas, que a su vez estará marcada por una fuerte presencia de pickups medianas y vehículos de años más recientes, incluidos modelos prácticamente a estrenar. Entre las pickups, se destacan varias Toyota Hilux 4x4 DC DX 2.4 TDI, modelos 2016 y 2017, con valores actuales que oscilan entre $9.094.800 y $10.656.000. En cuanto a los autos y SUV, la oferta incluye:

Peugeot 408 Allure Pack THP Tiptronic (2019), desde $8.696.291.

Citroën C4 Cactus VTi Feel (2023), con un precio de $9.540.981.

Citroën C3 VTi Feel MY24 (2024), desde $13.008.891.

Citroën Basalt (2024 y 2025), con valores entre $13.600.329 y $24.099.968.

Citroën C3 Aircross (2024), con precios que parten de $17.597.698 y alcanzan los $24.289.619.

Peugeot 2008 Allure T200 (2025), con valores de $20.160.060 y $27.412.246.

Citroën C5 Aircross Feel (2024), con un precio actual de $27.733.442.

Integra el lote un Ford 5 Focus 1.6L MT del 2018

El 14 de enero concentrará principalmente vehículos de trabajo y usados de mayor antigüedad, con precios más accesibles. Entre las opciones más económicas aparecen un Ford Fiesta LX (2002), desde $960.000, un Volkswagen Gol 1.9 SD (2005), desde $1.080.000 y una gran cantidad de Renault Kangoo (modelos 2005 a 2012), con valores que van de $1.497.600 a $2.979.000, entre otros.

Otro de los Toyota que forma parte es un Corolla XEI 1.8 CVT Año 2016

El 15 de enero el foco estará puesto en vehículos más modernos y de mayor valor de Chevrolet. Se subastarán:

Chevrolet Cruze (2019), con valores entre $12.860.674 y $16.232.179.

Chevrolet Onix 1.2 LT MT (2022), desde $17.469.528.

Chevrolet Tracker (2022), con precios de $17.641.445 y $23.522.303.

Chevrolet S10 4x4 (2021 y 2022), con valores que van de $35.663.565 a $42.628.941.

Chevrolet Trailblazer 4x4 Premier (2022), con un precio de $41.618.540.

Chevrolet Cruze 1.4 TURBO LT MT año 2017

El día siguiente incluirá principalmente furgones y utilitarios livianos. Entre ellos:

Volkswagen Gol Trend Furgón (2015 y 2017), con valores entre $4.724.400 y $5.304.000.

Renault Kangoo PH3 Confort 1.6 (2017), desde $5.189.400.

Citroën Berlingo Furgón 1.6 HDI (2015), con precios de $5.356.800.

Renault Kangoo Auth. Plus 1.6 2P año 2017

Cómo participar de la subasta

Cualquier persona o empresa puede participar de las subastas sin costo, ya que todo el proceso se realiza de manera online. Además, existe la posibilidad de coordinar una visita a los vehículos o consultar previamente los días de exhibición y puesta en marcha, información que se encuentra disponible en el sitio web de la compañía. Para ofertar, sólo es necesario registrarse en la plataforma y una vez validado el usuario, solicitar la habilitación correspondiente para la subasta.

Las unidades publicadas pueden recibir ofertas hasta el día y horario de cierre que figura en la página. A partir de ese momento, cada nueva oferta suma tres minutos adicionales al reloj, hasta que la última registrada se consagra como ganadora.

Volkswagen Suran 1.6 Comfortline año 2016

Este sistema le otorga más tiempo a los interesados para evaluar si continúan ofertando, a diferencia de las subastas presenciales, donde las decisiones suelen tomarse en cuestión de segundos.

Por último, en las condiciones de participación de cada subasta se detallan todos los gastos asociados a la operación, lo que permite conocer de antemano los costos involucrados antes de realizar una oferta.