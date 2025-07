Pocos lo saben: cuál es el auto que más bajo su precio en julio 2025

En un segmento cada vez más competitivo, donde las pickups medianas se consolidaron como una de las categorías estrella del mercado automotor argentino (a pesar de que los autos chicos también recuperaron participación de mercado), Ford tomó la decisión de reducir el precio de la versión más accesible de la Ranger.

La alternativa XL 4x2, modelo base de la línea fabricada en la planta de Pacheco, bajó de $43.387.700 en junio a $42.422.760 en julio, lo que representa una caída del 2,2%. Se trata de una estrategia puntual en una gama que, en promedio, tuvo un ajuste al alza del 0,35%.

Este movimiento ocurre en un contexto donde las pickups producidas en el país —como Hilux, Amarok y la propia Ranger— gozan de una fuerte demanda, tanto interna como a nivel de exportaciones.

La chata del óvalo azul mantuvo en junio el segundo lugar del segmento (detrás de Hilux), con 2091 unidades patentadas y un 4,2% de market share, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara). Estas cifras representan una caída del 2,7% respecto a las que logró el mismo modelo en mayo, pero un 14,5% superiores a las de junio del 2024. En lo que va de 2025 acumula 13.797 ventas y un 4,5% de market share.

En junio la Ranger vendió 2091 unidades

Con el objetivo de mantener la competitividad y sus márgenes de venta frente al de otras automotrices, Ford aumentó sus precios un 0,35% en promedio la gama de Ranger para julio, por debajo de la inflación, quedando de la siguiente manera:

XL 4x2: $42.422.760 (-2,2%)

$42.422.760 (-2,2%) XL 4x4: $49.222.700 (0,8%)

$49.222.700 (0,8%) XLS 4x2 MT: $49.193.300 (0,7%)

$49.193.300 (0,7%) XLS V6 3.0L: $58.293.610 (2,9%)

$58.293.610 (2,9%) Black 4x4 MT: $57.862.500 (0,7%)

$57.862.500 (0,7%) XLT Biturbo 4x2 AT : $57.261.700 (0,8%)

$57.261.700 (0,8%) XLT Biturbo 4x4 AT: $62.027.400 (0,8%)

$62.027.400 (0,8%) LTD Biturbo 4x4 AT: $67.805.690 (-0,2%)

$67.805.690 (-0,2%) LTD+ V6 AWD AT: $73.140.520 (-1,3%)

El interior de la Ford Ranger Black, que figura en $57.862.500 este mes

En este reacomodamiento de la gama de la compañía estadounidense el mayor incremento se dio en la XLS V6 3.0L, que pasó de $56.613.470 a $58.293.610, con una suba del 2,97%. En contraste, las variantes tope de gama se mantuvieron prácticamente estables o bajaron: la LTD Biturbo 4x4 AT retrocedió un 0,2%, y la LTD+ V6 AWD AT, la versión más costosa de la línea, tuvo una leve baja del 1,3%, al pasar de $74.154.760 a $73.140.520.

Estos cambios se dieron luego de que la terminal aumentase sus precios en junio tras varios meses de mantenerlos congelados. El mes pasado las subas estuvieron en línea con lo computado por las demás marcas, que rondaron entre un 1% y 1,9%.