Peajes inteligentes, licencia de conducir digital y VTV: todo lo que hay que saber

Después de un año de preparación, con insinuaciones, algunas pistas y el adelanto semanas atrás del vocero Manuel Adorni, finalmente el Gobierno confirmó los cambios en el Código de Tránsito, que incluyó modificaciones en la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la importación de vehículos, la obtención y renovación de la licencia de conducir, el funcionamiento de los peajes en rutas nacionales y un agregado sobre la conducción autónoma, según consta en el Decreto 196/2025.

Lo primero que hay que entender sobre los cambios es que no serán instantáneos. Cada una de las reglamentaciones llevará un tiempo de adaptación hasta que se consoliden los sistemas y se aceiten los mecanismos para llevarlos a cabo. En algunos casos, que se implementen las modificaciones dependerá de que cada jurisdicción se adhiera a las modificaciones al nuevo código, ya que las mismas guardan la potestad de no hacerlo y seguir con las reglamentaciones actuales.

Cambian los plazos de la VTV

Una de las primeras modificaciones que forman parte del paquete afecta a la VTV o Revisión Técnica Vehicular Obligatoria (RTO). Ahora, la primera verificación particular se hará a los cinco años y una vez cumplido el décimo año de antigüedad, se hará cada dos. Aquellos vehículos que superen los diez años de antigüedad continuarán teniendo la obligación de realizarla anualmente.

Otro cambio relevante al respecto es que cualquier taller o concesionario con el equipamiento necesario podrá convertirse en un centro verificador, una decisión del Gobierno con la intención de que el sector privado pueda ingresar al sistema de verificación vehicular. Para que un privado pueda poner un centro de VTV, deberá cumplir con una serie de requisitos, como contar con un ingeniero en planta que responda ante cada inspección y que integre una base de datos nacional donde se recopilarán todas las inspecciones del país.

Una particularidad de la norma es que no se podrá realizar la verificación en cualquier distrito, ya que un condicionante será la decisión que tome la jurisdicción en la que se encuentra radicada cada vehículo. Por ejemplo, un auto que resida en un lugar que adhirió a la norma, podrá realizar la VTV en cualquier otro que también haya adherido a la misma,, pero no en una que decidió continuar con la normativa vieja: “Si tu jurisdicción no adhiere, sólo podrías tramitar la inspección allí”, aclararon desde el Gobierno.

Cuáles son las modificaciones en la Licencia de Conducir

Otro de los cambios que dispusieron desde la Secretaría de Transporte, a cargo de Franco Mogetta, que trabajó en conjunto con el Ministerio de Desregulación, conducido por el ministro Federico Sturzenegger, fue la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI). A partir de ahora, simplemente las licencias nacionales de tipo C, D y/o E serán válidas para el transporte interjurisdiccional de cargas y pasajeros.

Además, la licencia digital será válida en todo el país para circular y podrá ser renovada de manera remota con una constancia de aptitud física otorgada por profesionales registrados ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Como agregado, si bien continúa en la normativa que la licencia se debe emitir en el mismo distrito que figura en el documento, en el caso de un cambio de domicilio no será necesario reemitirla, solamente se deberá avisar de manera remota la modificación para su actualización digital.

En el caso de los menores que obtuvieron su licencia de conducir antes de cumplir la mayoría de edad, ya no deberán rendir nuevamente el teórico-práctico a los 18 años y sólo tendrán que volver a emitir la licencia si incurren en faltas graves durante los primeros dos años.

Por último, los cambios en esta materia incluyen cambios en los plazos de vigencia de las licencias de conducir. A partir de ahora, la primera licencia tendrá una vigencia de cinco años de los cuales los primeros dos serán una especie de “período de prueba”, donde “si la persona comete faltas graves en los primeros dos años, se le suspende la licencia y tienen que rendir de nuevo”, según se expresa en un documento compartido a este medio.

Nuevas facilidades para la importación de vehículos

Se confirmó también la eliminación de la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) para la importación de vehículos en serie, lo que implica que las automotrices que quieran traer nuevos vehículos al país ya no será necesario tramitar la homologación para que circulen en el país, sino que se tomarán como válidos los estándares de seguridad reconocidos por los países que cuentan con una alta exigencia en la materia, como Estados Unidos, Australia y los miembros de la Unión Europea.

Los particulares podrán importar vehículos obteniendo el Certificado de Seguridad Vehicular a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) Shutterstock

En el caso de los particulares que quieran traer vehículos de afuera, se habilitará la opción de certificar la seguridad sacando un Certificado de Seguridad Vehicular, que deberá ser presentado ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y es válido para una unidad, no un modelo.

Finalmente, también se liberará la importación de autopartes, por lo que dejará de existir el Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS). Sin embargo, sí se deberá contar con las certificaciones de seguridad IRAM que validen la calidad de las piezas. El objetivo de la medida, según explicaron desde el Gobierno, es apuntar a que se genere una mayor oferta de autopartes a un menor precio y que los consumidores puedan acceder con mayor facilidad a las mismas.

Peajes inteligentes y la llegada de la conducción autónoma

El último cambio del paquete es el referido a los peajes, la tipificación de la conducción autónoma y modificaciones en las habilitaciones de casas rodantes, acoplados y remolques. Sobre los primeros, el Gobierno estableció que a partir de 2027, todas las rutas nacionales deberán tener peaje “Free Flow”. Es decir, no tener barrera ni cabina de cobro. Con ese objetivo, se establecieron diferentes plazos y etapas:

Fines de 2025: cabinas manuales y automáticas conviven y es obligatorio que existan cobros sin intervención humana.

Fines de 2026: se busca que la mitad de las rutas nacionales tengan Free Flow y la otra mitad se encuentre adherida al sistema de TelePASE.

Mediados de 2027: Free Flow en todos los peajes nacionales.

Una de las marcas más avanzadas en lo que respecta a la tecnología de la conducción autónoma es Tesla Unsplash

Respecto a la conducción autónoma, se estableció en la normativa las mínimas bases para el potencial arribo en un futuro de vehículos que cuenten con esta tecnología. En la actualidad, únicamente Alemania, Estados Unidos y Japón permiten, en algunas áreas, la conducción autónoma nivel tres. “En nuestras rutas reduciría la probabilidad de choques frontales básicamente a cero, salvando a miles de familias anualmente de una tragedia”, definió en X el ministro.

Además, comentó que la conducción autónoma tiene otra ventaja, ya que: “al operar indistintamente en día o noche, permitirá el lanzamiento de caravanas de camiones a la noche, cuando las rutas están vacías, caravanas que harán el trayecto interurbano llegando a puertos adyacentes a las ciudades”, vaticinó sobre su implementación en el futuro Sturzenegger. Para finalizar, se eliminó la habilitación especial de casas rodantes y se autorizó la libre homologación de trailers, acoplados y remolques.

