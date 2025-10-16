Precios de Ford actualizados con el nuevo dólar: cuánto cuestan en octubre 2025

El sector automotor continúa con las ventas en alza, marcando un septiembre con 55.827 vehículos vendidos, lo que representó un 1,7% más que en agosto y un 27,8% superior respecto a su comparación interanual.

En lo que refiere a la política de aumentos de las automotrices, los primeros meses las subas se ubicaron por debajo de la inflación. Sin embargo, a raíz de distintas políticas propias de cada marca y los movimientos cambiarios, en los últimos dos meses, el promedio de aumento estuvo en torno al 4%.

El desafío tanto para las terminales como para importadores es definir la política de precios que mejor se adapte a sus beneficios en medio de un mercado mucho más competitivo producto de la llegada de más marcas y modelos. Para ello, cada automotriz eligió para este mes un rumbo y en el caso de Ford optaron por realizar una suba del 3,8% en promedio para este mes, quedando sus precios de lista de la siguiente manera:

Precios de Ford para octubre 2025

RANGER

4X2:

XL: $47.485.500

$47.485.500 XLS MT: $55.014.400

$55.014.400 XLT Biturbo 4x2 AT: $63.397.320

Ford Ranger

4X4:

XL: $54.496.930

$54.496.930 XLS V6 3.0L: $66.624.100

$66.624.100 Black MT: $64.709.500

$64.709.500 XLT Biturbo AT: $68.673.630

$68.673.630 LTD Biturbo AT: $74.356.920

$74.356.920 LTD+ V6 AWD AT: $82.903.740

Ford Ranger Black

TERRITORY

SEL: $46.000.500

$46.000.500 Titanium: $55.456.800

Nuevo Ford Territory

BRONCO SPORT

Big Bend 1.5L 4WD AT: $59.569.000

$59.569.000 Badlands 2.0L 4WD AT: $66.318.100

Ford Bronco Sport Ford

MAVERICK

Maverick XLT: $52.768.000

$52.768.000 Maverick Tremor: $63.026.900

$63.026.900 Maverick Lariat: $60.325.090

Ford Maverick Tremor

KUGA HÍBRIDO

Platinum: $79.885.300

Ford Kuga híbrido

BRONCO

Badlands: $142.608.000

Ford Bronco Badlands

RANGER RAPTOR

Ranger Raptor 3.0L V6: $119.791.100

Ford Ranger Raptor

F-150

Lariat híbrida: $128.347.200

$128.347.200 Tremor: $135.477.600

$135.477.600 Raptor: $163.999.200

Ford F-150 Tremor

EVEREST

Titanium: $87.049.300