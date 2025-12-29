Los documentos que se necesitan para ir a Brasil en auto y qué pasa si no tengo la patente

De cara a las vacaciones, la Costa Atlántica y Brasil aparecen entre las opciones más elegidas. En el caso del país vecino, vuelve a ubicarse entre los destinos preferidos por los viajeros de la Argentina, no sólo por sus playas, clima y oferta turística, sino también porque sigue siendo una alternativa atractiva en términos económicos frente a otras propuestas.

En ese sentido, hay dos grupos de personas: quienes pueden y eligen viajar en avión y quienes prefieren hacerlo en su propio auto, ya sea por la comodidad y la libertad de moverse en el destino sin necesidad de alquilar un vehículo, o porque les resulta una opción más económica.

Para este segundo grupo que ingresa con un vehículo a Brasil es necesario saber que tanto en la frontera como en posibles controles de documentación se les exigirá:

Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte de todos los pasajeros.

Licencia Nacional de Conducir (LNC) del conductor.

Cédula verde o autorización en Mi Argentina.

Seguro con cobertura Mercosur.

Revisión Técnica Obligatoria (RTO) / Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente.

Permiso correspondiente para menores si es que viajan con solos o con uno de los padres.

En caso de viajar con mascotas se exige cierta documentación Dircinha Welter - Moment Editorial

También es indispensable que la chapa patente esté colocada, sea perfectamente visible y no presente adulteraciones. En caso de no contar con la definitiva, se admite la provisoria: en los vehículos 0 km tiene una vigencia de 10 días y, cuando se trata de una reposición, el plazo se extiende a 60 días. Si el vehículo se encuentra dentro de esos períodos, puede cruzar la frontera sin inconvenientes, según el Ministerio de Justicia.

Qué está prohibido ingresar a Brasil

Así como existe una serie de documentos y requisitos obligatorios para cruzar la frontera, también hay una lista de productos y elementos cuyo ingreso por vía terrestre está prohibido.

Según informa el Ministerio de Seguridad argentino en su sitio web, entre los alimentos prohibidos se encuentran los de elaboración casera, carnes de cualquier especie, chacinados, embutidos, jamones, miel, lácteos y derivados, así como cualquier alimento que no tenga identificación o rótulo.

Hay un listado de productos cuyo ingreso a Brasil está prohibido Africa Studio - Shutterstock

Tampoco se permite el ingreso de frutas, verduras frescas, flores, plantas de jardín, plantas frutales u ornamentales, semillas, raíces, yemas u otras partes vegetales, ya que pueden introducir plagas o enfermedades.

También existen restricciones para otros tipos de productos. No se pueden ingresar animales vivos sin cumplir los requisitos específicos (en el caso de mascotas, es fundamental verificar la documentación exigida), alimentos para animales, productos apícolas como cera o propóleo, productos veterinarios como sueros o vacunas, insectos, bacterias, hongos, material reproductivo y otros microorganismos destinados a investigación. El objetivo de estas limitaciones es proteger la sanidad animal, vegetal y la salud pública tanto en Brasil como en la Argentina.