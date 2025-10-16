LA NACION

Precios de Ford actualizados con el nuevo dólar: cuánto cuestan en octubre 2025

Las automotrices realizaron ajustes en los últimos dos meses en los valores de sus listas; cómo quedaron los modelos del óvalo

La Ford Ranger arranca en los $47.485.500
El sector automotor continúa con las ventas en alza, marcando un septiembre con 55.827 vehículos vendidos, lo que representó un 1,7% más que en agosto y un 27,8% superior respecto a su comparación interanual.

En lo que refiere a la política de aumentos de las automotrices, los primeros meses las subas se ubicaron por debajo de la inflación. Sin embargo, a raíz de distintas políticas propias de cada marca y los movimientos cambiarios, en los últimos dos meses, el promedio de aumento estuvo en torno al 4%.

El desafío tanto para las terminales como para importadores es definir la política de precios que mejor se adapte a sus beneficios en medio de un mercado mucho más competitivo producto de la llegada de más marcas y modelos. Para ello, cada automotriz eligió para este mes un rumbo y en el caso de Ford optaron por realizar una suba del 3,8% en promedio para este mes, quedando sus precios de lista de la siguiente manera:

Precios de Ford para octubre 2025

RANGER

4X2:

  • XL: $47.485.500
  • XLS MT: $55.014.400
  • XLT Biturbo 4x2 AT: $63.397.320
Ford Ranger
4X4:

  • XL: $54.496.930
  • XLS V6 3.0L: $66.624.100
  • Black MT: $64.709.500
  • XLT Biturbo AT: $68.673.630
  • LTD Biturbo AT: $74.356.920
  • LTD+ V6 AWD AT: $82.903.740
Ford Ranger Black
TERRITORY

  • SEL: $46.000.500
  • Titanium: $55.456.800
Nuevo Ford Territory
BRONCO SPORT

  • Big Bend 1.5L 4WD AT: $59.569.000
  • Badlands 2.0L 4WD AT: $66.318.100
Ford Bronco Sport
MAVERICK

  • Maverick XLT: $52.768.000
  • Maverick Tremor: $63.026.900
  • Maverick Lariat: $60.325.090
Ford Maverick Tremor
KUGA HÍBRIDO

  • Platinum: $79.885.300
Ford Kuga híbrido
BRONCO

  • Badlands: $142.608.000
Ford Bronco Badlands
RANGER RAPTOR

  • Ranger Raptor 3.0L V6: $119.791.100
Ford Ranger Raptor
F-150

  • Lariat híbrida: $128.347.200
  • Tremor: $135.477.600
  • Raptor: $163.999.200
Ford F-150 Tremor
EVEREST

  • Titanium: $87.049.300
Ford Everest
