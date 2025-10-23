Los autos clásicos más destacados de la Argentina se reunieron en un evento para fanáticos

Los autos clásicos siguen despertando pasiones y se convierten en el punto de encuentro ideal para los amantes de estas joyas sobre ruedas. En esa línea, el sábado 18 de octubre se llevó a cabo en el Highland Park Country Club la octava edición de Classic Park, una exhibición tradicional que reúne a vehículos clásicos y deportivos.

Si bien originalmente estaba previsto para el 20 de septiembre, el evento debió reprogramarse por cuestiones climáticas. Sin embargo, los organizadores aseguran que la espera valió la pena: la jornada ofreció una exhibición con más de 180 vehículos que cautivaron a los asistentes.

La pista de salto fue nuevamente el escenario elegido para desplegar una selección única de autos de preguerra, clásicos, modernos, contemporáneos y de producción nacional, en un entorno cuidado y elegante.

La muestra contó con 180 vehículos

Otra particularidad fue que el Automóvil Club Argentino (ACA) se destacó con un stand que combinó historia y modernidad: exhibió la emblemática IKA Baqueano, símbolo del automovilismo nacional de los años sesenta, junto con una moderna plancha de asistencia al socio, al igual que en Autoclásica 2025.

Durante esta edición de Classic Park, hicieron su presentación marcas como BMW, Lamborghini, Alfa Romeo, Jaguar, Aston Martin y varios clubes de autos, como Porsche, Ferrari y Mercedes-Benz.

El evento contó con miles de visitantes

Todos los ganadores de Classic Park 2025

Además de la exhibición de unidades clásicas y de colección, también hubo tiempo para premios en distintas categorías. El jurado estuvo integrado por Damián Pozzoli, Fernando Briones y Diego Gutiérrez Eguía, quienes eligieron a los siguientes modelos como ganadores: