Patente 2026: qué autos no la pagan y quiénes deberán hacerlo desde este año

Con la llegada de las boletas del impuesto a las patentes de 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, volvió a instalarse una de las principales dudas entre los propietarios de vehículos: qué autos mantienen los beneficios impositivos, cuáles continúan exentos y quiénes deberán comenzar a pagar el tributo.

Si bien desde la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) aclararon que no hubo modificaciones en la alícuota del impuesto, durante este año entró en vigencia plena la actualización del esquema de exenciones para determinadas tecnologías, particularmente para los vehículos híbridos, mientras que los eléctricos mantienen el beneficio total.

De acuerdo con lo informado por la AGIP, para el ejercicio fiscal 2026 continúan vigentes las siguientes exenciones del impuesto automotor en la Ciudad de Buenos Aires:

Vehículos eléctricos , que cuentan con una exención del 100% del tributo.

, que cuentan con una exención del 100% del tributo. Personas con discapacidad , incluyendo a los servicios de transporte.

, incluyendo a los servicios de transporte. Excombatientes de Malvinas .

. Vehículos con más de 25 años de antigüedad , que dejan de tributar la patente.

, que dejan de tributar la patente. Autos híbridos, bajo condiciones específicas según su valuación fiscal y año de radicación.

Los vehículos eléctricos continúan con la exención del 100% del tributo

Este último punto es el que concentra la mayor parte de las consultas, ya que en 2026 se produce un cambio clave en la aplicación del beneficio. Según explicaron desde la AGIP, durante este año se ven los efectos de la ejecución efectiva de la Ley 6825/2024, aprobada por la Legislatura porteña en diciembre del 2024.

La norma estableció un esquema de beneficios temporales para los vehículos híbridos, con un primer año de exención total que fue aplicado durante 2025 para aquellos autos que superan los $60.000.000 de valuación fiscal. Con el cumplimiento de ese plazo, este año comenzó a regir la segunda etapa del régimen, lo que implica que estos modelos deberán empezar a abonar el impuesto.

Desde el organismo aclararon que “no se quitó ningún beneficio a los híbridos”, sino que se trata de la aplicación del cronograma previsto originalmente por la ley, una vez finalizado el período de gracia.

Para el ejercicio 2026, los vehículos híbridos cuya valuación fiscal supere los $91.150.000 deben abonar la totalidad del impuesto automotor pasados los doce meses. Es decir, aquellos que pasen ese monto este año, deberán tributar la patente del 2027, mientras que aquellos que se encuentran por debajo tienen hasta 2028 y luego irán pagando progresivamente.

Desde la AGIP señalaron que la valuación fiscal es el único criterio utilizado para definir la continuidad o no del beneficio, independientemente del precio de mercado del vehículo.

Cómo funciona la exención gradual para autos híbridos

En el caso de los modelos que en 2025 tuvieron una valuación fiscal inferior a los $60.000.000, el esquema de beneficios se mantiene de forma progresiva:

Primer año: 100% de exención.

100% de exención. Segundo año: 100% de exención.

100% de exención. Tercer año: reducción del 60%.

reducción del 60%. Cuarto año: reducción del 40%.

reducción del 40%. Quinto año: reducción del 20%.

reducción del 20%. Sexto año: pago del 100% del impuesto.

A partir del sexto año todos los híbridos pagan patente Ricardo Pristupluk / LA NACION - Archivo

Este sistema busca que el impacto del tributo se incorpore de manera gradual a lo largo del tiempo, hasta su aplicación plena. A diferencia de los híbridos, los vehículos eléctricos continúan con la exención total del impuesto automotor en la Ciudad de Buenos Aires. Según indicaron desde el Gobierno porteño, esta distinción responde al reconocimiento del aporte ambiental de este tipo de tecnologías y a la decisión de mantener un incentivo fiscal específico para su adopción.

Desde el Ejecutivo porteño defendieron que el régimen vigente apunta a “adecuar los porcentajes de bonificación en función de la capacidad contributiva y la valuación fiscal, para promover un sistema tributario más equitativo, sin dejar de reconocer el aporte ambiental de estas tecnologías”.