Llegó a la Argentina una nueva pickup que busca competir por su fuerza y robustez en el país de las camionetas

La Argentina es un país donde las pickups tienen un peso histórico dentro de la industria automotriz. No sólo porque varias de las camionetas medianas que se comercializan en la región se producen localmente (lo que ubica al país entre los cuatro mayores fabricantes mundiales de este tipo de vehículos), sino también por la fuerte demanda interna. Actualmente, uno de cada seis 0km patentados en el mercado local corresponde a una pickup.

En ese contexto, Isuzu, la histórica marca especializada en vehículos pesados, lanzó el año pasado en la Argentina la nueva generación de la D-MAX, su camioneta mediana que en sus 20 años de historia logró más de cinco millones de unidades vendidas a nivel global.

En la Argentina se comercializa en dos versiones importadas desde Tailandia. Por un lado, la variante de entrada de gama es la LS, mientras que la tope de gama es la LSE, unidad utilizada para este test drive.

Si bien cuenta con la tecnología necesaria para competir en uno de los segmentos más demandados del mercado, esta pickup se destaca especialmente por su durabilidad, aspecto que se detallará a continuación.

Dimensiones, diseño e interior

Para comenzar, el primer punto a analizar son sus dimensiones que la encajan dentro de lo que es el universo de las camionetas medianas del mercado local:

Largo: 5,270 mm

5,270 mm Ancho: 1,870 mm

1,870 mm Alto: 1,810 mm

1,810 mm Distancia entre ejes: 3,125 mm

3,125 mm Despeje del suelo: 240 mm

240 mm Longitud de la caja: 1,495 mm

El peso bruto total es de 3175 kg

Luego, en términos de diseño exterior, la nueva D-Max adopta el concepto estético denominado “Miura Design”, inspirado en el modelo de origami desarrollado por el astrofísico japonés Kōryō Miura. Esta filosofía da lugar a una estética esculpida, en la que superficies poligonales se combinan con líneas curvas y tensas para lograr una imagen más deportiva y elegante.

A su vez, la propuesta se materializa en dos variantes con identidad visual diferenciada (LS y LSE), que combinan deportividad, sofisticación y distinción, según destaca la marca.

En el frente, la parrilla fue rediseñada y ahora presenta mayores dimensiones, con un formato más alto y ancho. Además, incorpora luces de circulación diurna (DRL) en la zona superior. En la parte trasera, los faros adoptan una firma lumínica en forma de “L” con diseño escalonado de tres niveles.

Tiene un tanque de combustible de 76 litros

De perfil, la versión LS equipa llantas de aluminio de 18 pulgadas, mientras que la LSE suma una terminación en gris oscuro metalizado sobre el mismo tamaño.

La nueva D-Max se ofrece en una amplia gama de colores: Splash White, Namibu Orange Mica, Kinabalu Gray Metallic, Onyx Black Mica, Obsidian Gray Mica, Biarritz Blue Metallic, Red Spinel Mica, Mercury Silver Metallic y Dolomite White Pearl.

La versión tope de gama ofrece siete airbags

Dentro del habitáculo, ambas configuraciones incorporan un tablero instrumental digital de 7 pulgadas y una pantalla multimedia de 9″ compatible de manera inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

Debajo de la central multimedia se encuentran unos botones con terminación tipo piano, que resultan prácticos y fáciles de manipular mientras se conduce.

La caja automática es secuencial de 6 velocidades

Entre las diferencias de equipamiento aparece el tapizado: la variante LS ofrece asientos revestidos en cuero negro, mientras que la LSE combina cuero negro y marrón.

Las butacas resultan cómodas y el asiento del conductor dispone de regulación eléctrica. La central multimedia ofrece una interfaz ágil y de rápida respuesta, mientras que el tablero instrumental apuesta por un diseño más alineado con el carácter robusto del modelo.

El asiento del conductor cuenta con regulación eléctrica

En este apartado, la prioridad no pasa por la sofisticación visual, sino por transmitir la impronta utilitaria y resistente a la que apunta esta pickup.

Por su parte, el volante incorpora los comandos necesarios para operar distintas funciones del vehículo, entre ellas el control crucero, aunque no cuenta con sistema adaptativo. Un aspecto a destacar es que, incluso al utilizarla en terrenos off-road, en el interior no se perciben ruidos de piezas sueltas.

El vehículo cuenta con velocidad crucero

Motorización, seguridad y precio

Debajo del capot es donde esta chata y esta marca se hacen fuertes, ya que Isuzu es uno de los mayores productores de motores diésel en todo el mundo.

A esta unidad le colocaron un motor 3.0 L diésel de 4 cilindros en línea con turbo intercooler y configuración DOHC, que entrega una potencia máxima de 187 CV a 3600 rpm y el torque máximo es de 450 Nm entre las 1600 y 2600 rpm.

La versión tope de gama incorpora sensores de estacionamiento delanteros y traseros

Para tomar como referencia, la camioneta líder del segmento entrega 150 CV y 400 Nm de torque en sus versiones entrada de gama, mientras que en la configuración más potente alcanza los 204 CV y 420 Nm de par.

La Isuzu D-Max incorpora un sistema de tracción 4x4 con opciones 2H, 4H y 4L, permitiendo adaptarse a distintos tipos de terreno y condiciones de manejo.

Cuenta con botones físicos debajo de la central multimedia

Además, cuenta con sistema Shift On The Fly, que posibilita cambiar entre modos de tracción sin detener el vehículo, y bloqueo de diferencial para mejorar el desempeño en situaciones de baja adherencia y conducción fuera del asfalto (donde se comporta bien).

En lo que refiere al consumo, en un uso mixto (donde la velocidad promedio fue de 50 km/h) arrojó un promedio de 8,6 L/100 km.

Así luce el tablero instrumental

En materia de seguridad, ambas versiones de la D-Max comparten una base de equipamiento compuesta por ABS, EBD, control de estabilidad (ESC), asistente de arranque en pendiente (HSA), control de descenso (HDC) y control de tracción (TCS), además de acceso y arranque sin llave, fijaciones ISOFIX, cámara de retroceso y bloqueo de diferencial trasero de deslizamiento limitado.

Sin embargo, la variante LSE suma una dotación más completa respecto de la LS, principalmente en airbags y asistencia al estacionamiento: incorpora un airbag adicional para las rodillas del conductor (alcanzando un total de siete) y sensores de estacionamiento traseros, mientras que la versión de entrada de gama ofrece seis airbags y únicamente sensores delanteros.

Respecto al precio de venta, se informaron los siguientes: