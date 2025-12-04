ManejateSeguro: conocé cómo es la iniciativa de educación vial con más impacto del sector asegurador

Los siniestros viales son, año tras año, una de las principales causas de muerte violenta en la Argentina. Pero a diferencia de otros temas que nutren la conversación pública, este resulta casi invisible. A los fallecimientos se suman las miles de lesiones, muchas de ellas irreversibles, así como el impacto económico y emocional en las familias y la comunidad. La buena noticia es que, a diferencia de otros problemas complejos, en este terreno hay soluciones que funcionan: controles permanentes, infraestructura adecuada, educación, penalidades claras, vehículos en regla y fundamentalmente, prevención.

Es con esta mirada que Nativa Seguros viene desplegando desde 2019 la campaña integral de concientización, #ManejateSeguro, un programa educativo diseñado para promover hábitos responsables y prevenir siniestros viales. Si bien su alcance es amplio, sus destinatarios principales son niños y adolescentes. Y acaba de ser reconocida con el prestigioso premio “Luchemos por la Vida”.

La distinción destaca a instituciones y empresas que desarrollan acciones concretas, sostenidas y de alto impacto en educación y seguridad vial en la Argentina. De ahí que posiciona a Nativa Seguros como una de las empresas con más impacto educativo en el país.

María Cristina Isoba, presidente de Luchemos por la Vida, entrega el reconocimiento a su par de Nativa, Marina Fal.

Una de las claves del alcance de la campaña tiene que ver con el hecho de que #ManejateSeguro combina acciones territoriales con el desarrollo de materiales pedagógicos, contenidos digitales y actividades participativas, todas orientadas a transformar conductas y reducir los riesgos en la vía pública.

“Al tiempo que nos honra, este reconocimiento nos compromete aún más. Porque para Nativa Seguros la seguridad vial no es un complemento: es un eje central de nuestra responsabilidad social”, señaló la presidente de la compañía, Marina Fal.

Y agregó: “Creemos profundamente en el poder transformador de la educación, en la capacidad de las comunidades para cambiar hábitos y en la importancia de formar nuevas generaciones más conscientes y más responsables. Por eso el premio Luchemos por la Vida nos impulsa a seguir ampliando nuestro alcance, innovando en contenidos y fortaleciendo cada acción que contribuya a cuidar la vida en la vía pública”.

Todo el programa está orientado a transformar conductas y reducir los riesgos en la vía pública. enasellofotos

El tránsito: un espacio colectivo donde cada decisión importa

#ManejateSeguro viene desde 2019 consolidándose como un programa de referencia nacional, con más de 10.000 adolescentes formados en charlas presenciales en Olavarría, Gonzáles Chaves, Tandil y Rauch, y miles de familias sensibilizadas a partir de acciones en escuelas y campañas de difusión masiva.

Las charlas son dictadas por especialistas en prevención, salud, psicología del tránsito y marco legal, y preparan a los jóvenes que están por obtener su primera licencia de conducir, brindándoles herramientas para comprender el tránsito como un espacio colectivo donde cada decisión importa.

Entre los disertantes figuran el ingeniero Fabián Pons, presidente de OVILAM y referente histórico en seguridad vial en América Latina; junto a Marcelo Deve y Fernando Tornato, periodistas especializados en seguros que producen el newsletter y programa radial “Tiempo de Seguros”.

Una de las charlas de Fabián Pons en Olavarría. enasellofotos

Educación temprana y ciudadanía vial

“Kit NAT” es el nombre de otra de las iniciativas de Nativa: una propuesta lúdica creada para que chicos y chicas incorporen hábitos seguros desde la primera infancia. Con más de 15.000 kits entregados en jardines y escuelas primarias, Kit NAT logró ya ingresar en aulas, hogares y espacios comunitarios con un mensaje simple, pero esencial: aprender las normas de convivencia vial puede empezar jugando.

El programa incluye también diversas acciones dirigidas a ciclistas. enasellofotos

Finalmente, diversas acciones dirigidas a ciclistas y peatones forman parte también de #ManejateSeguro: desde entrega de kits informativos hasta señalización reflectante, cascos y accesorios de protección. Todas estas actividades se complementan con presencia en vía pública para fomentar la convivencia segura entre todos los actores del tránsito y demostrar que cuando hay continuidad, educación y compromiso, los cambios llegan. En síntesis: reducir los siniestros viales no es una utopía, sino una meta alcanzable que día a día se construye en cada escuela, cada barrio y cada decisión en la calle.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.