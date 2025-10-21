Peugeot presentó el nuevo 408, un mix perfecto de tecnología, diseño y confort

Pocos objetos dicen tanto de una persona como el auto que maneja. Del mismo modo que una remera, un reloj o un par de zapatillas permiten sacar algunas conclusiones, el nuevo Peugeot 408 dice mucho sobre aquellos que se acercan a las concesionarias a consultar por él. Personas que buscan algo distinto, para quienes el estilo de vida y el bienestar guardan relación con el auto que se maneja. Porque esta nueva versión del clásico francés es más que un vehículo: es una experiencia inmersiva respaldada por el diseño, la tecnología y la identidad de siempre.

El estreno se realizó en la Estancia Vigil -una extensión de la Casa Vigil de Mendoza, situada a una hora de la ciudad de Buenos Aires- y fue todo un acierto desde lo estético y lo sensorial. En un entorno cuyano, sofisticado y elegante, rodeado de viñedos y barricas, Peugeot puso en marcha la presentación del 408, un vehículo que combina la elegancia de un sedán, la robustez de un SUV y la deportividad de un coupé, convirtiéndose en un vehículo único en su categoría.

Peugeot en Estancia Vigil, un pedacito de Mendoza en pleno Cardales.

Secundado por grandes clásicos en la historia de la marca -los modelos 403, 406 y 407 custodiaban el ingreso- el 408 se impuso desde cualquier ángulo: la “mirada” inequívocamente Peugeot, el largo capó esculpido y de un contorno periférico, los Matrix LED de los faros, el nuevo emblema de la marca y unas llantas diamantadas de 20 pulgadas que se imponen a primera vista, y crean un efecto visual sorprendente cuando empiezan a girar a baja velocidad.

Dentro del lanzamiento del Peugeot 408, la marca eligió rememorar 3 autos históricos de la saga 400. Dos de ellos diseñados por el legendario Pininfarina.

También estuvieron presentes los nuevos Peugeot 3008 y 5008.

“El nuevo Peugeot 408 es disruptivo, no existe ningún otro auto de estas características en el mercado argentino”, dijo Franklin Bendahan, brand manager de Peugeot Argentina. “Es un sedán con porte de coupe y caída fastback, y tiene una postura más relacionada con los crossovers y SUVs. Peugeot siempre se caracterizó por ofrecer a sus clientes una experiencia diferencial: innovación, tecnología, novedades”, agregó.

Todos los detalles

Tras el cristal exterior, un interior que expone altas dosis de elegancia, tecnología y confort. El Peugeot i-Cockpit 3D y la pantalla de 10 pulgadas se imponen por detrás del volante, reducido en tamaño pero perfecto en funcionalidad. Iluminación ambiente que favorece el bienestar al conducir, junto a asientos calefaccionables y con masajeador, confeccionados en cuero alcántara, con costuras en contraste que realzan cada silueta.

La seguridad es sobresaliente: 6 airbags y más de 10 asistencias a la conducción, como la frenada automática de emergencia con alerta de riesgo de colisión que detecta peatones y ciclistas; alerta activa de cambio involuntario de carril; ayuda al estacionamiento de 360° y lector de carteles de velocidad, entre otras. El 408 es tecnología, pero aplicada al servicio del conductor.

“Con el 208 y el 2008 comenzamos una renovación de todo el segmento C, pero el público reclamaba algo más. Hace dos meses presentamos dos opciones disruptivas, el 3008 y el 5008, y ahora entramos en una segunda etapa, que no es una renovación sino una ampliación, con el 408. Con él no venimos a construir market share, venimos a consolidar la imagen de la marca, disruptiva en diseño y superior en la experiencia de conducción”, sintetizó Bendahan.

Franklin Bendahan, brand manager de Peugeot Argentina.

Soledad Bereciartúa, directora de Comunicación y Prensa de Stellantis, destacó la historia y continuidad de la línea 400, una de las más atractivas de la marca: “El 408 es el más potente de los últimos lanzamientos, con un motor 1.6 de 215 CV potenciado con una caja automática de 8 velocidades. Pero más allá de esta robustez, es un vehículo distinto desde el diseño y que viene a continuar a la saga 400, que siempre fue atractiva y destinada a un cliente exigente, sofisticado, que le guste la elegancia, pero también la deportividad y que priorice el espacio interior, que le guste la potencia y toda la propuesta digital de conducción del 408”, expresó.

Soledad Bereciartúa, directora de Comunicación y Prensa de Stellantis.

“Teníamos el producto estrella del año pasado, el Peugeot 208, el auto más vendido de la Argentina, de producción nacional; y este año nos propusimos recobrar protagonismo en la gama alta de Peugeot”, remarcó Pablo García Leyenda, director Comercial de Stellantis. “En el sector que el público más demanda -los SUVs- Peugeot pisa fuerte con este sedán deportivo con un diseño único en el mercado”, agregó.

Pablo García Leyenda, director Comercial de Stellantis.

Ya disponible en el mercado, el nuevo Peugeot 408 está destinado a acaparar todas las miradas desde el momento en el que empiece a rodar por las calles. Ideal para que todos se pregunten quién está detrás de esa mirada felina, quién maneja un auto así.

El nuevo Peugeot 408

Los invitados tuvieron la oportunidad de hacer un test drive con el nuevo Peugeot 408.

El test drive también incluyó a los modelos 3008 y 5008.

El nuevo Peugeot 408 completa la trilogía del alta gama de la marca.

El nuevo 408 completa la trilogía de alta gama de Peugeot este 2025.

Las dimensiones del volante facilitan la visibilidad al i-Cockpit.

Asientos con masajeador con ocho diferentes opciones.

Tapizados confeccionados en cuero Alcántara, y el techo solar eléctrico.

Caja automática de 8 velocidades.

Tablero digital 3D y pantalla de 10’’.

Espacio interior confortable.

El techo solar eléctrico.

El baúl de un sedán, con la estética de un SUV.

Baúl con capacidad de 536 litros (que llegan a 1611 con el asiento trasero rebatido).

