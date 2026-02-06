Podrían llegar 10.000 autos de EE.UU. sin pagar arancel tras el acuerdo

El acuerdo comercial anunciado esta semana entre la Argentina y los Estados Unidos incorpora un capítulo específico para el sector automotor que, por primera vez, habilita el ingreso de vehículos fabricados en suelo estadounidense sin pagar aranceles aduaneros.

La medida, sin embargo, estará limitada por un cupo anual y no contempla beneficios equivalentes para los autos producidos en la Argentina.

Hasta el momento, las unidades que ingresan desde EE.UU. abonan el 35% en concepto de impuesto aduanero. De ahora en más, según el texto del entendimiento alcanzado entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump, se establece un cupo anual de hasta 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos que podrán ingresar al país con arancel cero.

Un cupo acotado y no automático

El beneficio no implica una apertura general del mercado, ya que las primeras 10.000 unidades que ingresen dentro del año calendario lo harán sin arancel, mientras que cualquier excedente deberá pagar la alícuota habitual. El cupo no prevé incrementos automáticos con el paso del tiempo y se asignará según el orden en que se vayan generando las solicitudes.

Cualquier excedente del cupo deberá pagar la alícuota habitual

A diferencias del cupo de 50.000 unidades electrificadas que el Gobierno estableció anteriormente y beneficio a las marcas chinas, el acuerdo alcanza a los autos de pasajeros, híbridos, eléctricos y algunos utilitarios, incluyendo vehículos con motorizaciones nafteras, diésel y electrificadas, además de determinadas camionetas de gran tamaño.

Reconocimiento de normas técnicas: un cambio relevante

Más allá del aspecto impositivo, uno de los puntos centrales para el sector es el reconocimiento mutuo de estándares de seguridad y emisiones. La Argentina aceptará vehículos fabricados en Estados Unidos que cumplan con las normas FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards) sin exigir ensayos o certificaciones adicionales a nivel local.

En la práctica, bastará con una declaración jurada del fabricante y la identificación del vehículo para acreditar el cumplimiento normativo. Este punto apunta a reducir barreras técnicas no arancelarias, que históricamente encarecieron y demoraron la homologación de modelos importados desde mercados extrazona.

La Argentina aceptará vehículos fabricados en Estados Unidos que cumplan con las normas FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards) sin exigir ensayos o certificaciones adicionales a nivel local FOCKE STRANGMANN - AFP

Sin beneficios para los autos argentinos

El esquema acordado no es recíproco. El texto no prevé ningún tratamiento preferencial para vehículos fabricados en la Argentina que se exporten a Estados Unidos, más allá de las condiciones generales del régimen estadounidense.

De este modo, el impacto del acuerdo automotor se concentra exclusivamente en el mercado interno argentino, ampliando la posibilidad de ingreso de modelos de fabricación estadounidense bajo condiciones más favorables, pero sin modificar el acceso de la industria local al mercado norteamericano.

El acuerdo no contempla el ingreso de vehículos fabricados en el país a los Estados Unidos sin pagar el arancel FREDERIC J. BROWN - AFP

El acuerdo aún no entró en vigor y deberá ser aprobado por el Congreso argentino para su implementación plena. Recién a partir de esa instancia se conocerán los detalles operativos del cupo, los plazos y los mecanismos administrativos para su utilización.