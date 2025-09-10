Los 10 autos usados más baratos en septiembre 2025: uno por uno, por marca y modelo

Luego de varios meses en el que el mercado de autos usados marcó récords, las transferencias mostraron una desaceleración en agosto y mermaron los números. Sin embargo, el acumulado anual sigue siendo positivo si se lo compara con el mismo período de otros años.

En agosto se comercializaron 167.525 vehículos usados, un 5% menos que en igual mes de 2024 cuando se registraron unas 176.435 unidades, según datos de la Cámara de Comercio Automotor (CCA). Además, si se lo compara con julio pasado, la baja es de un 6%.

En el período enero-agosto de este año se transfirieron 1.265.292 unidades, un aumento del 15% con respecto a igual período de 2024, cuando al cifra llegó a los 1.099.501 vehículos. El Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado con 9172 unidades.

Los 10 autos usados más baratos de la Argentina

Si bien los precios varían según se compren en plataformas, agencias o entre particulares, para el siguiente análisis se tomaron modelos de hasta 10 años de antigüedad (versión 2015) y se utilizó la base de datos de la CCA para determinar los precios para una mayor precisión:

Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $5.605.000

$5.605.000 Volkswagen UP 3p 1.0 Take Up!: $7.254.000

$7.254.000 Nissan March 5p 1.6 Active: $7.748.000

$7.748.000 Fiat Palio 3 puertas 1.4 Fire: $7.992.000

$7.992.000 Fiat Idea 5p 1.4 Elx Attractive 2014: $8.357.000

$8.357.000 Volkswagen Gol 3p 1.4 Power: $8.362.000

$8.362.000 Citroën C3 5p 1.5 Origine: $8.643.000

$8.643.000 Renault Sandero 5p 1.6: $8.756.000

$8.756.000 Chevrolet Celta 5p 1.4 Advantage: $8.762.000

$8.762.000 Renault Logan 4p 1.6 Authentique Pack I Abs: $9.412.000

El Fiat Uno sigue siendo de los modelos más económicos que se puede conseguir en la Argentina

“Es indudable que hay motivos que hicieron que bajaran las ventas. La incertidumbre generada por la política, elecciones de por medio, ha repercutido en el mercado cambiario con el movimiento del dólar de las últimas semanas, que siempre genera cierta sensibilidad y las altas tasas de interés ofrecidas por los bancos, llevaron a que el público que estaba interesado en realizar una compra, decidiera esperar o cancelar la misma”, manifestó Alejandro Lamas, secretario de la CCA.

Los 10 autos usados más vendidos en agosto 2025

El ranking reafirma la fuerte presencia de los hatchbacks compactos y las pickups medianas en la preferencia de los compradores. El Volkswagen Gol mantiene, una vez más, el liderazgo indiscutido, mientras que la Toyota Hilux y la Ford Ranger ratifican la importancia de las pickups en un país donde el uso mixto (trabajo y uso familiar) es cada vez más valorado.

VW Gol y Trend: 9172

9172 Toyota Hilux: 6472

6472 Corsa y Classic: 4948

4948 VW Amarok: 4518

4518 Ford Ranger: 4254

4254 Peugeot 208: 3513

3513 Ford EcoSport: 3433

3433 Toyota Corolla: 3312

3312 Fiat Palio: 3129

3129 Ford Ka: 3124