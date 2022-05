Los usados que valen más que un 0km: cuáles son y cuánto cuestan

En el cúmulo de rarezas criollas en materia económica, de aquellas difíciles de explicar a un extranjero, el sector automotor aporta uno de los casos más curiosos. Para graficarlo: si un cliente quiere comprar, por ejemplo, un Peugeot 2008, le cuesta 0km $3.641.200 según la lista de precios oficial de la marca, pero por el mismo modelo usado le pedirán por encima de los $4 millones.

En la Argentina, por las trabas a la importación y las demoras en las entregas (que pueden superar los seis meses), se generó una distorsión de precios tal que hace que hoy los autos usados seminuevos -y no tanto- tengan un valor incluso mayor que los recién salidos de la fábrica. El ejemplo de Peugeot replica a todas las marcas con la excepción de los vehículos nacionales, de los cuales hay mayor disponibilidad en los concesionarios locales.

“Tenemos un serio problema de falta de stock, y si se lograra mágicamente abastecer la oferta se corregiría al instante. Mientras tengamos estas situaciones, habrá distorsiones de precios”, dijo Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), a LA NACION. Para el directivo de la entidad que cada mes realiza el relevamiento del mercado local de autos usados, “el problema más grande es que no hay una fecha cierta para que esto se resuelva, el nivel de incertidumbre es total”.

En la actualidad, hay dos problemas de oferta, tanto en 0km como en usados. En cuanto a los primeros, el Gobierno autoriza a las marcas a importar tanto unidades terminadas como autopartes de acuerdo con la balanza comercial de cada compañía. En un contexto de falta de dólares, las automotrices que generan más divisas tienen mayores cupos para traer autos desde el exterior. Los mayores afectados, claro está, provienen del sector de los importadores. Es decir, las marcas sin terminal productiva en el país, a las que el Gobierno instó a obtener financiación en el exterior para poder importar modelos, ante la escasez de dólares oficiales. Ese faltante de unidades 0km genera interminables listas de espera en las agencias y el salto de los clientes a la vidriera de los usados.

Toyota SW4, uno de los modelos cuyos usados cotizan por sobre el precio oficial 0km LA NACION

Por otra parte, esta situación sumada al encarecimiento de los vehículos en relación a los salarios y a la falta de financiación llevó a que aquellas personas que tiempo atrás solían dejar su usado seminuevo en parte de pago por un 0km hayan dejado de hacerlo. Esto impactó en el mercado de usados con una falta de oferta de esas unidades de pocos kilómetros.

Todo lleva a la paradoja de que hoy en la Argentina un vehículo con dos o tres años de antigüedad cotice más alto que un 0km, al menos en cuanto a las listas de precios oficiales. Claro está que el contexto es propicio para la aplicación de sobreprecios en los concesionarios de vehículos nuevos respecto a los valores difundidos por las marcas. Esto afecta a todos los modelos importados, inclusive a los que son fabricados en el Mercosur o México, que tienen convenios con la Argentina para intercambiar vehículos sin aranceles.

Como indicó un directivo de una marca a este medio, hoy el aumento en el valor de los autos no rige por la inflación, “sino por lo que el cliente esté dispuesto a pagar”. “Más allá de los aumentos generales, hay un tema mundial de encarecimiento, y domésticamente tenemos una inflación en la oferta de producto que no se mide en forma monetaria, sino por una perspectiva hacia adelante, por deseos. Son los motivos que forman estas distorsiones”, opinó.

Stock

“El concesionario de 0km no sabe cuándo esto cambiará. Ante el faltante de stock de ciertos modelos, se cubren con precios por las dudas, y eso genera un tironeo de mercado en el usado”, agregó Lamas, de la CCA.

La situación no es pareja, varía en relación a cada modelo de acuerdo a su demanda. Los más solicitados superan en su valor a los 0km. Según un reciente informe de MercadoLibre, los tres vehículos más buscados en 2021 fueron la Toyota Hilux (precio promedio de $4.720.131), Ford Ranger ($3.479.770 en promedio) y Volkswagen Gol ($785.183 en promedio). Las dos pickups son de fabricación local y el Gol, que se dejó de fabricar, llegaba desde Brasil (quedan los remanentes).

El Volkswagen Gol, que se dejó de fabricar, sigue entre los modelos más buscados

Otro de los modelos más buscados entre los usados es el Toyota Corolla, también made in Brasil: mientras la versión SEG 2.0 de 170 CV 0km cuesta por precio de lista de abril $5.384.000, en los portales de búsqueda hay opciones 2020 con menos de 15.000 km que superan los $6 millones. Diferencia que se refleja pese a que la marca japonesa es de las que más controla que se cumpla en el concesionario el precio de lista, además de contar con más cupo de importación por ser el mayor exportador del sector desde su fábrica de Zárate.

Entre los más buscados también asoma el Volkswagen Vento, el sedán mediano, cuyo precio de lista es apenas superior a los $7 millones, pero que en modelos 2021 se ofrece en $9 millones. “No se puede estandarizar. No es lo mismo la demanda de una Nissan Kicks que la de un Nissan Sentra o Murano. No es lo mismo un Honda Fit o Civic que una Pilot. Los modelos que más demanda tienen van al alza, pero no hay una norma”, argumentó Lamas al respecto.

Las pickups y 4x4 más buscadas son las que reflejan las mayores disparidades en las listas de precios. Una Hilux full 0km con precio de lista de abril en $9.024.000 cotiza a $9.865.000 modelo 2021 y $ 9.395.000 modelo 2020, según los propios datos de la CCA. Y la 4x4 Hilux SW4 que cuesta 0km $9.518.000 (modelo SRX) según precio oficial salta en los portales a $10.400.000 por un modelo 2019 (versión anterior a la actual) y hasta $ 12.400.000 por un modelo 2021.

La pickup Ranger, de Ford, también presenta precios de lista 0km más bajos que un modelo 2021 de acuerdo con los datos de la CCA: $8.991.000 contra $9.252.000 en el caso de la versión tope de gama (Limited).

“Tenemos que esperar que a partir del segundo semestre se pueda ir corrigiendo lentamente la falta de oferta, sobre todo lo que son vehículos que llegan desde el Mercosur. Hay una esperanza de que se vaya normalizando”, agregó Lamas ante la consulta de este medio.

Desde la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA) vienen sosteniendo mes a mes que las cifras de patentamientos serían superiores si hubiera mayor disponibilidad de autos. En el primer cuatrimestre del año se patentaron 138.878 unidades, un 7,1% menos que en el mismo lapso de 2021 (149.566 vehículos).

El presidente de Acara, Ricardo Salomé, señaló que “seguimos con severos problemas de stock y disponibilidad de unidades” y agregó que a las trabas vernáculas se suman los inconvenientes logísticos: “Un contenedor pasó de valer en dos años de US$2.000 a US$13.000, a lo que se suma la falta de microchips en el mundo”.

En Acara proyectan que los patentamientos terminen este año en 400.000 unidades. En su mejor año, 2013, el mercado local superó las 950.000 unidades.

Por supuesto, las estructuras pensadas para 700.000 autos vendidos de 0km (un promedio de la década 2010-2020) genera preocupación en torno a los puestos de trabajo. “Tenemos una infraestructura de la que dependen más de 75.000 empleos directos”, explicó Salomé. En tanto que Lamas, de la CCA, dijo al respecto: “Había una estructura diseñada para cierta cantidad de operaciones y eso achicó una quinta parte. Se complica pagar alquileres y sueldos. Hoy las agencias están haciendo equilibrio con menos operaciones para cubrir costos que se indexan cada mes”.

La lista completa de precios 0km y usados, a continuación: