Llega una nueva moto a la Argentina con “botón antirrobo” y foco en la tecnología

La industria de las motos atraviesa un gran momento. De hecho, en marzo de este año se patentaron 79.115 motovehículos, lo que marcó el mejor mes de la historia, según la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). En ese contexto, Morbidelli, una firma de competición italiana que pertenece al Grupo La Emilia, aprovechó para mostrar su line-up completo de cara a este año.

En esa línea, Pablo Di Lella, director Comercial del Grupo La Emilia, señaló: “Es muy satisfactorio presentar este line-up completo un paso más dentro de nuestra estrategia de crecimiento en Argentina. Con estos modelos ampliamos significativamente nuestra oferta en segmentos que hoy tienen una gran proyección (como el Adventure), y nos entusiasma ver la respuesta del mercado en este primer trimestre”.

El nuevo lanzamiento: la T352X

Por un lado, develaron la nueva T352X, una moto diseñada para consolidar la presencia de la marca en el segmento Adventure de media cilindrada (uno de los de mayor crecimiento en el mercado).

La unidad combina versatilidad, tecnología avanzada y un rendimiento pensado tanto para el uso diario como para viajes de larga distancia.

En lo que refiere al motor, equipa un bicilíndrico de 4 tiempos y 8 válvulas, capaz de desarrollar 41 HP junto a una caja de 6 velocidades.

T352X

A esto se suma un paquete de equipamiento en el que destacan, por ejemplo, el sistema T-BOX de conectividad, llantas tubeless, embrague antirrebote y el sistema Road Assist, pensado para brindar mayor seguridad y respaldo en cada trayecto.

En este sentido, la T352X incorpora también el Morbidelli Road Assist, un servicio integral de asistencia mecánica y al viajero, disponible sin costo durante el primer año para todos los usuarios.

¿Cómo funciona el sistema T-BOX y el botón SOS?

Tanto la T352X como la F352 y la T502X incorporan el sistema T-BOX, un dispositivo integrado en la moto que se conecta a través de una aplicación propia. Durante el primer año su uso es gratuito; luego pasa a tener un costo aproximado de US$6 mensuales. La vinculación se realiza mediante el escaneo de un código QR único para cada unidad, que permite enlazarla con la app.

Entre sus funciones, el sistema brinda la ubicación en tiempo real de la moto. Además, incorpora un botón SOS, que al mantenerlo presionado durante tres segundos, envía un mensaje de emergencia a los contactos previamente registrados (hasta dos líneas telefónicas). Estos reciben una alerta junto con un enlace que les permite seguir la ubicación de la unidad en tiempo real durante 24 horas.

La nueva moto cuenta con un botón SOS

“Esto es una ayuda para tratar de solucionar el problema de la inseguridad, aunque obviamente no es la solución definitiva. Es un gran avance”, señaló el Product Manager de Morbidelli, Carlos Fernández.

A su vez, desde la aplicación también se puede realizar el corte remoto de corriente, que apaga la moto por completo siempre que circule a menos de 20 km/h. En caso de superar esa velocidad, el sistema ejecuta el corte una vez que desciende por debajo de ese límite. Además, la app permite recibir notificaciones si la moto, estando estacionada, detecta vibraciones o movimientos.

Cómo quedó configurado el line-up completo

En lo que refiere al segmento de scooters, la marca ofrece un SC, una opción pensada para la movilidad urbana, con foco en la practicidad, el bajo consumo y la facilidad de manejo en el tránsito diario.

Por su parte, en el segmento street naked cuenta con los modelos N300, F352 y M502N. La N300 se posiciona como una alternativa de entrada, ágil y equilibrada para el uso cotidiano, mientras que la F352 aporta un perfil más deportivo, con motor bicilíndrico de 349 cc, 41 HP, control de tracción, modos de conducción y conectividad. En tanto, la M502N eleva la propuesta con mayor cilindrada y prestaciones, orientada a quienes buscan más potencia y presencia en ciudad y ruta.

F352

En cuanto al segmento on-off (adventure), el line-up está compuesto por las T250X, T352X, T502X y la T1002VX. La T250X, tiene motor monocilíndrico de 23 HP y 22 Nm; la T352X suma mayor potencia y equipamiento para viajes más exigentes, mientras que la T502X, con motor bicilíndrico de 486 cc y 47 HP, está pensada para largas distancias, con suspensiones de largo recorrido, llantas de rayos y tecnología como pantalla TFT con navegación.

T502X

Por último, la T1002VX se posiciona como la opción más extrema de la gama, orientada a la aventura de gran cilindrada, con un enfoque en el confort, la tecnología y el desempeño en todo tipo de terrenos.

Los modelos que son igual o mayores a 300cc cuentan con una garantía de 36 meses o 36.000 kilómetros, mientras que aquellos menores a 300cc poseen una cobertura extendida de 24 meses o 24.000 kilómetros.