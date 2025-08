Ofrecen beneficios para alquilar y comprar autos 0km para profesionales

Recientemente DiDi realizó una alianza con Autonomy para ofrecerle acceso al 0km propio a sus mujeres conductoras. Así lo definió Delfina Orlando, gerente de Comunicaciones Senior para DiDi Cono Sur: “La alianza con Autonomy, empresa de alto impacto que tiene que ver con el rentar autos, quiere acercar a las conductoras a un beneficio exclusivo para que accedan a un auto 0km".

“Primero, con la posibilidad de alquilar y, luego, con la compra a los 18 meses. Es la primera vez que hacemos este tipo de alianzas exclusivas para conductoras“, añadió. La propuesta, agrega, surge en el marco de la Academia de Mujeres Conductoras, un programa de la empresa de movilidad que busca ”disminuir la brecha de género en la industria" y acercar herramientas y capacitaciones a su personal femenino.

Según datos de una de las principales plataformas e-commerce del país, en los últimos años se duplicó la cantidad de mujeres que buscan adquirir autos 0km.

¿Cómo llegar al 0km?

Según datos oficiales, menos del 15% de las licencias de conducir profesionales son expedidas a mujeres. Orlando explica que la incorporación de conductoras registradas a la empresa de movilidad creció 120,5% en el último año.

De las conductoras registradas allí, el 70% es el principal sostén económico de su hogar; el 76% son madres y el 80% asume tareas de cuidado de niños y adultos mayores; el 52% genera ganancias a través de la plataforma como única fuente de ingresos.

“Cada vez más mujeres eligen la plataforma como una herramienta para generar ganancias de forma flexible, tener independencia económica con herramientas de seguridad y compatible con sus responsabilidades personales y familiares. Tienen autonomía porque manejan y trabajan en los horarios que quieren. Del total de conductores de autos y motos registrados en DiDi (hoy, unos 450.000), pasamos de un 8% de mujeres en 2023 cuando iniciamos actividades aquí al 12% en 2025″, aportó Orlando.

La propuesta de acceso al 0km está habilitada para todos los conductores, pero para el cupo femenino hay acciones específicas para disminuir la brecha de género en la industria de la movilidad argentina.

Al año la conductora tendría la capacidad de comprar el auto que alquiló a través de esta iniciativa

Así, el nuevo proceso inicia a través del programa “Rent To Own” de Autonomy, que da la posibilidad de alquilar una unidad y, llegados 18 meses, tener la opción de compra de la unidad. La alianza se enfoca, por el momento, únicamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Por el modelo Rent to Own alquilamos autos 0km con opción a compra de 12 a 18 meses. Además, tenemos acuerdos con terminales automotrices para adquisición y renovación de flota, incluyendo una fuerte apuesta por vehículos eléctricos. Mediante la alianza ofrecemos vehículos exclusivos para mujeres usuarias de DiDi; condiciones especiales de ingreso (promociones y facilidades); comunidad de soporte entre conductora y beneficios adicionales”, dijo el Head of Partner & Customer Success de Autonomy, Manuel Cinto Aguirre.

“El objetivo es que, a los 12 meses de alquilar la unidad elegida por la conductora, pueda tener la posibilidad de compra, mediante el mismo monto del alquiler o menos. Hoy, las conductoras que forman parte del programa tienen acceso a vehículos 0km de distintas marcas y modelos, todos con mantenimiento incluido y soporte 24/7”, afirmó Aguirre.

Las unidades 0km ofrecidas a las conductoras profesionales son: Toyota Yaris, Volkswagen Polo Track, Fiat Cronos, Renault Logan, Renault Kangoo, Renault E-Kwid y BAIC EU5.

Se exige la licencia con categoría profesional porque permite el transporte de pasajeros y el auto que se alquila está asegurado para auto remis. Y, cuando la opción de compra es validada por Autonomy, sigue recibiendo sus servicios y beneficios, por ejemplo, si el vehículo tiene algún siniestro, la empresa le da otro mientras se realiza el arreglo.

Cristina Cortazo, conductora de DiDi con 30 años en el transporte de pasajeros afirmó que esta propuesta es importante porque la conductora que no tiene vehículo va a poder alquilar uno con opción a compra con una buena financiación. “No todas tenemos la solvencia económica o los requisitos que te piden hoy en día para sacar un vehículo [por otro lado]”, completó.