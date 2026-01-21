Patente gratis: una ciudad argentina lanzó un beneficio inédito para quienes compren un auto 0km

La Municipalidad de Neuquén implementó una medida impositiva que otorga ocho meses de patente automotor gratuita a los compradores de vehículos 0 km. El beneficio se aplica únicamente para aquellas unidades vendidas en concesionarios locales, ya que está dirigido a los vecinos de la ciudad.

Desde el gobierno local defendieron la política como una “apuesta muy fuerte al crecimiento económico y de las ventas”. El costo fiscal de la medida para el Estado municipal asciende a 2000 millones de pesos, según explicó el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky. El funcionario argumentó que por esta medida la gente podría comprar más autos lo que generaría más recursos que se reinsertarían en el sector privado a través de la compra de vehículos, generando desarrollo económico.

El intendente Mariano Gaido anunció la extensión de esta política, que antes era de seis meses, destacando su doble propósito: “favorecer, promocionar y acompañar el crecimiento y la venta de unidades 0 km en los que es el comercio neuquino”, y al mismo tiempo, beneficiar directamente el bolsillo de los compradores.

Las condiciones para acceder a este beneficio son claras: la compra del vehículo 0 km debe realizarse en una concesionaria radicada en la ciudad de Neuquén y el comprador debe ser residente neuquino. El trámite para obtener la exención se realiza de forma directa al momento del patentamiento, una vez concretada la compra.

El impacto económico del beneficio varía según el valor del vehículo. En la Argentina, el impuesto automotor es de aplicación federal, pero su cálculo depende de cada jurisdicción. El monto final surge de la valuación fiscal del vehículo —que considera modelo, año de patentamiento y segmento— y de la alícuota que fija cada provincia o municipio.

En ese esquema, en 2025 Neuquén se ubicó con una tasa anual del 2,5% del valor fiscal del vehículo, por debajo del promedio del 4%.

Para referencia, la Ciudad de Buenos Aires aplica alícuotas que pueden llegar hasta el 6%, mientras que la provincia de Buenos Aires y Tierra del Fuego se sitúan en torno al 4%. Entre las más bajas figuran Tucumán, Jujuy y Misiones, con tasas cercanas al 2%.

De este modo, para un vehículo valuado en $30 millones, en Neuquén se debería pagar $750.000 por año de patente, lo que da una división mensual de $62.500. Por lo tanto, en este caso el ahorro por contribuyente por los ocho meses exceptuados sería de $500.000, debiendo pagar por el año solamente unos $250.000.

Además, cabe aclarar que la normativa establece que no necesariamente un vehículo más nuevo paga más impuesto: un modelo de alta gama patentado años atrás puede tributar más que un 0 km de menor valor, dado que el cálculo se basa en la valuación fiscal y no únicamente en el año.

Desde el sector privado, los concesionarios destacaron el impacto comercial de la iniciativa. El representante de la concesionaria Piré Rayén, Pablo Allende, señaló que la exención “genera una ventaja competitiva” frente a agencias radicadas en otras provincias.

En la misma línea, el concesionario Nippon Car, Edgardo Aguirre, afirmó que la política contribuye a sostener la actividad en un escenario de “competencia muy agresiva” y una demanda que disminuyó en la provincia las últimas semanas.

En un mercado automotor que atraviesa una etapa de recuperación gradual y fuerte competencia entre jurisdicciones por captar operaciones, la iniciativa neuquina forma parte de los pocos estímulos impositivos municipales, cuyo alcance y efectividad seguirán siendo objeto de análisis a medida que se conozcan sus resultados concretos.