Luces diurnas: en qué rutas son obligatorias y qué multa corresponde

Los autos modernos suelen incorporar las Daytime Running Lights (DRL), conocidas mayormente como luces diurnas. Sin embargo, se las suele confundir con las luces bajas.

Para identificarlas, las DRL suelen presentarse como tiras o firmas lumínicas de menor intensidad, mientras que las luces bajas cuentan con mayor potencia y están pensadas para iluminar el camino, especialmente de noche o con baja visibilidad.

Debido a que tienen una menor intensidad, suele surgir la duda sobre si las luces diurnas están permitidas para circular por rutas o si su uso puede derivar en una infracción de tránsito.

Para despejar dudas, esto es lo que establece la Ley N° 27.425 en su artículo 4, inciso A:

Luces bajas o luces diurnas (sistema DRL: Day Time Running Light): mientras el vehículo transite por rutas nacionales, las luces bajas o las luces diurnas deberán permanecer encendidas tanto de día como de noche, independientemente del nivel de luz natural o de las condiciones de visibilidad existentes, excepto cuando corresponda el uso de luces altas y en cruces ferroviarios.

Así lucen las Daytime Running Lights (DRL)

En otras palabras, las luces DRL están permitidas para circular por rutas nacionales, de acuerdo con la Ley 27425, que introduce modificaciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24449.

Sin embargo, en la provincia de Córdoba su uso estuvo estrictamente prohibido, tanto de día como de noche, y constituía una infracción de tránsito.

Esa situación cambió a fines de 2025, cuando el Gobierno de la provincia de Córdoba publicó en el Boletín Oficial la Ley Provincial N° 11096, que introdujo modificaciones en la Ley de Tránsito local. Entre los cambios, se habilitó el uso de las luces DRL, aunque con limitaciones.

A partir de esta actualización normativa, se autoriza el uso de las luces diurnas automáticas Daytime Running Light (DRL) como alternativa válida únicamente durante el día, siempre que exista suficiente luz natural y buenas condiciones de visibilidad.

En Córdoba, las luces DRL solo son válidas durante el día, siempre que haya buena visibilidad Policía Caminera de la Provincia de Córdoba

No obstante, las autoridades aclararon que en situaciones de niebla, lluvia intensa, neblina, humo, polvo o cualquier circunstancia que reduzca la visibilidad, continúa siendo obligatorio circular con luces bajas encendidas, incluso en vehículos equipados con sistema DRL.

Por ese motivo, más allá de que su uso esté habilitado, se recomienda circular con luces bajas encendidas para evitar posibles interpretaciones erróneas por parte de las autoridades de tránsito.

A modo de resumen, fuera de Córdoba las luces DRL están autorizadas en rutas tanto de día como de noche, mientras que en Córdoba solo se permiten durante el día y con buenas condiciones de visibilidad. En caso de que corresponda una infracción, el valor de la multa, según medios locales, puede alcanzar un monto aproximado de $300.000.