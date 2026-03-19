Nuevo Audi Q3: diseño, confort y disfrute por el manejo

Pocas cosas resultan más estimulantes para los aficionados a los autos que subirse a un Audi. Y más a un nuevo modelo, como el Audi Q3 que acaba de llegar al país y que fue presentado en la noche del jueves, con un evento de avanzada en Audi Lounge, en uno de los vértices de Barrio Parque, en la Ciudad de Buenos Aires junto a invitados especiales, partners estratégicos, prensa y creadores de contenido. Durante la noche la premisa fue una: conocer de cerca las novedades del modelo y vivir una experiencia inmersiva en torno a su espíritu contemporáneo.

Nuevo Audi Q3

El Audi Q3 se presenta como “diseñado para la vida”. Es un SUV que combina un diseño distintivo, innovación digital y dinámica de manejo, con toda la confiabilidad que otorga una marca con 117 años de historia y que, como si fuera poco, ya no sólo puede verse en las avenidas de Buenos Aires, sino también en los circuitos de Fórmula 1 de cada rincón del planeta.

Directivos e invitados, junto al nuevo SUV que combina un diseño impactante, innovación digital y dinámica de manejo.

“Es un lanzamiento muy importante para nosotros, y nos llena de orgullo porque el auto es muy equilibrado en todos sus aspectos”, destacó Conrado Wittstatt, gerente general de Audi Argentina. “Es un vehículo que cuando uno se sube, siente que es algo distinto: el tablero envolvente y digital, con una posición de manejo increíble y unas butacas que te envuelven, y que además sobresale en seguridad”, agregó.

El Audi Q3 es uno de los modelos de mayor volumen de la marca y la puerta de entrada al segmento SUV de Audi. Representa la evolución del ADN Audi, con fuerte foco en diseño, digitalización y tecnología aplicada a la experiencia de conducción.

El Audi Q3 representa la evolución del ADN Audi, con fuerte foco en diseño, digitalización y tecnología aplicada a la experiencia de conducción.

En Argentina, la nueva familia Q3 está compuesta por cuatro versiones —Q3 Advanced, Q3 Advanced Plus, Q3 Sportback Advanced y Q3 Sportback Advanced Plus—, todas equipadas con un motor 1.4 TFSI de 150 CV asociado a la transmisión S tronic de siete marchas, con una palanca selectora ubicada detrás del volante, lo que además da una mayor sensación de espacio interior. Esta configuración, eficiente y equilibrada, ofrece una respuesta ágil tanto en ciudad como en ruta, con consumos optimizados y un manejo confortable que transmite la solidez y serenidad características de los SUV de la marca.

Los invitados pudieron realizar un test drive para vivir el lanzamiento en primera persona.

“Es un auto muy sólido en su construcción, con una insonorización que realmente se destaca”, adelantó Wittstatt en la previa al test drive que se hizo por la zona. Todo verdad: un andar suave, un motor que responde y una estética distintiva que atraía las miradas de propios y ajenos.

Ese diseño exterior muestra una evolución clara: líneas más precisas, mayor presencia visual y un lenguaje que acentúa la deportividad sin perder versatilidad. Sus proporciones robustas se combinan con iluminación 100% LED Plus, incluyendo los anillos Audi iluminados en la parte trasera, mientras que la variante Sportback suma una silueta más estilizada gracias a la caída del techo que acentúa su perfil dinámico.

Creadoras de contenido conocieron el nuevo Audi Q3.

Arte en vivo en Audi Lounge.

Las diferencias entre versiones se manifiestan principalmente en sus niveles de equipamiento, que se pueden conocer en cualquiera de las concesionarias. Diferencias que el conocedor de Audi sabe apreciar: el techo panorámico, los asientos deportivos, el portón trasero eléctrico, el asistente de estacionamiento con cámara (con una calidad sobresaliente, aún en la oscuridad), las llantas de 18 pulgadas y un completo paquete de asistencias como control crucero adaptativo y frenado automático de emergencia.

En términos de practicidad, el Nuevo Audi Q3 conserva una de sus grandes virtudes: la versatilidad. El baúl ofrece 488 litros, ampliables a 575 litros con los asientos traseros rebatidos, y alcanza hasta 1.386 litros en el Q3 SUV o 1.289 litros en el Sportback con los respaldos abatidos, convirtiéndolo en un aliado ideal para acompañar el ritmo de vida contemporáneo. “Es un auto familiar, pero que además ofrece distintas variantes, para todos los amantes de los autos, no para aquellos que simplemente quieren ir de un lugar a otro, sino para los que realmente disfrutan manejar”, dice Wittstatt.

“El nuevo Audi Q3 viene a reforzar la etapa de evolución que iniciamos con los últimos lanzamientos en Argentina. Este modelo refleja la dirección hacia la que avanzamos: más diseño, más tecnología y una experiencia Audi cada vez más completa para nuestros clientes”, destaca Wittstatt. Con la llegada de la nueva familia Audi Q3, la marca reafirma su compromiso con la innovación, el diseño y la tecnología aplicada a la movilidad premium.

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