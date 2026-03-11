Nissan, cerca de vender su operación en el país a tres grupos argentinos

Nissan Argentina dejaría de funcionar como una filial directa de la casa matriz de Japón para traspasar su operación a tres capitales locales, según le confirmó a LA NACION uno de los principales referentes del sector.

Uno de ellos sería el Grupo Simpa, que a su vez se apoyaría en el brazo logístico y de comercialización del Grupo Tagle. El tercer involucrado sería el importador Emotions, cuyos dueños tienen una aceitada red de concesionarios en todo el país. Según pudo saber este medio, la operatoria está amparada en un acuerdo de confidencialidad.

El Grupo Simpa opera actualmente dos plantas en la Argentina —una en Pilar y otra en Campana— donde ensamblan ocho marcas y alrededor de 50 modelos. Son unidades de Royal Enfield, KTM, Gas Gas, CFMoto, Aprilia (bajo licencia Piaggio), QJ Motor y Moto Morini, entre otras. Además, importa Harley Davidson.

Por otro lado, el Grupo Tagle cuenta con una importante red de concesionarios en Córdoba con marcas como BYD, Fiat, Jeep, Peugeot, RAM, Renault, Volkswagen y la propia Nissan. Además, cuenta concesionarios de las motos Royal Enfield, Moto Morini y Motoplex (las dos primeras las fabrica el Grupo Simpa y el tercero es el concepto multimarca premium de la empresa liderada por Martín Schwartz).

Finalmente, Emotions es un importador con participación de Javier Ignacio Jalil (hermano del gobernador de Catamarca), Gustavo Campana y de Pablo Peón (ex corredor profesional, ex presidente del TC2000 e hijo de Jesús Peón, ex presidente de Renault).

Según le confió a este medio una fuente cercana al arreglo, es justamente Peón quien guarda muy buena relación con ejecutivos de Nissan en los Estados Unidos y habría facilitado parte del convenio.

Este proceso de transición ocurriría entre los meses de julio y septiembre, según información del medio especializado A Rodar Post. La medida marca el fin de una era para la marca en el mercado nacional, donde ya registró cambios significativos en su esquema industrial durante el último año cunado dejó de fabricar en el país.

Este nuevo paso se alinea con la estrategia que la compañía aplicó en otros países de la región. En enero Nissan oficializó su salida como filial en Chile y Perú, donde cedió el manejo de sus negocios al Grupo Astara. Ahora, el turno correspondería a la Argentina, en un contexto donde el fabricante busca optimizar recursos y simplificar su estructura operativa a nivel global.

Ante la circulación de los primeros rumores, LA NACION se contactó con Nissan Argentina y desde la automotriz señalaron que no tenían comentarios sobre el tema.

En enero Nissan oficializó su salida como filial en Chile y Perú

El anticipo de la salida: cuando Nissan dejó de fabricar en la Argentina

El cambio en la representación local ocurre poco tiempo después del cierre de su etapa como productor en el territorio argentino. El mes de octubre de 2025 marcó el final de la fabricación conjunta entre Nissan y Renault en la planta de Santa Isabel, en Córdoba (el plan original incluía también a Mercedes-Benz con la cancelada Clase X). Tras siete años de trabajo en equipo, las marcas detuvieron la producción de las pickups Frontier y Alaskan.

En octubre de 2025 Nissan dejó de fabricar en el país al abandonar la planta de Santa Isabel

Aquel proyecto industrial, que nació en 2018 con una inversión de 600 millones de dólares, concluyó por una reorganización que Nissan ejecutó para reducir su capacidad industrial, concentrar sus operaciones y mejorar los márgenes de rentabilidad, mientras que Renault decidió enfocarse en su nueva pickup compacta que surgirá del proyecto Niágara.

La decisión industrial de Nissan impactó en su mapa global. Desde 2026, la pickup Frontier se fabrica exclusivamente en México para el mercado latinoamericano en el complejo de Aguascalientes.

Desde 2026 la pickup Frontier se fabrica exclusivamente en México para el mercado Latinoamericano

La marca también confirmó cambios en Japón, donde cesará la actividad en su planta de Oppama en marzo de 2028 para trasladar todo el volumen a Kyushu. La automotriz tiene como meta reducir su capacidad global de 3,5 millones a 2,5 millones de unidades anuales.

Con esta nueva configuración, Nissan consolida su plan de negocios orientado a menos plantas y un enfoque más flexible mediante importadores locales. La marca japonesa continúa su camino de reestructuración internacional con nuevos modelos y focos estratégicos distintos para cada mercado, dejando atrás la etapa productiva argentina para concentrarse en una red comercial renovada.