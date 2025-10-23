Los autos clásicos más destacados de la Argentina se reunieron en un evento para fanáticos

La jornada reunió a más de 180 vehículos entre ejemplares de preguerra, clásicos, modernos, contemporáneos y de producción nacional
Los autos clásicos siguen despertando pasiones y se convierten en el punto de encuentro ideal para los amantes de estas joyas sobre ruedas. En esa línea, el sábado 18 de octubre se llevó a cabo en el Highland Park Country Club la octava edición de Classic Park, una exhibición tradicional que reúne a vehículos clásicos y deportivos.
Si bien originalmente estaba previsto para el 20 de septiembre, el evento debió reprogramarse por cuestiones climáticas. Sin embargo, los organizadores aseguran que la espera valió la pena: la jornada ofreció una exhibición con más de 180 vehículos que cautivaron a los asistentes.
La pista de salto fue nuevamente el escenario elegido para desplegar una selección única de autos de preguerra, clásicos, modernos, contemporáneos y de producción nacional, en un entorno cuidado y elegante.
Otra particularidad fue que el Automóvil Club Argentino (ACA) se destacó con un stand que combinó historia y modernidad: exhibió la emblemática IKA Baqueano, símbolo del automovilismo nacional de los años sesenta, junto con una moderna plancha de asistencia al socio, al igual que en Autoclásica 2025.
Durante esta edición de Classic Park, hicieron su presentación marcas como BMW, Lamborghini, Alfa Romeo, Jaguar, Aston Martin y varios clubes de autos, como Porsche, Ferrari y Mercedes-Benz.
Todos los ganadores de Classic Park 2025
Además de la exhibición de unidades clásicas y de colección, también hubo tiempo para premios en distintas categorías. El jurado estuvo integrado por Damián Pozzoli, Fernando Briones y Diego Gutiérrez Eguía, quienes eligieron a los siguientes modelos como ganadores:
- Mejor Automóvil Preguerra: Cadillac V16 - 1939 (primer premio) y Packard Eight Double Phaeton – 1925 (segundo premio)
- Mejor Automóvil Clásico Americano: Chevrolet Corvette - 1960 (primer premio) y Mustang Mach 1 – 1969 (segundo premio)
- Mejor Automóvil Clásico Europeo: Aston Martin DB5 - 1964 (primer premio) y Lamborghini 400 GT – 1968 (segundo premio)
- Mejor Automóvil Contemporáneo Americano: Mustang Mach 1 – 2021 (primer premio)
- Mejor Automóvil Contemporáneo Europeo: BMW Z8 - 2001 (primer premio) y Lotus Esprit SE “Pretty Woman” – 1989 (segundo premio)
- Mejor Automóvil Argentino: Ford Falcon Sprint - 1978 (primer premio) y Ford Taunus GT – 1977 (segundo premio)
- Mejor Automóvil Sport: Coxx AC 289 Cobra - 2025 (primer premio) y Lotus Seven S3 – 1974 (segundo premio)
- Mejor Automóvil Japonés: Nissan GTR - 2012 (primer premio) y Nissan 370Z – 2010 (segundo premio)
- Mejor Automóvil Réplica: Pursang Alfa Romeo 8C Mille Miglia - 1928 (primer premio) y Alfa Romeo Disco Volante – 1952 (segundo premio)
- Mejores Automóviles Porsche: Porsche 997 Sport Classic - 2011, Porsche GT3 RS 992.1 Waisach Pschegge - 2024 y Porsche Caymán GT4 RS – 2023
- Mejores Automóviles Mercedes-Benz: Mercedes-Benz 280 SL - 1969, Mercedes-Benz SLS AMG - 2011 y Mercedes-Benz SL 55 AMG – 2004
- Mejores Automóviles Ferrari: Ferrari 250 MM - 1953, Ferrari Testarossa - 1991 y Ferrari F599 Fiorano – 2006
- Mejor Automóvil “Elegido por el Público”: Subaru Impreza STI – 2010 (primer premio)
- Premio BIND a la Elegancia: Ferrari 250 MM - 1953
- Premio ACA: Ferrari 250 MM - 1953