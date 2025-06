Millones pagan sin saberlo: los errores ocultos que pueden invalidar tu fotomulta

Las fotomultas deben cumplir una serie de requisitos legales para ser válidas que muchas personas no conocen. Saberlos es la diferencia entre pagar una infracción correctamente labrada o bien poder discutir la ilegalidad de la multa y no tener que abonarla.

En ese sentido, fue el abogado Diego Daniel Díaz quien explicó cuáles son los puntos clave que deben cumplir las fotomultas para considerarse válidas y en qué casos se puede pelear que eliminen la infracción por ilegal.

“Comencé a trabajar mandando descargos cuando estudiaba Derecho, en ese momento cobraba por hacerlo. Hasta que me di cuenta de la cantidad de personas que no podían pagar sus deudas, ahí lo empecé a hacer gratis”, comentó Diaz, quien agregó: “Para defenderte no necesitás ser abogado”.

A su vez, aclaró que él no hace apología a no pagar multas e infracciones, sino que sólo le enseña a las personas a defenderse ante casos irregulares.

En ese marco, el especialista, con más de cinco años de experiencia en la materia, comentó que para que una infracción de tránsito sea totalmente legal, debe contar con los siguientes requisitos:

Ley Nacional de Tránsito, artículo 3: toda medida de tránsito debe estar debidamente señalizada con la debida anticipación.

con la debida anticipación. Ley Nacional de Tránsito, artículo 70: “ No podrá labrarse acta por infracción a los límites de velocidad si el instrumento no se encontrare debidamente homologado y verificado metrológicamente por el organismo competente [el INTI]”.

y verificado metrológicamente por el organismo competente [el INTI]”. Ley Nacional de Tránsito, artículo 70: se requiere una notificación fehaciente antes de los 60 días hábiles y un procedimiento que respete la posibilidad de defensa. Deben notificarlo a través de una carta documento donde haya una recepción de firma; para que sea válido vía correo, el infractor debe haber dado el consentimiento.

y un procedimiento que respete la posibilidad de defensa. Deben notificarlo a través de una carta documento donde haya una recepción de firma; para que sea válido vía correo, el infractor debe haber dado el consentimiento. Constitución Nacional, artículo 18: si la prueba [la foto] no permite identificar fehacientemente al infractor o al vehículo, se viola el derecho de defensa, porque no se puede ejercer adecuadamente.

La señalización previa al radar debe ser clara y legible como la que se visualiza en esta imagen David Herraez Calzada - Shutterstock

Cómo realizar un descargo, según el especialista

En caso de que la infracción no cuente con todos estos requisitos legales, el conductor tiene el derecho a realizar un descargo para invalidarla. Por ejemplo, si la patente está borrosa, si no aparece la fecha, el lugar y la hora o mismo si el motivo es confuso: “Por exceso de velocidad o por violar la luz de semáforo en rojo”.

Otro elemento con el que debe contar el acta de infracción es con la marca, número de serie y modelo del radar, para verificar que esté aprobado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y con la firma de la autoridad correspondiente.

Ejemplo de infracción que no detalla el motivo de manera clara ni se visualiza la patente de manera legible

“Cualquiera de esas ilegalidades hace que la infracción se vuelva nula”, comentó el abogado, que agregó que hoy un 40% logran dar de baja la infracción. No obstante, la clave está en la apelación, ya que ante este recurso hay un 75% de probabilidades de que anulen la falta.

Por otro lado, señaló que, previo al cambio de Gobierno, “en el 95% de las veces que se enviaba un descargo, daban de baja la infracción”. “Ahora hay que insistir más”, remarcó.

El descargo se puede hacer en un arhivo de Word y no requiere de ningún formato puntual. Es más, el sitio web de la provincia de Córdoba, por ejemplo, permite realizar el descargo en la misma página. Ahora bien, si el descargo es para la provincia de Buenos Aires se debe iniciar sesión en la página de infracciones para cargar el archivo en formato Word. Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires los descargos se hacen a través del ChatBot.

Ejemplo de descargo realizado con éxito porque no se le notificó la infracción al presunto infractor

“No existe una forma puntual en la que se deben escribir, lo que más importa es cómo uno detalla lo que fue irregular. Además, mientras más información le ponés mejor con el detalle de la ley y todo, mejor. Es clave también poner las capturas fotográficas de las irregularidades en el descargo”, explicó Diaz.

Una vez que se envía el descargo se debe esperar el plazo de 90 días. En caso de que no haya habido una respuesta, el presunto infractor ya tiene la potestad de apelar.

Algo que suele suceder en la práctica es que cuando un presunto infractor realiza un descargo de manera presencial, en el establecimiento estatal lo “amenazan” con que le van a retirar la posibilidad del pago voluntario. “Ante ese escenario, siempre y cuando la fotomulta tenga una irregularidad, la persona debe seguir insistiendo y apelar en caso de que sea necesario”, sostuvo Diaz.