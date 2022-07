Precios en alza: las pick-ups de gama alta pasaron los $10 millones

Desde hace tiempo se evidencia un aumento progresivo en las pick-ups de alta gama en el mercado local. Conforme pasaron las semanas, las automotrices actualizaron sus valores y varios modelos superaron la barrera de los $10.000.000. La escasez de componentes a nivel mundial, el faltante de stock, las demoras en las entregas y la inflación en aumento acrecentaron esta tendencia y son más las terminales que venden sus camionetas por encima del valor antes mencionado.

Es así, por ejemplo, el caso de Volkswagen, que tiene cuatro versiones de la Amarok por arriba de los $10 millones: Highline 4x4 automática de 180CV -$10.102.350-, V6 automática de 258CV -$11.346.700-, Extreme V6 automática de 258CV -$11.851.250- y Black Style V6 4x4 automática de 258CV -$11.909.700. Por el lado de Renault, el tope de gama de su Alaskan, la Iconic 4x4 AT, figura a $10.193.200.

Toyota hace lo propio con la Hilux y vende las versiones DC SRX 2.8 TDI 6 AT y 4X4 DC GR-S III 2.8 TDI 6 AT a $10.446.000 y $11.643.000 respectivamente. Nissan y Chevrolet publicaron los precios de sus pickup y mostraron similitudes: la terminal japonesa cuenta con su Frontier Platinum 4x4 AT a $10.573.500 y la Frontier Pro 4X 4x4 AT a $10.816.700 mientras que la empresa estadounidense publicó la S10 High Country (que llega de Brasil) a $10.260.900.

La pickup de Chevrolet tiene un motor de 200CV y se consigue, a precio de lista, por más de $10 millones

Por otro lado está Ford con varios modelos que superan los $10 millones dentro de los cuales se destaca principalmente la Ranger -uno de los vehículos más vendidos en junio- que figura a $10.606.000 en su edición Limited 3.2L 4x4. Lejos quedan las importadas Raptor y la F-150 que superan los $14 millones.

Por ahora, esta situación se limita a las versiones tope de gama pero no se descarta que en unos meses pueda afectar a la gama media, dado el ritmo de aumento de la inflación y las trabas a las importaciones en el mercado local. Además, la incertidumbre por el rumbo que adoptará la nueva conducción económica aumentan hoy la incógnita sobre el precio de reposición de productos. Con este panorama, no se encuentran autos 0km por menos de $2.5 millones y en lo que respecta a pick-ups, resta ver cómo evolucionan los mercados para tener mayores definiciones en lo que respecta a precios.