Cuánto cuesta el Toyota Yaris en mayo 2026

El Toyota Yaris es hoy el modelo más económico que la marca japonesa vende en la Argentina. En cuanto a su desempeño en ventas, alcanzó los 4265 patentamientos en lo que va del año, una caída del 53% frente al mismo período, pero de 2025, según reporta la asociación de concesionarios (Acara).

En este contexto, y con el objetivo de recuperar terreno y volver a posicionarse entre los modelos más elegidos, la automotriz decidió no aplicar modificaciones en su política comercial durante mayo de 2026, una estrategia que ya había aplicado también para el mes anterior:

Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $34.284.000

$34.284.000 Toyota Yaris Hatchback XLS+ 1.5 CVT: $38.084.000

$38.084.000 Toyota Yaris Hatchback S 1.5 CVT: $40.956.000

Así es el Toyota Yaris Hatchback

Cómo se encuentra la industria automotriz

Durante el primer cuatrimestre del año se lograron comercializar 205.114 unidades 0km, un 5,7% menos que el mismo periodo del año anterior, en el que se habían patentado 217.500 vehículos, según Acara.

Respecto a esos cómputos, el presidente de Acara, Sebastián Beato, comentó: "Abril mostró una pequeña caída interanual, pero tal como venimos diciendo, proyectamos un 2026 m uy similar a 2025 en cuanto a la cifra global de patentamientos. Lo que es importante mencionar es que el mercado se está transformando, hay una nueva oferta, con precios que se están acomodando a la baja, por la eliminación de impuestos, pero sobre todo por la competencia de nuevas marcas, entre ellas las asiáticas que han desembarcado con precios muy convenientes y gran equipamiento, y las marcas generalistas que también han sumado modelos y reconvertido sus diseños, versiones y precios".

Este año registra una caída en las ventas en comparación con el año anterior Shutterstock

Por su parte, Beato concluyó: “El gran ganador de esta competencia es el cliente. Una macroeconomía más ordenada y un dólar quieto favorecen también a la presencia de ofertas y verdaderas oportunidades para todos. Los clientes pueden encontrar hoy mejores condiciones de compra, por eso, es importante que la gente sepa que estamos en un momento muy conveniente para adquirir un vehículo 0km″.