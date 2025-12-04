Nuevo Volkswagen Taos: más tecnología, seguridad y un diseño renovado

Cinco años después de su llegada al mercado local, el VW Taos presenta su primer rediseño. El SUV, uno de los más elegidos de la marca en la región, introduce mejoras en equipamiento, tecnología y seguridad, además de un renovado lenguaje estético que lo acerca a las últimas tendencias globales de la automotriz.

Fabricado ahora en México, el modelo mantiene su planteo familiar y su configuración de motor 1.4 TSI de 150 CV con transmisión automática Tiptronic de 8 velocidades, un conjunto reconocido por su equilibrio entre eficiencia y respuesta. Las versiones disponibles continúan siendo tres: Comfortline, Highline y Highline Bitono.

Diseño: una estética más moderna

El Nuevo Taos incorpora un frontal actualizado con una parrilla renovada y faros LED con tecnología IQ Light, que mejoran la iluminación y le dan una firma visual más marcada. También suma nuevos diseños de llantas —de 18 y 19 pulgadas, según la versión— y un conjunto de faros traseros rediseñados, unidos por una barra luminosa que refuerza su identidad nocturna.

IGNACIO ARNEDO

En el interior, el modelo adopta un tablero rediseñado con nuevas terminaciones y una pantalla de infoentretenimiento semiflotante. Se incorporan materiales de mejor calidad, iluminación ambiental en diez colores y un esquema cromático que varía entre versiones para reforzar la percepción de categoría.

IGNACIO ARNEDO

Conectividad y experiencia a bordo

Una de las grandes novedades del modelo es la llegada de Mi VW Connect, la plataforma que permite vincular el auto con el usuario para acceder a funciones, alertas y datos del vehículo en tiempo real. Además, todas las versiones equipan el sistema multimedia VW Play Connect con pantalla de 10 pulgadas, conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, y base de carga inalámbrica ventilada.

El equipamiento se completa con climatizador automático de dos zonas, acceso y arranque sin llave, cuatro puertos USB-C, asientos con regulación eléctrica y un baúl amplio que mantiene su orientación familiar. El “Driving Mode Selection” permite elegir entre cuatro modos de conducción para adaptar la respuesta del vehículo a cada situación.

IGNACIO ARNEDO

Seguridad y asistencias

El nuevo Taos incorpora un paquete más robusto de asistencias a la conducción, un aspecto clave en los últimos lanzamientos del segmento. A los seis airbags y el control electrónico de estabilidad se suman sistemas como frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo, detector de punto ciego y asistente de tráfico cruzado trasero.

Las versiones más equipadas añaden Travel Assist —que combina ACC y Lane Assist para ofrecer una conducción semiautónoma—, Emergency Assist y regulación automática de luces. Estas funciones, habituales en segmentos superiores, contribuyen a que el modelo mantenga un posicionamiento competitivo.

IGNACIO ARNEDO

Versiones y disponibilidad

La gama incluye la Comfortline, con un equipamiento ya completo para el segmento; la Highline, que añade una parrilla frontal iluminada, techo panorámico y sistema de sonido con subwoofer; y la Highline Bitono, que suma detalles estéticos distintivos como el techo y los espejos en negro.

IGNACIO ARNEDO

El Nuevo VW Taos ya se encuentra disponible en los concesionarios oficiales de la marca en todo el país, con una paleta de seis colores y distintos paquetes de accesorios y mantenimiento previstos por la firma.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.