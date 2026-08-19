Llegó al país un hatchback muy esperado con motor turbo y pantalla de 30 pulgadas

Kia Argentina, bajo la representación local de Astara, amplió su oferta en la Argentina con la llegada del K4 hatchback, una nueva silueta del modelo que se incorpora al mercado local con una propuesta de perfil deportivo y una motorización turbo de 190 CV. Durante la primera mitad de este año, la automotriz coreana había presentado la versión sedán, que ahora se complementa con esta variante hatchback.

Se trata de un modelo que se ofrecerá en una única configuración, denominada GT-Line Turbo, y que se destaca por su nivel de equipamiento en materia de seguridad, tecnología y confort.

La principal novedad, como se mencionó previamente, está debajo del capot, ya que incorpora un motor naftero turbo de 190 CV a 6000 rpm, que desarrolla un torque máximo de 265 Nm entre 1700 y 4500 rpm. Este propulsor está asociado a una transmisión automática de ocho marchas con convertidor de par, tracción delantera y dirección asistida eléctricamente.

El conjunto mecánico se completa con frenos delanteros ventilados de 16 pulgadas y traseros sólidos de 15 pulgadas. En cuanto a las suspensiones, utiliza un esquema McPherson en el eje delantero y Multi-Link independiente en el trasero.

En cuanto al diseño, el K4 hatchback sigue los principios de diseño “Opposites United” de Kia y presenta una silueta extendida, fluida y de aspecto deportivo. Uno de sus principales rasgos son las manijas ocultas de las puertas traseras, integradas en el pilar C.

En el frente y la parte posterior se destacan los grupos ópticos LED de orientación vertical, inspirados en el EV9, además de proyectores cúbicos y faros antiniebla LED.

El modelo mide 4,44 metros de largo

El modelo mide 4,44 metros de largo, 1,85 metros de ancho y 1,445 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,72 metros. El despeje del suelo es de 150 mm y el peso neto alcanza los 1485 kg. A su vez, las llantas de aleación son de 18 pulgadas y están acompañadas por neumáticos 235/40 R18. El tanque de combustible tiene una capacidad de 47 litros y el baúl ofrece 438 litros.

En lo que refiere a seguridad, incorpora un chasis reforzado de alta resistencia y cuenta con seis airbags —frontales, laterales y de cortina—, ABS, control electrónico de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, anclajes ISOFIX y seguros para niños en las plazas traseras.

También dispone del paquete de asistencias a la conducción Kia Drive Wise, que incluye asistencia de precolisión frontal, asistencia de precolisión en punto ciego, asistencia de precolisión en tráfico cruzado trasero, asistencia de luces altas, seguimiento y mantenimiento de carril, atención del conductor y alerta de salida segura.

Equipa llantas de aleación de 18 pulgadas con neumáticos 235/40 R18

El equipamiento se completa con monitoreo de presión de neumáticos y control crucero adaptativo con Stop & Go. Kia señala además que esta variante conserva los resultados de seguridad obtenidos por el modelo en Latin NCAP y el Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Puertas adentro, cuenta con un clúster de triple pantalla panorámico de casi 30 pulgadas, compuesto por dos pantallas de 12,3 pulgadas y otra de 5 pulgadas (el sistema multimedia es compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos y cuenta con cargador inalámbrico y puertos USB-C para las plazas delanteras y traseras).

Cuenta con una triple pantalla combinada de casi 30 pulgadas

Entre otros elementos incorpora acceso inteligente con encendido por botón, freno de estacionamiento electrónico, cámara de retroceso con guías dinámicas, sensores de estacionamiento, sensores de lluvia y crepuscular, espejo electrocrómico, selector de modos de manejo y alerta de ocupación trasera.

En materia de confort, tiene climatizador automático bizona, sistema de sonido de alta fidelidad con seis parlantes, techo solar e iluminación ambiental y las butacas delanteras son calefaccionadas y ventiladas.

El Kia K4 hatchback GT-Line Turbo se comercializa en el país con un precio sugerido al público de US$49.90 y la garantía de fábrica es de cinco años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero.