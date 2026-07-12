Para vender más, una automotriz vende autos en cuotas y la primera se paga a los 60 días de la compra

Chevrolet lanzó nuevamente opciones de financiación para sus vehículos
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Aunque el financiamiento perdió participación este año respecto del mismo período de 2025, continúa siendo una de las principales herramientas para impulsar las ventas de vehículos 0km. De acuerdo con datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), entre enero y mayo se patentaron 273.819 unidades, de las cuales 116.087 fueron adquiridas mediante algún tipo de crédito.
En otras palabras, el 42,4% de las operaciones se realizó con financiación, es decir, cuatro de cada 10 vehículos vendidos. Este escenario cobra especial relevancia en un mercado que acumuló una retracción del 9,9% durante el primer semestre del año.
Sin embargo, hubo automotrices que lograron incrementar sus ventas durante la primera mitad del año, como es el caso de Chevrolet; que para sostener el crecimiento de las ventas, informó las condiciones de compra de autos en cuotas para julio (los modelos señalados con un asterisco permiten el pago de la primera cuota hasta en 60 días):
- Chevrolet Onix y Onix Plus: tasa 0 a 12 meses con un tope de hasta $25.000.000 (*).
- Chevrolet Onix y Onix Plus: tasa 0 a 18 meses con un tope de hasta $22.000.000.
- Chevrolet Onix y Onix Plus: tasa 0 a 24 meses con un tope de hasta $20.000.000.
- Chevrolet Onix y Onix Plus: financiación de hasta $25.500.000 a 48 meses, con una tasa del 26,9%.
- Chevrolet Sonic: tasa 0 a 12 meses con un tope de hasta $28.000.000 (*).
- Chevrolet Sonic: tasa 0 a 18 meses con un tope de hasta $25.000.000.
- Chevrolet Sonic: tasa 0 a 24 meses con un tope de hasta $22.000.000.
- Chevrolet Tracker: tasa 0 a 12 meses con un tope de hasta $27.000.000 (*).
- Chevrolet Tracker: tasa 0 a 18 meses con un tope de hasta $26.000.000.
- Chevrolet Tracker: tasa 0 a 24 meses con un tope de hasta $19.000.000.
- Chevrolet Tracker: financiación de hasta $34.000.000 a 48 meses, con una tasa del 25,9%.
- Chevrolet Spin: tasa 0 a 12 meses con un tope de hasta $24.000.000 (*).
- Chevrolet Spin: tasa 0 a 18 meses con un tope de hasta $18.000.000.
- Chevrolet Spin: financiación de hasta $25.000.000 a 30 meses, con una tasa del 24,9%.
- Chevrolet Spin: financiación de hasta $26.500.000 a 18 meses, con una tasa del 15,9%.
- Chevrolet Montana: tasa 0 a 12 meses con un tope de hasta $30.000.000 (*).
- Chevrolet Montana: tasa 0 a 18 meses con un tope de hasta $18.000.000.
- Chevrolet Montana: financiación de hasta $32.000.000 a 30 meses, con una tasa del 23,9%.
- Chevrolet S10 WT y Z71: tasa 0 a 12 meses con un tope de hasta $30.000.000 (*).
- Chevrolet S10 WT y Z71: tasa 0 a 18 meses con un tope de hasta $25.000.000.
- Chevrolet S10 WT y Z71: financiación de hasta $40.000.000 a 18 meses, con una tasa del 19,9%.
- Chevrolet S10 WT y Z71: financiación de hasta $30.000.000 a 30 meses, con una tasa del 25,9%.
- Chevrolet S10 LTZ y High Country: tasa 0 a 12 meses con un tope de hasta $35.000.000 (*).
- Chevrolet S10 LTZ y High Country: tasa 0 a 18 meses con un tope de hasta $30.000.000.
- Chevrolet S10 LTZ y High Country: financiación de hasta $50.000.000 a 30 meses, con una tasa del 25,9%.
- Chevrolet Trailblazer: tasa 0 a 12 meses con un tope de hasta $43.000.000 (*).
- Chevrolet Trailblazer: tasa 0 a 18 meses con un tope de hasta $30.000.000.
- Chevrolet Trailblazer: financiación de hasta $50.000.000 a 30 meses, con una tasa del 25,9%.
- Chevrolet Silverado: tasa 0 a 12 meses con un tope de hasta $15.000.000 (*).
- Chevrolet Spark EUV: tasa 0 a 12 meses con un tope de hasta $15.000.000 (*).
- Chevrolet Spark EUV: financiación de hasta $30.000.000 a 18 meses, con una tasa del 19,9%.
- Chevrolet Spark EUV: financiación de hasta $30.000.000 a 30 meses, con una tasa del 29,9%.
- Chevrolet Captiva PHEV: tasa 0 a 12 meses con un tope de hasta $30.000.000 (*).
- Chevrolet Captiva PHEV: tasa 0 a 18 meses con un tope de hasta $26.500.000.
- Chevrolet Captiva PHEV: financiación de hasta $36.500.000 a 30 meses, con una tasa del 24,9%.
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