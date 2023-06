Le estacionaron en su lugar, se enojó y le dejó una nota impensada a su vecino

escuchar

Las disputas callejeras no son cosa de los últimos años. Se trata de un fenómeno que acompaña al entorno vial desde sus orígenes y se ve en todos los países, sin importar que tan “desarrolladas” o “civilizadas” sean sus calles. Lo que sí varía con el pasar de los años es el formato de estas disputas.

Ayer se difundió un nuevo episodio en el Reino Unido entre dos vecinos. Esta vez en las calles de la ciudad de Edimburgo, en Escocia. Parece ser que uno de los involucrados estacionó su auto en el lugar que el otro tenía asignado, y la situación escaló. Como ya sucedió en otras historias del estilo que se difundieron, el método con el que el vecino enojado encaró la cuestión fue a través de la redacción de una “inofensiva” nota.

“Hola, ¿podrías por favor poner tu auto en otro lado? Estás estacionando en donde yo estaciono mi auto todos los días. Desde ya, muchas gracias”, decía la nota que colocó cuidadosamente en el parabrisas del auto en cuestión. El mensaje fue sellado con el dibujo de una carita feliz.

Le dejó una carta en el parabrisas para decirle que estacione en otro lado.

Lo que llamó la atención del vecino que recibió el mensaje en su parabrisas fue que Broomhouse Crescent, la calle en la que parecería ser ambos residentes estacionan sus autos a diario, no tiene lugares asignados, ni entradas con carteles que indiquen que está prohibido estacionar, con lo cual la demanda del vecino número uno pasaría más por una cuestión de capricho territorial que otra cosa.

Los lugares no están predeterminados para el estacionamiento, por lo que las disputas se deben a caprichos, dicen en la zona

Polémica entre los testigos

Entre los vecinos y usuarios en redes sociales que se enteraron de la disputa residencial surgió un debate. Mientras que algunos sostuvieron que al tratarse de una zona de libre estacionamiento, en la que cada cual tiene derecho a estacionar en donde ve un lugar disponible, el vecino que recibió la nota no debería cambiar el lugar donde estaciona su auto ni disculparse. Sobre todo, tratándose de una calle que, según algunos residentes indicaron, en los últimos meses se empezó a congestionar más que de costumbre.

Por otro lado, otros argumentaron que un residente debería poder estar tranquilo de que puede estacionar su auto en un espacio fijo afuera de su casa. Especialmente si se trata del espacio que está literalmente en su entrada.

El vecino que recibió la nota parece comprender el dolor de cabeza que motivó al vecino inicial a redactar dicho mensaje, en parte porque él también pasó por eso. “Últimamente a mis vecinos parece gustarles estacionar sus vehículos en la puerta de mi casa, y a mi no me queda otra que estacionar en donde sea que hay lugar”, empezó a decir. “Entiendo el tedio y dolor que esto le genera. Pero lo cierto es que en Crescent no hay lugares asignados a los residentes”.

