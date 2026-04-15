El presidente de Nissan respondió sobre la posible salida de la marca del país

En el marco de la presentación del nuevo SUV Kait, el presidente de Nissan Argentina, Ricardo Flammini, respondió sobre la posible salida de la compañía en el país y la venta de sus operaciones a un grupo importador.

El ejecutivo, consultado por la potencial salida de Nissan, respondió a la prensa: “En todos los rubros se corren rumores, a veces ciertos o a veces no, surgidos de comentarios de personas. Hay muchos ejemplos de proyectos de partnership que estuvieron y que no se filtraron. Otros que fueron rumores y nunca existieron. Y otros que iban a existir y nunca se concretaron. Los rumores son rumores“.

Ricardo Flammini analizó el mercado argentino en el lanzamiento del nuevo Nissan Kait

Por ahora, Flammini es presidente de Nissan Argentina, Chile y Perú. A partir del 4 de mayo cambiará el modelo de distribución en estos dos últimos países (se hará cargo el Grupo Astara) y solo quedaría como referente en nuestro país.

“Cuando haya algo para comunicar, lo vamos a hacer”, cerró en referencia a ese tema.

La caída del cupo por el acuerdo con México

El 18 de marzo pasado venció el cupo que permite importar autos desde México sin pagar el arancel extrazona. Desde que se cayó el beneficio, todas las nuevas operaciones comenzaron a tributar un 35%, lo que puede abrir la puerta a subas de precios en los próximos meses de no destrabarse las negociaciones.

Sin embargo, aquellos que se encontraban en trasporte al momento del vencimiento están exceptuados de pagar el arancel.

El Nissan Versa es uno de los modelos que la automotriz trae desde México

En ese contexto, Flammini llevó calma al mercado: “No genera un riesgo de disponibilidad el hecho de que no se haya renovado el acuerdo ACE 55 con México”. Siguiendo esa línea, agregó que considera que la situación se va a solucionar.

Nissan es una de las marcas que podría verse más afectadas de alargarse la situación. Al respecto, dijo: “Por lo menos por los próximos tres o cuatro meses no vamos a tener problemas con Versa y Sentra, tenemos buena disponibilidad”.

El sedán Sentra es otro de los vehículos importados desde México

Por otro lado esta la pickup Frontier, recordando que se dejó de fabricar en Córdoba y se debería comenzar a importar desde México. “Con Frontier estamos un poquito más justos, no tenemos para dos o tres meses más. Ojalá se libere la situación así podemos darle continuidad a la oferta”, detalló.

El contexto del mercado marcado por la volatilidad

El presidente de Nissan también expresó que “este primer trimestre estuvo un poco por debajo de las expectativas en cuanto a demanda”. En su análisis, argumentó que si bien los patentamientos estuvieron un poco por debajo, lo que sí se vio muy afectado fue la venta a concesionarios.

“Hay una altísima disponibilidad, tanto en los concesionarios como en las marcas, hay que ir reacomodando de a poco todo para que la rentabilidad no se destruya”.

El flujo de la Nissan Frontier sí puede verse afectado por la caída del acuerdo

De la misma forma, sumó: “Estimábamos una industria de patentamientos alrededor del 15 o 20% más alta de lo que está ocurriendo”.

Sobre el rol que va a jugar Nissan en este nuevo contexto, estimó que estarán en un share market del 2,5% al 2,6% en estos meses, pero proyectan recuperar lugar cuando el nuevo Kicks gane mercado y tengan buen volumen de Frontier.

En el cierre de su análisis, responsabilizó a la tasa de interés como el causal de las bajas en las ventas en relación a las proyecciones para este mes. “En nuestra industria, es súper importante poder financiar vehículos”, explicó. En ese sentido, remarcó que las tasas están “un poco altas”, por lo que pudo “haber habido alguna retracción de compra a través del canal de financiación”.

El análisis del tipo de cambio y comportamiento del consumidor

“Este dólar a $1360, $1380 hace que, por un lado, la importación sea más accesible, pero los autos en dólares resulten caros”, remarcó. Siguiendo esa línea, Flammini advirtió que puede haber consumidores a la espera de una devaluación para vender los dólares, tener más pesos y salir al mercado.

Para él, esta visión es errónea y considera que “hoy es un buen momento para comprar un auto”. Así, el ejecutivo no ve espacio para aumentos de precios en el corto plazo.