Los precios de los autos chinos en la Argentina en noviembre 2025

Son cada vez más los modelos que provienen del país asiático y prometen revolucionar el mercado; cuáles son las marcas que ya están en el país y cuáles llegarán en breve
- 3 minutos de lectura'
La mayor flexibilidad en el esquema de importaciones permitió el ingreso de nuevos modelos al mercado argentino, ampliando la oferta disponible y generando un movimiento más intenso en las operaciones. Una parte de estas incorporaciones proviene de China, un país que se consolida como protagonista global y que gana terreno a paso firme en la región.
Las automotrices chinas reformularon sus desarrollos y ampliaron el abanico de productos, con propuestas que abarcan desde segmentos de entrada hasta vehículos de alta gama capaces de competir con las marcas históricas. Con foco en la seguridad y en la incorporación de tecnología avanzada, lograron una evolución notable respecto a sus primeras generaciones y hoy se ubican como actores de peso en la industria mundial.
En este escenario, y con un contexto de mayor apertura y estabilidad macroeconómica, cada vez más empresas del gigante asiático desembarcan en la Argentina: algunas con trayectoria previa en el país y otras que ingresan por primera vez. Varias de ellas llegan asociadas a grupos importadores que identificaron una oportunidad en sus costos competitivos y en el cupo de 50.000 unidades electrificadas por año habilitado por el Gobierno, que permite ingresar estos vehículos sin abonar el arancel extrazona del 35%. A continuación, el listado actualizado de los modelos chinos que ya se comercializan en la Argentina.
Haval:
- Jolion 1.5 DCT Deluxe: US$30.000
- Jolion 1.5 7DCT Supreme: US$33.000
- Jolion PRO HEV Deluxe: US$28.990
- Jolion PRO HEV Supreme: US$:30.990
- H6 2WD: US$36.500
- H6 4WD: US$39.900
- H6 GT 4WD: US$44.400
- H6 HEV Deluxe: US$33.500
- H6 HEV Supreme: US$35.500
Ora:
- Ora 03 Deluxe: US$31.000
Poer:
- Poer Elite 2WD: US$28.730
- Poer Elite 4WD: US$32.697
- Poer 4WD Super Luxury 8AT: US$41.990
Tank:
- Tank 300: US$51.900
Jetour:
- X50: US$26.600
- T2: US$54.900
- T1: US$51.900
- Dashing: US$38.500
- X70 Plus: US$40.500
- X70 1.5T AT: US$31.500
BYD:
- Dolphin Mini GL: US$22.990
- Dolphin Mini GS: US$23.990
- Yuan Pro GL: US$29.990
- Yuan Pro GS: US$30.990
- Song Pro GL: US$34.990
- Song Pro GS: US$36.990
Maxus:
- T60 MT: US$32.000
- T60 AT: US$36.000
- T90: US$43.000
- T90 EV: US$72.000
- D90: US$66.000
Chery:
- Tiggo 4 Hybrid: US$33.500
- Tiggo 7 Pro Hybrid: US$35.600
- Tiggo 2 Pro Max MT Confort: US$25.000
- Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: US$27.500
- Tiggo 8 Pro Luxury: US$49.600
Baic:
- X35 Fashion: US$25.500
- X35 Fashion Plus: US$27.200
- X35 Luxury: US$28.200
- X55 II Luxury: US$39.700
- X55 II Plus: US$45.700
- BJ30 Hybrid 4X2: US$35.800
- BJ30 Hybrid 4X4: US$45.700
- BJ40 3 Puertas: US$61.300
- BJ40 Plus: US$63.900
- BJ60 Mild Hybird: US$78.600
- U5 Plus: US$25.600
- EU 5 - 100% Eléctrico: US$28.900
- EU5 Plus: US$48.700
MG:
- MG3 HEV Confort: US$23.500
- MG3 HEV Luxury: US$25.900
- MG ZS HEV Confort: US$27.500
- MG ZS HEV Luxury: US$29.900
- MG Cyberster: US$130.000
Skywell:
- ET5: US$48.000
- BE11: US$58.000
DFSK:
- E5 PHEV: US$34.500
- Glory 500 Confort CVT: $34.500.000
- Glory 580 Confort 7 asientos: $39.200.00
Foton:
- Tunland G7: $51.131.588
- Tunland V9: $71.213.283
JAC:
- S2 MT Intelligent FL: US$19.900
- JS2 Luxury LV: US$21.900
- JS4 LV: US$27.500
- JS4 Flagship: US$29.500
- JS6 PHEV Euro VI: US$33.900
- JS8 Pro: US$38.900
- E30X Luxury: US$30.500
- T8 4X4 MT: US$34.900
- T9 Luxury: US$38.500
Kaiyi:
- X3: $31.400.000
GEELY:
- EX5: US$34.800
CHANGAN:
- CS55 Plus PHEV: US$32.000
GAC:
- GS3 Emzoom: entre US$31.900 y US$36.500 según la versión
- GS4 Emkoo HEV: US$33.800
- Aion ES: US$33.800
- GS8: US$60.000