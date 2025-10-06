El Gobierno abrió la convocatoria para que ingresen 50.000 autos sin arancel en 2026

A través de la Resolución 377/2025, la secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía lanzó un nuevo llamado a terminales e importadores para acceder al cupo de 50.000 vehículos eléctricos e híbridos sin pagar el arancel extrazona, siempre y cuándo cuenten con una serie de condiciones, entre las que se encuentra tener un valor FOB de hasta US$16.000.

La medida comenzó este año, cuando el Gobierno buscó promover el ingreso de vehículos electrificados (categoría que contiene tanto a eléctricos como híbridos) sin pagar el arancel extrazona de un 35%, que es aquel que le corresponde a vehículos que lleguen por fuera del Mercosur o de México.

Al igual que en las primeras licitaciones, además de tener un valor FOB (en su puerto de origen, antes de impuestos) de US$16.000, los modelos que apliquen deberán pesar un mínimo de 400 kilos, tener una potencia máxima superior a los 15 kw (unos 20 CV) y una autonomía superior a los 80 kilómetros. Esto se generó para evitar el ingreso de vehículos eléctricos pequeños que no puedan circular bajo condiciones urbanas tradicionales.

Esto permite la llegada de unidades 100% eléctricas, híbridos convencionales, Mild Hybrid (motor a combustión y uno eléctrico auxiliar) e híbridos enchufables.

El Renault Kwid E-Tech es otro de los modelos que ingresó bajo este régimen

Durante 2025, a partir del Decreto 49/25, se adjudicaron 50.000 vehículos con estas características en dos tandas. Además, según detallaron desde el Gobierno, se espera que para enero de 2026 el total ingresado de las primeras dos convocatorias sea de más de 40.000 unidades.

El BYD Dolphin Mini (eléctrico) que se comenzará a vender en los próximos días

El llamado se realiza con antelación “para que los importadores puedan prever la producción de los autos con el tiempo requerido”, según detallaron desde la secretaría. De esta manera, los primeros vehículos híbridos y eléctricos del llamado 2026 podrían ingresar al país en los primeros días del año próximo.

La actual convocatoria también incluye una opción para registrarse en lista de espera para importar los vehículos del cupo 2025 que sean desistidos o cuyas condiciones hayan sido incumplidas por los oferentes originales. Este régimen de ingreso de vehículos electrificados se extenderá por cinco años.