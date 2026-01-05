Las subastas de autos que se vienen en el mes de enero 2026

Los lotes son variados, con modelos que varían según año, kilometraje, funcionamiento y precio
El arranque de 2026 tiene una agenda cargada de subastas de vehículos que se desarrollarán a lo largo de enero a través de Narvaezbid, la plataforma de remates online que concentrará durante el mes una oferta variada de autos particulares, pickups, SUV y utilitarios.
Las subastas se realizarán entre el 8 y el 16 de enero, con vehículos ubicados en distintos puntos del país y valores que parten desde cifras inferiores al millón de pesos hasta unidades que superan los $40 millones, dependiendo del tipo, año y categoría del vehículo.
La primera jornada de remates incluirá una amplia oferta de autos compactos y medianos, además de pickups y utilitarios livianos. Comenzará el 8 de enero donde entre los autos, se destacan:
- Renault Clio Mio 5p Confort (2016), con precios que parten desde $4.374.000 y $4.519.800.
- Peugeot 208 Feline 1.6 (2014), con un valor actual de $5.544.000.
- Volkswagen Suran 1.6 Comfortline (2016), desde $5.580.000.
- Chevrolet Cruze 5p 1.4 Turbo LT MT (2017), con valores de $6.228.000.
- Toyota Etios X 1.5 MT (2018 y 2019), con precios que van de $6.102.000 a $6.840.000.
- Ford Focus 1.6 MT (2016 y 2018), con valores entre $6.067.440 y $7.841.760.
- Toyota Corolla XEi CVT (2016), desde $8.109.000 hasta $9.180.000.
- Chevrolet Prisma 1.4 LT (2020), con un precio actual de $5.469.000.
Por el lado del rubro pickups y utilitarios, aparecen otras alternativas, como:
- Ford Ranger DC 4x2 XLS 3.2 (2016), con un valor de $7.740.000.
- Mercedes-Benz Sprinter 411 CDI (2014), desde $7.746.840.
- Toyota Hilux 4x2 y 4x4 (2013 a 2015), con precios que van de $8.045.400 a $10.764.000.
- Chevrolet S10 2.8 TD 4x2 LS (2019), con valores de $9.634.800.
Al día siguiente se llevará a cabo otro paquete de subastas, que a su vez estará marcada por una fuerte presencia de pickups medianas y vehículos de años más recientes, incluidos modelos prácticamente a estrenar. Entre las pickups, se destacan varias Toyota Hilux 4x4 DC DX 2.4 TDI, modelos 2016 y 2017, con valores actuales que oscilan entre $9.094.800 y $10.656.000. En cuanto a los autos y SUV, la oferta incluye:
- Peugeot 408 Allure Pack THP Tiptronic (2019), desde $8.696.291.
- Citroën C4 Cactus VTi Feel (2023), con un precio de $9.540.981.
- Citroën C3 VTi Feel MY24 (2024), desde $13.008.891.
- Citroën Basalt (2024 y 2025), con valores entre $13.600.329 y $24.099.968.
- Citroën C3 Aircross (2024), con precios que parten de $17.597.698 y alcanzan los $24.289.619.
- Peugeot 2008 Allure T200 (2025), con valores de $20.160.060 y $27.412.246.
- Citroën C5 Aircross Feel (2024), con un precio actual de $27.733.442.
El 14 de enero concentrará principalmente vehículos de trabajo y usados de mayor antigüedad, con precios más accesibles. Entre las opciones más económicas aparecen un Ford Fiesta LX (2002), desde $960.000, un Volkswagen Gol 1.9 SD (2005), desde $1.080.000 y una gran cantidad de Renault Kangoo (modelos 2005 a 2012), con valores que van de $1.497.600 a $2.979.000, entre otros.
El 15 de enero el foco estará puesto en vehículos más modernos y de mayor valor de Chevrolet. Se subastarán:
- Chevrolet Cruze (2019), con valores entre $12.860.674 y $16.232.179.
- Chevrolet Onix 1.2 LT MT (2022), desde $17.469.528.
- Chevrolet Tracker (2022), con precios de $17.641.445 y $23.522.303.
- Chevrolet S10 4x4 (2021 y 2022), con valores que van de $35.663.565 a $42.628.941.
- Chevrolet Trailblazer 4x4 Premier (2022), con un precio de $41.618.540.
El día siguiente incluirá principalmente furgones y utilitarios livianos. Entre ellos:
- Volkswagen Gol Trend Furgón (2015 y 2017), con valores entre $4.724.400 y $5.304.000.
- Renault Kangoo PH3 Confort 1.6 (2017), desde $5.189.400.
- Citroën Berlingo Furgón 1.6 HDI (2015), con precios de $5.356.800.
Cómo participar de la subasta
Cualquier persona o empresa puede participar de las subastas sin costo, ya que todo el proceso se realiza de manera online. Además, existe la posibilidad de coordinar una visita a los vehículos o consultar previamente los días de exhibición y puesta en marcha, información que se encuentra disponible en el sitio web de la compañía. Para ofertar, sólo es necesario registrarse en la plataforma y una vez validado el usuario, solicitar la habilitación correspondiente para la subasta.
Las unidades publicadas pueden recibir ofertas hasta el día y horario de cierre que figura en la página. A partir de ese momento, cada nueva oferta suma tres minutos adicionales al reloj, hasta que la última registrada se consagra como ganadora.
Este sistema le otorga más tiempo a los interesados para evaluar si continúan ofertando, a diferencia de las subastas presenciales, donde las decisiones suelen tomarse en cuestión de segundos.
Por último, en las condiciones de participación de cada subasta se detallan todos los gastos asociados a la operación, lo que permite conocer de antemano los costos involucrados antes de realizar una oferta.