Patentarán autos 0km con el sistema de TelePASE incluido

La forma de pago de los peajes en la Argentina atraviesa un profundo proceso de transformación. La jurisdicción pionera fue la Ciudad de Buenos Aires, que hace algunos años implementó un sistema de cobro sin cabinas ni barreras tradicionales y avanzó hacia el esquema llamado Free Flow. De hecho, durante este año dejarán de aceptarse los pagos en efectivo en los pocos puntos con los que todavía cuentan.

En este contexto, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) lanzó la campaña “Tu 0km sin barreras”, que consiste en la entrega del dispositivo TelePASE a todos los concesionarios del país, para que lo incorporen a las unidades 0 km de manera gratuita (siempre que el cliente final lo acepte). De esta manera, el auto tendrá desde el momento del patentamiento, el dispositivo colocado.

Atravesar un peaje Free Flow sin TelePASE representa una multa de $119.776 en enero

El objetivo de esta campaña es acompañar y dar mayor visibilidad al proceso de eliminación del pago manual en las autopistas, una transformación que se traduce en menor siniestralidad vial.

Según Autopistas Urbanas (AUSA), una de las entidades que tuvieron participación en esta campaña, las cabinas de peaje eran un foco de choques, desde vehículos que no lograban frenar a tiempo hasta maniobras riesgosas por cambios de carril ante errores de cabina, situaciones que además ponían en riesgo a los trabajadores. A estos aspectos se suman beneficios operativos, como menos demoras, menor contaminación sonora, mayor fluidez del tránsito y más comodidad para los usuarios.

Al margen de la Capital Federal, los peajes del resto de las provincias siguen siendo tradicionales Ricardo Pristupluk - LA NACION

“Se logró un paso importante, ya que, si bien en las autopistas porteñas el dispositivo es obligatorio para evitar infracciones, también resulta útil para todos los argentinos, ya que, por ejemplo, quienes visiten la Ciudad de Buenos Aires podrán circular sin inconvenientes y evitar multas al atravesar un peaje inteligente”, comentó Roberta Ramos Oromi, Gerente Comercial y Producto de AUSA.

Además, se debe tener en cuenta el avance de esta modalidad de pago en el país. La Ciudad de Buenos Aires cuenta prácticamente con el sistema unificado en todas sus autopistas y se prevé que empiece a expandirse en rutas nacionales.

Cómo funciona el sistema

En primer lugar, el concesionario va a recibir el TelePASE gratuito enviado por Acara. El segundo paso lo realiza el área administrativa del concesionario, ya que asigna un usuario y una contraseña para acceder a la web de UNIPASE, datos que son enviados por el departamento de socios. Desde allí se gestiona la vinculación inicial del dispositivo con la unidad 0km.

Cabe aclarar que el personal del concesionario no vincula al medio de pago elegido, sino que lo lleva a cabo más adelante el nuevo dueño del vehículo.

El dispositivo debe activarse en el concesionario Shutterstock

Luego, el cliente debe ingresar a la página de TelePASE con esos datos (o generar un usuario si aún no está registrado) para completar la activación. En ese proceso deberá seleccionar la opción “retirar en punto de colocación”, lo que habilita la instalación del dispositivo en el vehículo.

“Es importante que la gestión de la activación se realice por completo dentro del concesionario, de esa manera podemos garantizar el servicio y la correcta experiencia de cliente”, comentaron desde Acara.