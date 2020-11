El Fiat Cronos, nuevamente lideró las ventas

Las ventas de vehículos 0km siguen a buen ritmo. Según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) en octubre se patentaron 37.163 unidades, lo que representa una suba del 6,1% respecto de septiembre cuando se habían registrado 35.014 vehículos.

Si la comparación es contra octubre de 2019, también se registró un repunte, que en este caso llegó al 13,9%, ya que entonces se habían vendido 32.626 unidades.

Así las cosas, octubre fue el segundo mes de 2020 que muestra una suba respecto de 2019, ya que el otro había sido junio pero con un porcentaje bastante menor.

En el acumulativo anual se efectuaron 286.695 matriculaciones, lo que representa una caída del 30,5% respecto del mismo período de 2019, cuando se llevaban registrados 286.695 unidades.

El titular de la Acara, Ricardo Salomé, comentó: "Terminamos otro mes con buen nivel de actividad para este contexto de pandemia, lo que demuestra que los concesionarios estamos activos, tratando de cerrar todas las operaciones que se nos presentan, más allá de cierta incertidumbre relacionada a la reposición de las unidades. Nuestro negocio siempre ha sido vender y no especular, por eso planteamos y trabajamos permanentemente proponiendo ideas y alternativas para que la demanda, que ahora parece tomar ritmo, no se detenga y no nos vamos a apartar de ese camino"

Y añadió: "Más allá de que en noviembre y diciembre, por estacionalidad, las cifras siempre bajan con respecto a octubre, creo que también serán dos meses con buen movimiento, por eso hoy calculamos un piso de 320.000 patentamientos para este 2020 tan particular. Es importante entender que si se consideran algunas de las medidas de estímulo presentadas por la cadena de valor y que están siendo evaluadas por el Gobierno, podemos pensar en un 2021 con mucho mas optimismo".

Por su parte, el secretario de la entidad, Rubén Beato, completó: "De cara al año próximo, estamos trabajado para que la red comercial se adapte y se reconvierta a la nueva realidad y a los actuales hábitos de consumo. Seguimos invirtiendo para agilizar nuestros equipos de venta porque estamos convencido que nuestro sector puede ser protagonista de la recuperación".

En este marco, los cuatro modelos más vendidos fueron:

1°. Fiat Cronos: el sedán chico de la firma italiana volvió a ser el vehículo más vendido de la Argentina, ya que se registraron 2806 operaciones el mes pasado. En lo que va del año ya acumula 12.225. Se vende en tres versiones con cinco niveles de equipamiento: Drive, Precision 5MT y Precision 6AT. La primera tiene el motor naftero 1.3 L de 99 CV y 13 kgm y transmisión manual de 5 marchas, mientras que las dos restantes tienen el 1.8 L de 130 CV y 18,6 kgm y cajas manual de 5 o automática de 6. Precios: desde $1.149.600.

La Toyota Hilux encabeza las ventas anuales

2°. Toyota Hilux: siempre presente, sigue con buenas ventas, ya que se entregaron 1987 unidades. Y gracias a eso, encabeza los rankings anuales con 15.586 chatas vendidas. Esta pickup fabricada en Zárate se comercializa en 14 versiones, con cabina simple o doble, y motores turbodiésel 2.8 L de 177 CV y 420 Nm o 2.4 L de 150 CV y 400 Nm; opciones de caja manual o automática de 6 marchas, y tracción 4x2 o 4x4. También hay versiones especiales de estilo deportivo (la GR Sport). Precios: desde $2.104.600.

El Volkswagen Gol Trend se ofrece en dos versiones

3°. Volkswagen Gol Trend: el interminable modelo de la marca alemana siempre presente. En esta oportunidad fueron 1727 los coches vendidos de este modelo chico y va sumando 12.602 de enero a octubre. Se ofrece en dos versiones (Trendline con caja manual o automática) fabricado en Brasil, y está equipado con el impulsor naftero de 4 cilindros 1.6 L de 101 CV y 15,4 kgm y caja manual de 5 relaciones; o con el 1.6 L de 110 CV y 15,5 kgm y caja automática Tiptronic de 6 marchas. Los precios: desde $950.000.

La Volkswagen Amarok también sigue firme en las ventas

4°. Volkswagen Amarok: otra camioneta que está entre los favoritos argentinos: de la producida en la planta de Pacheco por VW en octubre se vendieron 1683 unidades y en este 2020 lleva 10.989. También con más de una docena de versiones, tiene opciones de mecánica: con motor diésel con turbo 2.0 L de 140 CV y 34,7 kgm y caja manual de 6 velocidades y tracción simple o doble. Impulsor turbodiésel 2.0 L de 180 CV 40,8 o 42,8 kgm de torque y MT6 o automática de 8 y 4x4. Y finalmente el también turbodiésel V6 3.0 L de 258 CV y 59,1 kgm, automática de 8 velocidades y tracción 4x4. Precios: arrancan en los $2.369.500.

