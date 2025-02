Mercedes-Benz vendió su operación en la Argentina y confirmó sus planes a futuro en el país

Mediante una conferencia de prensa en la fábrica de Virrey del Pino, La Matanza, Mercedes-Benz presentó a los nuevos ejecutivos que estarán al frente de la operación de la marca en nuestro país. Ahora arrancará un período de trancisión para que Mercedes-Benz Argentina cambie su nombre a Prestige Auto e inicie una nueva etapa con Daniel Herrero, ex CEO de Toyota Argentina, al frente.

“Decidimos transferir la operación productiva y mantener el compromiso con el mercado argentino. Analizamos distintas opciones para la continuidad de la marca en el país y [encontramos] un inversor con la capacidad económica y la visión estratégica suficiente para hacerse cargo de esta nueva etapa de Mercedes-Benz en la Argentina”, sintetizó Francesco Ciancia, responsable de Operaciones de Vans global y representante de la marca en esta ocasión. “La marca no abandona el mercado y va a seguir vendiendo en la Argentina”, completó.

De esta manera, las acciones de Mercedes-Benz Argentina fueron adquiridas por Open Cars, un grupo empresario de capitales argentinos que “comparte accionistas con el grupo ST”, definió Herrero. Pablo Peralta, quien encabeza el holding citado, estuvo ausente en el anuncio. Si bien no se informó el monto invertido en la operación, se confirmó el inicio de un período de trancisión que culminaría el 15 de junio, fecha en la que Prestige Autos quedará al frente de la operación.

“Este proyecto no sólo tiene que mantener las fuentes de trabajo que están hoy en día sino que está destinado a crecer, sobre todo en la industria de la electromovilidad”, adelantó Herrero. En ese sentido, confirmaron que no sólo continuarán la producción de Sprinter hasta 2030, sino que buscarán aumentarla “entre un 10% y 15% este año” para comenzar. A partir de ese período, la planta quedará a disposición de Prestige Auto y comenzarán en los próximos años a analizar opciones productivas para la fábrica de Virrey del Pino. “[Las automotrices] chinas pueden ser una opción, cualquier opción es válida, pero todavía no tenemos nada planificado”, comentó Herrero ante la consulta de la prensa.

Daniel Herrero, ex presidente de Toyota Argentina, quedará a cargo de Prestige Auto DIEGO SPIVACOW / AFV

En paralelo, la empresa dirigida por el ex Toyota Argentina se encargará de la distribución de los autos de lujo. En ese orden, explicaron que se mantendrán los planes de importación previstos para 2025 y que se buscará “afianzar la relación de Mercedes-Benz con el cliente”.

El traspaso, por el momento, mantendrá toda la estructura actual de Mercedes-Benz Argentina tanto en planta como en el resto de su equipo. “Todos van a ser parte de Prestige”, comunicaron. En lo que refiere al nuevo esquema organizacional, se configura un nuevo grupo enfocado en movilidad que tendrá a Daniel Herrero como número uno. También formará parte de la operación Alfonso Prat Gay, quien asumirá com vicepresidente de Prestige Auto.

“La intención es abrir un grupo totalmente separado al [holding] ST dedicado a la movilidad. Se comparten algunos accionistas”, remarcó Herrero. Por otro lado, el objetivo final será no sólo aumentar la producción de la van de la estrella sino invertir en electromovilidad.

En el evento estuvieron presentes Manuel Mantilla, presidente de la filial local; Francesco Ciancia, responsable de Vans de Mercedes-Benz; Daniel Herrero, futuro presidente de Prestige Auto y Ricardo Pignanelli, secretario general del sindicato de mecánicos (Smata) y ex empleado de Mercedes-Benz Argentina. Estuvieron ausentes Pablo Peralta, titular del grupo financiero ST y el ex ministro Alfonso Prat Gay, nuevos socios de la compañía.

Iván Mazorco Por

Temas Mercedes Benz