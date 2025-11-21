LA NACION

Los precios de los autos chinos en la Argentina en noviembre 2025

Son cada vez más los modelos que provienen del país asiático y prometen revolucionar el mercado; cuáles son las marcas que ya están en el país y cuáles llegarán en breve

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
El Jetour X50 arranca en los US$26.600
El Jetour X50 arranca en los US$26.600

La mayor flexibilidad en el esquema de importaciones permitió el ingreso de nuevos modelos al mercado argentino, ampliando la oferta disponible y generando un movimiento más intenso en las operaciones. Una parte de estas incorporaciones proviene de China, un país que se consolida como protagonista global y que gana terreno a paso firme en la región.

Las automotrices chinas reformularon sus desarrollos y ampliaron el abanico de productos, con propuestas que abarcan desde segmentos de entrada hasta vehículos de alta gama capaces de competir con las marcas históricas. Con foco en la seguridad y en la incorporación de tecnología avanzada, lograron una evolución notable respecto a sus primeras generaciones y hoy se ubican como actores de peso en la industria mundial.

Se presentó el nuevo SUV híbrido más barato del mercado

En este escenario, y con un contexto de mayor apertura y estabilidad macroeconómica, cada vez más empresas del gigante asiático desembarcan en la Argentina: algunas con trayectoria previa en el país y otras que ingresan por primera vez. Varias de ellas llegan asociadas a grupos importadores que identificaron una oportunidad en sus costos competitivos y en el cupo de 50.000 unidades electrificadas por año habilitado por el Gobierno, que permite ingresar estos vehículos sin abonar el arancel extrazona del 35%. A continuación, el listado actualizado de los modelos chinos que ya se comercializan en la Argentina.

Haval:

  • Jolion 1.5 DCT Deluxe: US$30.000
  • Jolion 1.5 7DCT Supreme: US$33.000
  • Jolion PRO HEV Deluxe: US$28.990
  • Jolion PRO HEV Supreme: US$:30.990
  • H6 2WD: US$36.500
  • H6 4WD: US$39.900
  • H6 GT 4WD: US$44.400
  • H6 HEV Deluxe: US$33.500
  • H6 HEV Supreme: US$35.500
El SUV Haval H6
El SUV Haval H6

Ora:

  • Ora 03 Deluxe: US$31.000
El 100% eléctrico ORA 03 ya está en la Argentina
El 100% eléctrico ORA 03 ya está en la Argentina

Poer:

  • Poer Elite 2WD: US$28.730
  • Poer Elite 4WD: US$32.697
  • Poer 4WD Super Luxury 8AT: US$41.990
Poer Elite 4WD
Poer Elite 4WD

Tank:

  • Tank 300: US$51.900
Tank 300
Tank 300jess

Jetour:

  • X50: US$26.600
  • T2: US$54.900
  • T1: US$51.900
  • Dashing: US$38.500
  • X70 Plus: US$40.500
  • X70 1.5T AT: US$31.500
Nuevo Jetour T2
Nuevo Jetour T2

BYD:

  • Dolphin Mini GL: US$22.990
  • Dolphin Mini GS: US$23.990
  • Yuan Pro GL: US$29.990
  • Yuan Pro GS: US$30.990
  • Song Pro GL: US$34.990
  • Song Pro GS: US$36.990
BYD Dolphin Mini
BYD Dolphin Mini

Maxus:

  • T60 MT: US$32.000
  • T60 AT: US$36.000
  • T90: US$43.000
  • T90 EV: US$72.000
  • D90: US$66.000
Maxus T90 100% eléctrica
Maxus T90 100% eléctrica

Chery:

  • Tiggo 4 Hybrid: US$33.500
  • Tiggo 7 Pro Hybrid: US$35.600
  • Tiggo 2 Pro Max MT Confort: US$25.000
  • Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: US$27.500
  • Tiggo 8 Pro Luxury: US$49.600
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro

Baic:

  • X35 Fashion: US$25.500
  • X35 Fashion Plus: US$27.200
  • X35 Luxury: US$28.200
  • X55 II Luxury: US$39.700
  • X55 II Plus: US$45.700
  • BJ30 Hybrid 4X2: US$35.800
  • BJ30 Hybrid 4X4: US$45.700
  • BJ40 3 Puertas: US$61.300
  • BJ40 Plus: US$63.900
  • BJ60 Mild Hybird: US$78.600
  • U5 Plus: US$25.600
  • EU 5 - 100% Eléctrico: US$28.900
  • EU5 Plus: US$48.700
BAIC BJ30
BAIC BJ30

MG:

  • MG3 HEV Confort: US$23.500
  • MG3 HEV Luxury: US$25.900
  • MG ZS HEV Confort: US$27.500
  • MG ZS HEV Luxury: US$29.900
  • MG Cyberster: US$130.000
El MG3, un compacto con mecánica híbrida
El MG3, un compacto con mecánica híbrida

Skywell:

  • ET5: US$48.000
  • BE11: US$58.000
Skywell ET5
Skywell ET5Zurueta, Inaki (Redacción)

DFSK:

  • E5 PHEV: US$34.500
  • Glory 500 Confort CVT: $34.500.000
  • Glory 580 Confort 7 asientos: $39.200.00
DFSK Glory 580
DFSK Glory 580

Foton:

  • Tunland G7: $51.131.588
  • Tunland V9: $71.213.283
Foton Tunlad V9
Foton Tunlad V9

JAC:

  • S2 MT Intelligent FL: US$19.900
  • JS2 Luxury LV: US$21.900
  • JS4 LV: US$27.500
  • JS4 Flagship: US$29.500
  • JS6 PHEV Euro VI: US$33.900
  • JS8 Pro: US$38.900
  • E30X Luxury: US$30.500
  • T8 4X4 MT: US$34.900
  • T9 Luxury: US$38.500
El 100% eléctrico JAC E30X
El 100% eléctrico JAC E30X

Kaiyi:

  • X3: $31.400.000
Kaiyi X3
Kaiyi X3

GEELY:

  • EX5: US$34.800
Geely EX5
Geely EX5

CHANGAN:

  • CS55 Plus PHEV: US$32.000
Changan CS55 Plus PHEV
Changan CS55 Plus PHEV

GAC:

  • GS3 Emzoom: entre US$31.900 y US$36.500 según la versión
  • GS4 Emkoo HEV: US$33.800
  • Aion ES: US$33.800
  • GS8: US$60.000
El GS3 Emzoom es un SUV compacto con motor 1.5 turbo de 177 CV
El GS3 Emzoom es un SUV compacto con motor 1.5 turbo de 177 CV
LA NACION
autos
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Autos
  1. Adiós a Android Auto y Apple CarPlay: una automotriz dejaría de ofrecerlos en sus vehículos
    1

    Adiós a Android Auto y Apple CarPlay: una automotriz dejaría de ofrecerlos en sus vehículos

  2. Cuánto cuesta el Fiat Mobi en noviembre 2025
    2

    Cuánto cuesta el Fiat Mobi en noviembre 2025

  3. Cuánto cuestan todos los autos que Ford vende en la Argentina
    3

    Precios de Ford actualizados con el nuevo dólar: cuánto cuestan en noviembre 2025

  4. Cuánto cuesta el Toyota Yaris en noviembre 2025
    4

    Cuánto cuesta el Toyota Yaris en noviembre 2025

Cargando banners ...