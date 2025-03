El secreto de Benjamín Vicuña cuando aprendió a manejar y la forma en la que hoy le enseña a sus hijos

En 2006, Benjamín Vicuña fue seleccionado como el séptimo mejor actor chileno de todos los tiempos, según la lista “Chile elige” y hoy revalida su capacidad actoral tras haber sido nominado a los Premios Platino del cine iberoamericano por su papel en Envidiosa (2024), la serie de Netflix que protagoniza la argentina Griselda Siciliani. En medio de su gran presente, se tomó un momento para hablar con LA NACION sobre su relación con los autos, desde su primer vehículo hasta su elección actual.

El cine, la televisión y el teatro son sus grandes pasiones, con una larga trayectoria en Chile, Argentina y España, pero también se da el tiempo para manejar un buen auto cada vez que puede. “Me gustan los vehículos chicos, sobre todo para manejar en la ciudad”, cuenta. Sin embargo, con sus cinco hijos, esa es una alternativa que no entra en su ecuación familiar. “Ahí es cuando tengo un conflicto de intereses, porque entro solo”, señala y mira a su hijo que lo acompaña “como su guardaespaldas”, completa entre risas.

Con el tiempo, el actor empezó a priorizar la tecnología y el confort sobre otros aspectos de los autos Juan Manuel Lopetegui

Para él, los autos no solo fueron un medio de transporte, sino también un reflejo de las distintas etapas de su vida. A pesar de que dice no ser un experto en el tema, tener un buen vehículo es hoy una de sus prioridades, pero sin olvidar como terminó su primera experiencia al volante.

“Mi primer auto fue un Volkswagen Escarabajo [Beetle], que en mi país era un ícono para aprender a manejar”, recuerda el actor oriundo de Santiago de Chile con emoción en sus ojos. Como a muchos, su padre le enseñó a manejar y vivió la clásica experiencia de tener que dominar el embriague en una subida. “Era una pesadilla. En Chile hay muchos cerros y el temor de retroceder y chocar al auto de atrás era real”, explica.

Su primera experiencia al volante, sin embargo, no terminó del todo bien: “El auto terminó como una chatarrita, lo choqué para atrás, para adelante, para todos lados”. Pero a pesar de esa situación, se llevó una gran una lección y lo comparó con el mundo de los caballos: “Es como el caso de los jinetes, que cuando se caen tienen que volver a subir al caballo, es una norma básica para perderle el miedo. Con los autos es lo mismo, si tenés un pequeño accidente, lo ideal es perder el miedo y volver a manejar hasta que se vuelva un hábito”.

Su padre le enseñó a manejar en un Volkswagen Escarabajo, modelo que también fue su primer auto Mino Surkala - Shutterstock

El avance tecnológico, naturalmente, cambió la manera de aprender a manejar y enfrentarse a esas situaciones de estrés. El actor reconoce que un auto con transmisión automática da muchas facilidades en pendientes que no se conseguirían con un manual tradicional y que, al igual que su padre hizo con él, le está enseñando a su hijo de 17 años a manejar. “A mi hijo le enseño yo, con mucha paciencia, tranquilo y en un terreno mucho más fácil que en el que aprendí yo”, explica además de admitir estar dándole las clases con un auto automático.

Si bien asegura que no es un fanático del motor, con el tiempo aprendió a valorar la comodidad y la seguridad al volante. “Me pone de buen humor subirme al auto todos los días para ir al trabajo. Hoy los vehículos sumaron tecnología que hace que la experiencia de manejo sea especial”. Vicuña reconoce que no siempre tuvo el mismo criterio a la hora de elegir un auto, pero con la madurez comenzó a priorizar otras cualidades por sobre la apariencia o la potencia.

En su juventud, reconoce que tenía una inclinación por los autos rápidos, aunque con el tiempo fue abandonando ese gusto en favor de la seguridad y el confort. “Antes me llamaban la atención los autos deportivos, pero cuando tenés familia las prioridades cambian. Hoy busco un auto seguro, espacioso y cómodo para los viajes. Por eso, un SUV mediano tiene un lindo equilibrio en cuanto a lo que busco”.

“Tengo muchos hijos, así que me gusta que el auto tenga cierta altura. En algún momento me hicieron el chiste de que debería tener una van, pero siento que no hay retorno”, cuenta entre risas.

En ese sentido, Vicuña destaca su vínculo con la marca DS, que inició hace años cuando la firma francesa desembarcó en la región. “Han incorporado mucha tecnología, como ahora con el híbrido”. Su modelo de elección actual es el DS7 E-TENSE, un vehículo híbrido enchufable que se presentó recientemente en la Argentina y con el cual comparte el protagonismo de un cortometraje, uniendo así su carrera actoral con el mundo de los autos.

En el nuevo cortometraje, une su pasión con el cine con el mundo de los autos Juan Manuel Lopetegui

En este corto que presentó la marca, Vicuña se sumerge en un encuentro con la inteligencia artificial mientras maneja el nuevo modelo e invita a los espectadores a imaginar un mundo donde el avance de la tecnología y la movilidad se encuentran, marcando el inicio de una nueva era en la industria automotriz.

El actor se considera una persona con un estilo clásico y eso resalta en su forma de vestir, por eso, más allá del diseño y la funcionalidad, destaca la sobriedad del modelo: “No es un auto vistoso y eso me gusta. En el diseño, en la moda y en la actuación, menos es más siempre”. Si tuviera que definirlo en una palabra, elige “vanguardia”, porque llama la atención, “pero no desde un lado provocativo”. Además, destaca la tecnología de los autos modernos, que facilitan la conducción y la hacen más placentera.

Un viaje al cine: manejar como Mate de Cars

En su última película, Corazón Delator, de Marcos Carnevale, que se estrenará pronto en Netflix, el actor tuvo un desafío inesperado. “Me tocó manejar un Rastrojero. Hermosa la chata, pero meter primera era un desafío, tenés que ir a la universidad para saber como arrancarla”, relata. Al contarlo, entre risas, lo comparó con uno de los clásicos de Disney: “Era igual a Mate, de la película Cars. Se puede decir que manejé a Mate“.

Al contar de los modelos que le gustan vuelve un poco al pasado y nombra a la Citroneta. Que, si bien no son lo mismo, tiene características similares a su recordado Escarabajo. “A mí me encantaba en diseño de la Citroneta, me parecía muy cool”, señala. Más allá de la ciudad, Vicuña disfruta de los viajes por ruta: “Me encanta el road trip, pero tiene que ser seguro, cómodo, de doble mano. Se da una intimidad y una cosa exquisita en los viajes en auto”.

Desde su primer Escarabajo hasta su DS7 E-TENSE, Benjamín Vicuña construyó una relación con los autos basada en la comodidad, la seguridad y el diseño, pero sin perder de vista el placer de un buen viaje.

