Nissan apuesta por una renovación y anuncia un nuevo SUV y la renovación de la Frontier para la región

YOKOHAMA, Japón (enviado especial).- En 2024, el Financial Times del Reino Unido publicó un informe financiero sobre Nissan y las alarmas en la compañía japonesa se encendieron. Según constaba en esa publicación, la automotriz ingresaba en “modo de emergencia” y, detrás de escena, altos ejecutivos advertían que les quedaban “entre 12 o 14 meses para sobrevivir”. La frase fue un detonante y a partir de ese momento, una serie de noticias adelantaron el futuro de cambios y transformaciones que la empresa estaba por vivir.

Lo siguiente fue la firma de un memorando de entendimiento con Honda para iniciar un proceso de fusión que finalmente no se concretó. El objetivo inicial era conformar una sociedad conjunta, pero acorde a un comunicado que emitieron en conjunto tiempo después, “Honda propuso cambiar la estructura a una donde fuesen la empresa matriz y Nissan una filial a través de un intercambio de acciones”. Así se dio por terminada la negociación y acordaron mantener su alianza colaborativa, enfocada principalmente en el desarrollo de tecnología electrificada.

El último cambio ocurrió el 11 de marzo último, cuando Yasushi Kimura, presidente del Consejo de Administración de Nissan confirmó la salida de Makoto Uchida como director ejectuivo de la compañía y su reemplazo por Iván Espinosa, Chief Planning Officer. “Dados los retos a los que se enfrenta el sector y los resultaos de Nissan, creemos que es necesario y apropiado cambiar el equipo directivo”, resumió Kimura.

Iván Espinosa asumirá como CEO de Nissan el próximo 1° de abril Nissan

Ahora, la marea parece haberse aquietado y con un horizonte un tanto más claro, Nissan decide avanzar a paso firme la era de la transformación donde los protagonistas no sólo serán los autos sino también la tecnología, con un fuerte foco en el sistema de propulsión híbrido E-Power como también desarrollos en términos de baterías, conducción autónoma, tecnología a bordo y electrificación.

En ese contexto, se celebró en la ciudad de Yokohama, en Japón, un encuentro con la prensa global al que asistió LA NACION, único medio argentino invitado, y algo quedó claro: los planes de Nissan tendrán efecto inmediato y las primeras novedades para los distintos mercados llegarán entre 2025 y 2026.

Iván Espinosa, chief planning officer y Guillaume Cartier, chief performance officer, dialogaron con la prensa y adelantaron novedades de la marca para los próximos años

Nissan redefine su estrategia en el mundo

“Con algunos miembros del equipo consideramos que era necesario mostrar nuestra capacidad de hacer. No tenemos un problema financiero. Si se revisan las declaraciones financieras, Nissan tiene cera de US$6.600 millones, así que no estamos en una situación crítica. En lo que tenemos que trabajar es en la generación de cash flow”, aclaró Espinosa en diálogo con la prensa. “Tenemos que darle a los equipos en cada región el producto exacto en el momento exacto y eso es en lo que nos tenemos que concentrar ahora”, añadió el mexicano, quien asumirá al cargo de CEO global el próximo 1° de abril.

Y es así que la automotriz redefinió la estrategia de producto en todos los mercados en los que opera, anunciando de manera oficial más de 20 lanzamientos para todo el mundo de cara al 2026 y prometiendo expandir su portfolio aún más en los años venideros. De esa manera, se espera, por ejemplo, la llegada de diez modelos al mercado estadounidense, incluida la tecnología E-Power que hasta la fecha no había arribado en esas tierras; mayor presencia de electrificados en Europa y nueve lanzamientos para las regiones de África, Oceanía e India.

La marca prevé más de 20 lanzamientos para todo el mundo en los próximos dos años Nissan

Pero quizás el punto más interesante de esta redefinición de sus mercados es lo que pasará con China. Allí, Nissan opera en cinco fábricas y dada la complejidad interna de ese mercado, se empezará a pensar con una mayor lógica de exportación y abatecimiento para otras zonas. De esta manera, así como se producirán vehículos en China para China, otros saldrán de esas plantas con destino a otras latitudes y es ahí donde se podría presentar una oportunidad para mercados donde la marca tiene una porción un tanto más pequeña.

“Vamos a invertir en modelos que representen a Nissan en todo el mundo”, aclaró Espinosa, quien también confirmó que la automotriz mantiene vigentes sus alianzas con Renault, Mitsubishi y Honda a nivel mundial. “Como compañía estamos abiertos a cualquier empresa que esté dispuesta a trabajar con nosotros y apoyar un valor corporativo y una visión empresarial de futuro”, añadió.

El foco, entonces, está puesto en la adaptabilidad de los productos en cada mercado y es ahí donde aparecen los primeros nombres confirmados. En 2025, se le conocerá la cara al nuevo Nissan Leaf, basado en la plataforma CMF-EV, que lucirá una estética más similar a un crossover que a un hatchback y que tendrá una importante reconfiguración del interior, la aerodinámica, las luces y la eficiencia. También se presentará el nuevo Nissan Sentra, Micra eléctrico, Pathfinder y Rogue E-Power. En 2026, será el turno de dos modelos populares en el mercado argentino, como el Nissan Versa y la nueva Frontier, que en apariencia tiene similitudes estéticas con el Kicks presentado en 2024, entre otros tantos anuncios globales.

El nuevo Nissan Leaf será presentado en el segundo semestre de 2025 Nissan

“El costo de hacer autos es más caro de lo que era en el pasado. Mecánicamente, si tenés la misma cantidad de dinero, igualmente podés hacer menos autos. Lo que estamos haciendo es una estrategia que nos permita tener presencia [en todos los mercados y segmentos]. Es por eso que no todos los autos son para todos los mercados”, remarcó Guillaume Cartier, Chief Performance Officer.

El futuro de Nissan en Latinoamérica

México fue el destino elegido por la automotriz para instalar su primera fábrica fuera de Japón y hoy no sólo es líder en ventas en ese mercado sino que desde allí exporta a más de 70 países. Además, tiene en ese país instalada su operación dedicada a abastecer el mercado estadounidense, estrategia que se vio afectada recientemente por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump para los productos mexicanos, canadienses y también chinos.

En Brasil, la planta de Resende, Río de Janeiro concentra la producción de modelos como March y Versa. Además, fabrica desde 2017 el Kicks, unidad cuya nueva generación empezará a producirse este año en el país vecino. Mientras tanto, en la Argentina fabrica la pickup Frontier en la planta de Santa Isabel, en Córdoba, cuya producción fue limitada este año a 15.000 unidades “en función de la demanda tanto interna como de exportación”, como definió meses atrás Guy Rodríguez, presidente de Nissan Latinoamérica. En nuestro país, la terminal japonesa ocupa la décima posición en términos de ventas, según el último reporte de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) y sus dos modelos más comercializados son la mencionada Frontier y el Kicks.

Para Latinoamérica llegará la nueva Frontier y un nuevo Versa Nissan

“Al hablar de Sudamérica, también hablamos de México y es a propósito, porque hay autos que fabricamos en México que potencialmente podrían exportarse. En términos de producto, en Latinoamérica está lo que podemos conseguir allí. Lo que siempre se requiere es financiación por la enorme volatilidad de los tipos de cambio en algunos países. La estrategia no es la misma si se fabrica o no porque si no se produce, se necesita una gran capacidad de fijación de precios cuando el dinero se devalúa”, desarrolló Cartier.

Uno de los puntos en el que los ejecutivos globales de la automotriz hicieron especial énfasis fue en la redefinición de su lógica productiva en China, la cual tendrá impacto directo en el mercado latinoamericano. Así como Cartier ejemplificó con México como una fuente potencial de abastecimiento para Sudamérica, Espinosa retomó el concepto chino como eje del futuro de la región.

Guillaume Cartier, Chief Performance Officer de Nissan

“Hay mucho riesgo en China si sólo te centras en vender allí. Con este nuevo enfoque podemos cubrir las necesidades en otros mercados. América Latina es un ejemplo. Vamos a mantener la presencia en mercados como Argentina, Colombia, Chile, Perú... Brasil es uno de los mercados más importantes que tenemos. Vamos a aprovechar el éxito de los modelos chinos en los que estamos trabajando”, aclaró. En otra línea, el ejecutivo confirmó la llegada de la nueva Frontier “a muchos de los mercados de Sudamérica”, pero no dio precisiones respecto a la fabricación de la pickup. Por otro lado, desde Nissan confirmaron la llegada de un nuevo SUV compacto para la región.

El desarrollo en tecnología

La cartera de novedades de la marca es amplia y varía según cada parte del mundo. Hay desarrollo en eléctricos, actualización de modelos vigentes, planes de expansión para Oriente Medio, inversión en Estados Unidos y nuevos modelos para Europa. También se presentó la nueva generación de la tecnología E-Power, de desarrollo propio y que permite equipar vehículos con un motor a combustión que funciona únicamente para la recarga del propulsor eléctrico. De esta manera, la tracción de los vehículos es siempre 100% eléctrica mientras que la recarga de las baterías se hacen mediante la combustión tradicional.

“Son las características de un eléctrico, pero lo tratás como naftero. Es un híbrido con cualidades de eléctrico puro”, le explicaba un experto a LA NACION tiempo atrás. La nueva tecnología promete mayor eficiencia, menor sonoridad y “un ahorro de combustible de 15% frente a la anterior generación”. Efectivamente, tras una evaluación breve realizada por este medio, se evidencian los cambios a los pocos minutos de estar tras el volante, con un comportamiento mucho más controlado y mayor eficiencia a la hora de reducir el sonido y mejorar la performance del vehículo.

Desde Yokohama, Japón, Nissan reveló sus planes para los próximos años Nissan

Habrá que esperar, dado que la nueva generación de E-Power debutará en 2025 para el Qashqai en Europa y le seguirá la nueva generación de Rogue en Estados Unidos y una minivan en Japón. Las claras intenciones de transformación y mejora están puestas sobre la mesa y el contexto internacional le propicia un escenario a Nissan donde el cambio está a la orden del día. “Esperamos disipar el ruido que hubo en torno a Nissan y que era innecesariamente negativo. Vinimos a mostrar nuestra tecnología y nuestro producto a todo el mundo. Creemos en ello y sabemos que la marca merce un gran futuro”, cerró Cartier.

Iván Mazorco Por