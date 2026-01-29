Naftas baratas: todas las promociones y descuentos para llenar el tanque

En un contexto económico donde cada peso cuenta, llenar el tanque se convirtió en una tarea que exige estrategia. Frente a precios en los surtidores que siguen siendo sensibles al bolsillo, las principales petroleras del país lanzaron una batería de promociones.

Estas, en muchos casos, permiten obtener descuentos a través de medios digitales, bancarios y programas de fidelización. El objetivo es claro: retener a los clientes en un mercado cada vez más competitivo.

YPF ofrece una de las propuestas más amplias y combinables del mercado. Su programa “Carga Inteligente” otorga un 6% de descuento entre las 0 y las 6 de la mañana en todos los combustibles, exclusivo a través de la app YPF.

Este beneficio se suma a otras bonificaciones como el 10% en Infinia los lunes, que se extiende a sábados y domingos para socios de Club LA NACION, siempre que el pago se realice con dinero en cuenta a través de la app de la petrolera.

YPF otorga un 6% de descuento entre las 0 y las 6 de la mañana Santiago Filipuzzi

Además, existe un 3% adicional por el uso del sistema de autodespacho en estaciones adheridas y promociones específicas con tarjetas bancarias y comunidades. La única excepción es el Gasoil Grado 2 (Diesel 500), que presenta un tope de 150 litros mensuales. A su vez, YPF se apalanca en acuerdos con entidades bancarias:

Banco Ciudad : 10% los domingos (15% para cuentas sueldo; jubilados suman 5% extra; tope de $5000).

: 10% los domingos (15% para cuentas sueldo; jubilados suman 5% extra; tope de $5000). Banco Macro : 30% los miércoles (tope de $25.000).

: 30% los miércoles (tope de $25.000). Banco Comafi : 20% los sábados (tope de $8000 semanales).

: 20% los sábados (tope de $8000 semanales). Banco Nación : 30% los viernes (tope de $15.000).

: 30% los viernes (tope de $15.000). Banco Galicia : 15% para clientes Eminent y 10% para el resto, los lunes (topes de $15.000 y $10.000).

: 15% para clientes Eminent y 10% para el resto, los lunes (topes de $15.000 y $10.000). Banco Patagonia : 20% los jueves (25% para cuenta sueldo; topes de $10.000 y $15.000).

: 20% los jueves (25% para cuenta sueldo; topes de $10.000 y $15.000). Banco Credicoop: 15% los viernes (20% con cuenta sueldo; reintegros diarios de hasta $6000).

YPF ofrece un descuento del 30% los viernes (tope de $15.000) para los usuarios de Banco Nación Santiago Filipuzzi

En los boxes de servicio, los socios del Club LA NACION acceden a un 30% de descuento (tope de $25.000), beneficio que se reduce al 20% si se paga con la app. El combo incluye un café de cortesía en las tiendas FULL.

Shell también ofrece un abanico de descuentos, con foco en sus productos premium y en el consumo habitual. De lunes a viernes, los socios de 365 acceden a un 20% en lubricantes, 15% en tiendas Shell Select adheridas, 10% en nafta V-Power y 5% en nafta súper. A esto se suman beneficios puntuales, como un 10% en V-Power (tope de $4000) los miércoles, un 10% con tarjetas Cencosud más un reintegro adicional del 5% los jueves y un 10% con tarjetas premium de Banco Santa Fe, Entre Ríos y San Juan vía MODO (tope $5000) los viernes.

Shell ofrece los miércoles un 10% en V-Power (tope de $4000) Ricardo Pristupluk

La compañía también replica convenios bancarios similares a los de YPF, con días y topes equivalentes:

Banco Ciudad : 10% los domingos (15% para cuentas sueldo; jubilados suman 5%). Tope: $10.000 por cuenta por mes; adicional jubilados: $5000.

: 10% los domingos (15% para cuentas sueldo; jubilados suman 5%). Tope: $10.000 por cuenta por mes; adicional jubilados: $5000. Banco Comafi : 20% los domingos. Tope: $8000 por semana.

: 20% los domingos. Tope: $8000 por semana. Banco Nación : 30% los viernes. Tope: $15.000 por cuenta por mes.

: 30% los viernes. Tope: $15.000 por cuenta por mes. Banco Galicia : 15% para clientes Eminent, 10% para el resto, todos los lunes. Topes de $15.000 y $10.000.

: 15% para clientes Eminent, 10% para el resto, todos los lunes. Topes de $15.000 y $10.000. Banco Patagonia : 20% los jueves. Para cuenta sueldo: 25%. Topes: $10.000 y $15.000.

: 20% los jueves. Para cuenta sueldo: 25%. Topes: $10.000 y $15.000. Banco Credicoop: 15% los viernes (20% con cuenta sueldo). Tope diario: $4500 y $6000.

Shell cuenta con la misma promoción del Banco Nación Rodrigo Néspolo - LA NACION

Por el lado de Axion, centra sus promociones en la línea Quantium, con 10% de descuento los lunes y viernes. Las alianzas bancarias reflejan patrones similares a sus competidores:

Banco Ciudad : 10% los domingos (15% para cuentas sueldo; jubilados suman 5%). Tope: $10.000; adicional jubilados: $5000.

: 10% los domingos (15% para cuentas sueldo; jubilados suman 5%). Tope: $10.000; adicional jubilados: $5000. Banco Santa Fe : 20% de martes a domingo. Tope mensual: $20.000.

: 20% de martes a domingo. Tope mensual: $20.000. Banco Comafi : 20% los lunes. Tope: $8000 semanales.

: 20% los lunes. Tope: $8000 semanales. Banco Nación : 30% los viernes. Tope: $15.000 por cuenta por mes.

: 30% los viernes. Tope: $15.000 por cuenta por mes. Banco Galicia : 15% Eminent, 10% general, los lunes. Topes: $15.000 y $10.000.

: 15% Eminent, 10% general, los lunes. Topes: $15.000 y $10.000. Banco Patagonia : 20% los jueves (25% con cuenta sueldo). Topes: $10.000 y $15.000.

: 20% los jueves (25% con cuenta sueldo). Topes: $10.000 y $15.000. Banco Credicoop: 15% los viernes (20% cuenta sueldo). Tope diario: $4500 o $6000.

Axion ofrece en su línea Quantium un 10% de descuento los lunes y viernes Fabian Marelli

En un escenario donde el precio del litro de nafta representa uno de los principales costos al momento de mantener un vehículo, aprovechar estas promociones puede significar un ahorro considerable para conductores habituales o familias con más de un vehículo.

El esquema, sin embargo, exige planificación: conocer días, topes, medios de pago y programas requeridos se vuelve tan importante como la elección del combustible.