Los precios de los autos chinos en la Argentina en noviembre 2025

La mayor flexibilidad en el esquema de importaciones permitió el ingreso de nuevos modelos al mercado argentino, ampliando la oferta disponible y generando un movimiento más intenso en las operaciones. Una parte de estas incorporaciones proviene de China, un país que se consolida como protagonista global y que gana terreno a paso firme en la región.

Las automotrices chinas reformularon sus desarrollos y ampliaron el abanico de productos, con propuestas que abarcan desde segmentos de entrada hasta vehículos de alta gama capaces de competir con las marcas históricas. Con foco en la seguridad y en la incorporación de tecnología avanzada, lograron una evolución notable respecto a sus primeras generaciones y hoy se ubican como actores de peso en la industria mundial.

En este escenario, y con un contexto de mayor apertura y estabilidad macroeconómica, cada vez más empresas del gigante asiático desembarcan en la Argentina: algunas con trayectoria previa en el país y otras que ingresan por primera vez. Varias de ellas llegan asociadas a grupos importadores que identificaron una oportunidad en sus costos competitivos y en el cupo de 50.000 unidades electrificadas por año habilitado por el Gobierno, que permite ingresar estos vehículos sin abonar el arancel extrazona del 35%. A continuación, el listado actualizado de los modelos chinos que ya se comercializan en la Argentina.

Haval:

Jolion 1.5 DCT Deluxe: US$30.000

US$30.000 Jolion 1.5 7DCT Supreme: US$33.000

US$33.000 Jolion PRO HEV Deluxe: US$28.990

US$28.990 Jolion PRO HEV Supreme: US$:30.990

US$:30.990 H6 2WD: US$36.500

US$36.500 H6 4WD: US$39.900

US$39.900 H6 GT 4WD: US$44.400

US$44.400 H6 HEV Deluxe: US$33.500

US$33.500 H6 HEV Supreme: US$35.500

El SUV Haval H6

Ora:

Ora 03 Deluxe: US$31.000

El 100% eléctrico ORA 03 ya está en la Argentina

Poer:

Poer Elite 2WD: US$28.730

US$28.730 Poer Elite 4WD: US$32.697

US$32.697 Poer 4WD Super Luxury 8AT: US$41.990

Poer Elite 4WD

Tank:

Tank 300: US$51.900

Tank 300 jess

Jetour:

X50: US$26.600

US$26.600 T2: US$54.900

US$54.900 T1: US$51.900

US$51.900 Dashing: US$38.500

US$38.500 X70 Plus: US$40.500

US$40.500 X70 1.5T AT: US$31.500

Nuevo Jetour T2

BYD:

Dolphin Mini GL: US$22.990

US$22.990 Dolphin Mini GS: US$23.990

US$23.990 Yuan Pro GL: US$29.990

US$29.990 Yuan Pro GS: US$30.990

US$30.990 Song Pro GL: US$34.990

US$34.990 Song Pro GS: US$36.990

BYD Dolphin Mini

Maxus:

T60 MT: US$32.000

US$32.000 T60 AT: US$36.000

US$36.000 T90: US$43.000

US$43.000 T90 EV: US$72.000

US$72.000 D90: US$66.000

Maxus T90 100% eléctrica

Chery:

Tiggo 4 Hybrid: US$33.500

US$33.500 Tiggo 7 Pro Hybrid: US$35.600

US$35.600 Tiggo 2 Pro Max MT Confort: US$25.000

US$25.000 Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: US$27.500

US$27.500 Tiggo 8 Pro Luxury: US$49.600

Chery Tiggo 8 Pro

Baic:

X35 Fashion: US$25.500

US$25.500 X35 Fashion Plus: US$27.200

US$27.200 X35 Luxury: US$28.200

US$28.200 X55 II Luxury: US$39.700

US$39.700 X55 II Plus: US$45.700

US$45.700 BJ30 Hybrid 4X2: US$35.800

US$35.800 BJ30 Hybrid 4X4: US$45.700

US$45.700 BJ40 3 Puertas: US$61.300

US$61.300 BJ40 Plus: US$63.900

US$63.900 BJ60 Mild Hybird: US$78.600

US$78.600 U5 Plus: US$25.600

US$25.600 EU 5 - 100% Eléctrico: US$28.900

US$28.900 EU5 Plus: US$48.700

BAIC BJ30

MG:

MG3 HEV Confort: US$23.500

US$23.500 MG3 HEV Luxury: US$25.900

US$25.900 MG ZS HEV Confort: US$27.500

US$27.500 MG ZS HEV Luxury: US$29.900

US$29.900 MG Cyberster: US$130.000

El MG3, un compacto con mecánica híbrida

Skywell:

ET5: US$48.000

US$48.000 BE11: US$58.000

Skywell ET5 Zurueta, Inaki (Redacción)

DFSK:

E5 PHEV: US$34.500

US$34.500 Glory 500 Confort CVT: $34.500.000

$34.500.000 Glory 580 Confort 7 asientos: $39.200.00

DFSK Glory 580

Foton:

Tunland G7: $51.131.588

$51.131.588 Tunland V9: $71.213.283

Foton Tunlad V9

JAC:

S2 MT Intelligent FL: US$19.900

US$19.900 JS2 Luxury LV: US$21.900

US$21.900 JS4 LV: US$27.500

US$27.500 JS4 Flagship: US$29.500

US$29.500 JS6 PHEV Euro VI: US$33.900

US$33.900 JS8 Pro: US$38.900

US$38.900 E30X Luxury: US$30.500

US$30.500 T8 4X4 MT: US$34.900

US$34.900 T9 Luxury: US$38.500

El 100% eléctrico JAC E30X

Kaiyi:

X3: $31.400.000

Kaiyi X3

GEELY:

EX5: US$34.800

Geely EX5

CHANGAN:

CS55 Plus PHEV: US$32.000

Changan CS55 Plus PHEV

GAC:

GS3 Emzoom: entre US$31.900 y US$36.500 según la versión

entre US$31.900 y US$36.500 según la versión GS4 Emkoo HEV: US$33.800

US$33.800 Aion ES: US$33.800

US$33.800 GS8: US$60.000