Llega a la Argentina un nuevo y renovado auto para dar pelea en el segmento de más ventas

Chevrolet duplicó sus ventas en la primera mitad del año en comparación con el mismo período de 2024, registrando un incremento interanual del 100%. Este crecimiento superó ampliamente el promedio general del mercado, que fue del 77% en la primera mitad del año, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Para continuar pisando fuerte en un año en el que se recuperó el sector, la marca del moño presentó cinco nuevas propuestas: las renovaciones del Tracker y Onix (hatchback y sedán), la presentación de su primer vehículo 100% eléctrico, el Spark EUV y el adelanto del arribo para fin de año del Captiva, que llegará a la Argentina en versión híbrida enchufable.

Si se repara sobre el modelo entrada de gama de Chevrolet en la Argentina, el Onix, los precios se configuraron de la siguiente manera para las versiones hatchback:

Chevrolet Onix Hatchback LT 1.0 MT: $25.560.900

$25.560.900 Chevrolet Onix Hatchback LTZ 1.0 AT: $28.546.900

$28.546.900 Chevrolet Onix Hatchback Premier 1.0 AT: $30.912.900

$30.912.900 Chevrolet Onix Hatchback RS 1.0 AT: $31.287.900

Ahora bien, la versión Onix Plus cuenta con los siguientes:

Chevrolet Onix Plus LT 1.0 MT: $25.560.900

$25.560.900 Chevrolet Onix Plus LTZ 1.0 AT: $28.546.900

$28.546.900 Chevrolet Onix Plus Premier 1.0 AT: $30.912.900

En la versión hatchback, el baúl tiene una capacidad de 303 litros, mientras que la versión sedán la capacidad aumenta a 500 litros

Cómo es el nuevo Chevrolet Onix y Onix Plus

Estos modelos llegan con más equipamiento, con un rediseño exterior y modificaciones en su interior. A su vez, la gama está compuesta, como se visualiza en el listado, por las versiones 1.0T LT MT, 1.0T LTZ AT, 1.0T Premier AT y 1.0T RS AT (se eliminó la versión manual LTZ).

En lo que refiere a motorización, estas nuevas unidades se comercializan con un motor turbo de 1.0 L de inyección directa de combustible que entrega una potencia de 116 CV a 5500 rpm y un par de 160 Nm a 2000 rpm; asociado a una caja manual de 5 marchas o a una automática de 6 velocidades a partir de la versión LTZ.

En su interior maneja una lógica similar al Tracker, otro modelo renovado: desde la versión base equipa “Chevrolet MyLink” con pantalla LCD de 8″ (luego pasa a ser de 11″), instrumental de 3,5″ (en las otras alternativas es de 8″); también tiene apertura de puertas con aproximación y arranque con botón sin llave.

Interior del nuevo Chevrolet Onix

A partir de la versión LTZ hasta la tope de gama RS va incorporando: llantas de aleación de 16″, faros delanteros LED con regulación en altura manual, DRL LED, luces traseras con la misma tecnología, aire acondicionado digital, apoyabrazos central, volante deportivo de ecocuero, entre otros.

En lo que hace a la seguridad, esta nueva variante incluye en cualquier versión seis airbags (frontales, laterales y de cortina), ABS, Control Electrónico de Estabilidad (ESC), Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Isofix, alarma antirrobo y de cinturones de seguridad y asistente de salida en pendiente.

Ahora bien, a partir de la LTZ trae cámara de visión trasera HD, sensor de estacionamiento trasero (la versión Premier trae también delantero) e indicador de presión de neumáticos, como los más destacados.

Por último, este modelo que llega desde Brasil lo hace en cinco colores: Gris Obscuro (“The Drake Met”), Gris Plata (“Sharkskin”), Blanco (“Summit White”), Negro (“Black Meet Kettle”), Azul (“Some Kinda Blue”) y Rojo (“Jinx”).